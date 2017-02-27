Двадцать голов в свои ворота: матч по хоккею с мячом превратился в поддавки

Игроки явно не возражали против голов в свои же ворота. Фото: Роман Абрамовский, vodnik.info

Российский хоккей с мячом попал на первые полосы газет. О скандальном матче в Архангельске упомянула «Вашингтон пост», которая вряд ли вообще прежде что-либо писала об этом экзотическом для американцев виде спорта.

Встреча в Архангельске между местным «Водником» и иркутской командой «Байкал-Энергия» завершала второй этап чемпионата России по хоккею с мячом. От её исхода напрямую зависело — с кем играть в первом раунде плей-офф первоуральскому «Уральскому трубнику» — с ульяновской «Волгой» (в случае победы архангелогородцев) или как раз с «Водником» (при любом ином раскладе). Свои расклады были и у «Байкала-Энергии» — побеждать в планы иркутян тоже не входило, чтобы не попасть на красноярский «Енисей». Вот такая коса на камень, только наоборот.

На протяжении 67 минут на табло стадиона «Труд» горели унылые «нули», а затем на глазах полутора тысяч зрителей (для сравнения — очевидцами матча «Уральского трубника» в Казани с местным «Динамо» были 80 человек) стало твориться то, что вряд ли где-то когда-то происходило в любом виде спорта. Прецедент был разве что в одном из сюжетов сатирического альманаха «Большой фитиль» 1963 года, где два героя (в исполнении Михаила Пуговкина и Сергея Филиппова) играли в поддавки, используя вместо шашек стопки, наполненные соответственно водкой и коньяком.

Вот и нападающий «Водника» Олег Пивоваров в течение семи минут трижды отправил мяч в свои ворота. И что удивительно — ни у кого из партнёров не возникло желания хотя бы при помощи клюшки привести товарища в чувство. Да и заслуженный в хоккее с мячом человек — главный тренер «Водника» Игорь Гапанович не стал бедолагу заменять. А тут и игроки «Байкала-Энергии», видя, что ненужная победа идёт им в руки, стали и сами со всей дури пулять по своим воротам. В общем, закончилось это безобразие со счётом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», и все двадцать голов игроки забили сами себе. Хотя какая уж тут польза! Это же позор, от которого непонятно как участники этого шоу теперь будут отмываться.

Не знаю, как участникам этого безобразного действа, а мне почему-то вместо них стыдно, мерзко и противно. И как после всего случившегося президенту Международной федерации хоккея с мячом Борису Скрыннику (кстати, выходцу из Архангельска) рекрутировать в члены организации очередных африканцев? Они же рассмеются ему в лицо. И будут правы. В нынешнем МОКе тоже сейчас далеко не люди в белом, но и они имеют полное право не пускать Скрынника на порог приёмной, когда он придёт проситься всё-таки принять хоккей с мячом в олимпийскую семью.

Вчера состоялось предварительное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России. По его итогам принято решение об аннулировании результата состоявшегося матча и проведении его заново — на нейтральном поле в подмосковном Обухово 3 марта. Как сообщает официальный сайт ФХМР, сегодня, 28 февраля, состоится уже расширенное заседание КДК с участием представителей клубов. Я человек не- кровожадный. Но хотелось бы, чтобы всё-таки последовали какие-то реальные наказания.

Кстати Любители хоккея с мячом до сих пор припоминают поколению Сергея Ломанова-старшего чемпионат мира 1989 года. Сборная СССР тогда даже не проиграла, а выиграла у сборной Финляндии с тем счётом, который позволял финнам, а не шведам, выйти в финал. Споры тогда были горячие — нарушение ли это спортивной этики или всего лишь тактический приём, позволяющий добиться победы. Какие же это были милые цветочки по сравнению с той фантасмагорией (жаль, газетная бумага не позволяет выразиться крепче), что творилась на стадионе в Архангельске.