Противостояние «Спутника» и «Ермака» в плей-офф ФХЛ продолжается

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 2 марта.

Хоккей: Тагильчане потерпели первое поражение в нынешнем плей-офф

Кубок Братины

1/8 финала

«Ермак» (Ангарск) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Счёт в серии - 1-3.

2 марта. Ангарск. Дворец спорта «Ермак». 4484 зрителя.

«Ермак»: Черепенин; Попов, Милюков, С.Иванов, Озолиньш, Зырянов; Остроухов, Рыбалко, Федин, Чубыкин, Филонов; Самарин, Воронин, Огородников, Воробьёв, Михайлов; Лукин, Золотухин, Леснухин, Яковлев, Исламов.

«Спутник»: Назаров; Чистяков, Серкин, Гасников, Васильев, И.Иванов; Фомичёв, Кунгурцев, Курепанов, Жиляков, Щанкин; Валеев, Ищенко, Мокин, Кравченко, Рожков;

Дубровин, Родионов, Мингалеев, Шакуров, Шибаев.

Голы: 1:0 Федин (Чубыкин, Филонов, 11.22, бол.), 1:1 Дубровин (Кравченко, Родионов, 28.29), 2:1 Попов (Зырянов, Озолиньш, 33.52), 3:1 Яковлев (Леснухин, Лукин, 42.20), 3:2 Мокин (Фомичёв, Курепанов, 56.27).

Пятый матч в серии до четырёх побед состоится в нижнетагильском ДЛС имени В.К.Сотникова 5 марта (начало в 17.00).

Результаты других матчей: «Сокол» - «Зауралье» - 1:2 (счёт в серии- 2-2), «Нефтяник» - «Динамо» Бшх - 1:4 (счёт в серии - 1-3), «Рязань» - «СКА-Нева» - 2:3 ОТ (счёт в серии - 0-4).

Баскетбол: Сегодня «лисицы» завершат регулярный чемпионат

Премьер-лига (женщины)

Результаты матчей: «Спартак» (Нг) - «Динамо» (М) - 54:77.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Динамо» (Курск) 20 19 1 1716 : 1121 39 95 2. «УГМК» (Екатеринбург) 19 18 1 1545 : 1053 37 95 3. «Надежда» (Оренбург) 19 16 3 1418 : 1158 35 84 4. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 19 10 9 1356 : 1401 29 53 5. МБА (Москва) 20 9 11 1385 : 1468 29 45 6. «Динамо» (Москва) 20 9 11 1357 : 1436 29 45 7. «Динамо» (Новосибирск) 20 8 12 1293 : 1410 28 40 8. «Казаночка» (Казань) 19 6 13 1164 : 1332 25 32 9. «Спарта энд К» (Видное) 19 6 13 1147 : 1327 25 32 10. «Енисей» (Красноярск) 19 6 13 1236 : 1386 25 32 11. «Спартак» (Ногинск) 20 0 20 1084 : 1609 20 0

Сегодня состоятся три заключительных матча регулярного чемпионата: «Казаночка» - «Спарта энд К», «Енисей» - «Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надежда». И лишь один из них имеет реальное турнирное значение - победитель встречи в Казани станет восьмым участником плей-офф. «Енисей» даже в случае победы над «Вологдой» будет иметь худшие дополнительные показатели.

Ногинский «Спартак» в четвёртый раз за десять лет занял последнее место в регулярном чемпионате элитного дивизиона. Кроме того, подмосковные «красно-белые» стали первой с 2009 года командой, которая за весь чемпионат не одержала ни одной победы (тогда челябинская «Славянка» проиграла все 18 матчей).

Суперлига. Третий дивизион (мужчины)

Результаты матчей: «АлтайБаскет» - «Уфимец» - 79:70.

Положение лидеров: «Уралмаш» - 20 (26), «Арсенал» - 19 (26), «АлтайБаскет» - 16 (27)...

Сегодня «АлтайБаскет» и «Уфимец» проведут повторный матч, а 4 и 5 марта пройдут заключительные игры регулярного чемпионата в Третьем дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги. В Екатеринбурге состоятся матчи с участием бесспорных лидеров сезона - «Уралмаша» и тульского «Арсенала» (СКИВС УрФУ, 17.00).

Хоккей с мячом

Высшая лига

Финал (Сыктывкар)

2-й тур. «Строитель» (Сыктывкар) - «Маяк» (Краснотурьинск) - 5:2 (4:1).

Голы: 1:0 Кораблин (22.06, с 12-метрового), 1:1 Ярославцев (Магасумов, 22.52), 2:1 Елфимов (Мокеев, 26.43), 3:1 Воюшкин (Лихачёв, 39.24), 4:1 Кораблин (Лихачёв, 44.10, угловой), 5:1 Елфимов (Власюк, 46.44), 5:2 Корниенко (Царегородцев, 62.19).

На 22-й минуте матча нападающий «Маяка» Дмитрий Ярославцев получил 10-минутный штраф за подножку. В ворота краснотурьинцев был также назначен 12-метровый штрафной удар, который реализовал игрок «Строителя» Иван Кораблин. Ярославцев досрочно вернулся на поле уже через 22 секунды, а ещё через 46 секунд сравнял счёт в матче.

Автором одной из голевых передач в составе «Строителя» стал вратарь - факт для хоккея с мячом не уникальный но достаточно редкий. В роли ассистента оказался выступающий нынче за «Строитель» первоуралец Антон Мокеев.

Результаты других матчей: «Акжайык» - «Мурман» - 0:7, «Саяны» - «Знамя-Удмуртия» - 7:4.

Турнирная таблица