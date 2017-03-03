Противостояние «Спутника» и «Ермака» в плей-офф ФХЛ продолжается

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 2 марта.
Хоккей: Тагильчане потерпели первое поражение в нынешнем плей-офф
Кубок Братины
1/8 финала
«Ермак» (Ангарск) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Счёт в серии - 1-3.
2 марта. Ангарск. Дворец спорта «Ермак». 4484 зрителя.
«Ермак»: Черепенин; Попов, Милюков, С.Иванов, Озолиньш, Зырянов; Остроухов, Рыбалко, Федин, Чубыкин, Филонов; Самарин, Воронин, Огородников, Воробьёв, Михайлов; Лукин, Золотухин, Леснухин, Яковлев, Исламов.
«Спутник»: Назаров; Чистяков, Серкин, Гасников, Васильев, И.Иванов; Фомичёв, Кунгурцев, Курепанов, Жиляков, Щанкин; Валеев, Ищенко, Мокин, Кравченко, Рожков;
Дубровин, Родионов, Мингалеев, Шакуров, Шибаев.
Голы: 1:0 Федин (Чубыкин, Филонов, 11.22, бол.), 1:1 Дубровин (Кравченко, Родионов, 28.29), 2:1 Попов (Зырянов, Озолиньш, 33.52), 3:1 Яковлев (Леснухин, Лукин, 42.20), 3:2 Мокин (Фомичёв, Курепанов, 56.27).
- Пятый матч в серии до четырёх побед состоится в нижнетагильском ДЛС имени В.К.Сотникова 5 марта (начало в 17.00).
Результаты других матчей: «Сокол» - «Зауралье» - 1:2 (счёт в серии- 2-2), «Нефтяник» - «Динамо» Бшх - 1:4 (счёт в серии - 1-3), «Рязань» - «СКА-Нева» - 2:3 ОТ (счёт в серии - 0-4).
Баскетбол: Сегодня «лисицы» завершат регулярный чемпионат
Премьер-лига (женщины)
Результаты матчей: «Спартак» (Нг) - «Динамо» (М) - 54:77.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Динамо» (Курск)
20
19
1
1716 : 1121
39
95
2. «УГМК» (Екатеринбург)
19
18
1
1545 : 1053
37
95
3. «Надежда» (Оренбург)
19
16
3
1418 : 1158
35
84
4. «Вологда-Чеваката» (Вологда)
19
10
9
1356 : 1401
29
53
5. МБА (Москва)
20
9
11
1385 : 1468
29
45
6. «Динамо» (Москва)
20
9
11
1357 : 1436
29
45
7. «Динамо» (Новосибирск)
20
8
12
1293 : 1410
28
40
8. «Казаночка» (Казань)
19
6
13
1164 : 1332
25
32
9. «Спарта энд К» (Видное)
19
6
13
1147 : 1327
25
32
10. «Енисей» (Красноярск)
19
6
13
1236 : 1386
25
32
11. «Спартак» (Ногинск)
20
0
20
1084 : 1609
20
0
- Сегодня состоятся три заключительных матча регулярного чемпионата: «Казаночка» - «Спарта энд К», «Енисей» - «Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надежда». И лишь один из них имеет реальное турнирное значение - победитель встречи в Казани станет восьмым участником плей-офф. «Енисей» даже в случае победы над «Вологдой» будет иметь худшие дополнительные показатели.
- Ногинский «Спартак» в четвёртый раз за десять лет занял последнее место в регулярном чемпионате элитного дивизиона. Кроме того, подмосковные «красно-белые» стали первой с 2009 года командой, которая за весь чемпионат не одержала ни одной победы (тогда челябинская «Славянка» проиграла все 18 матчей).
Суперлига. Третий дивизион (мужчины)
Результаты матчей: «АлтайБаскет» - «Уфимец» - 79:70.
Положение лидеров: «Уралмаш» - 20 (26), «Арсенал» - 19 (26), «АлтайБаскет» - 16 (27)...
- Сегодня «АлтайБаскет» и «Уфимец» проведут повторный матч, а 4 и 5 марта пройдут заключительные игры регулярного чемпионата в Третьем дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги. В Екатеринбурге состоятся матчи с участием бесспорных лидеров сезона - «Уралмаша» и тульского «Арсенала» (СКИВС УрФУ, 17.00).
Хоккей с мячом
Высшая лига
Финал (Сыктывкар)
2-й тур. «Строитель» (Сыктывкар) - «Маяк» (Краснотурьинск) - 5:2 (4:1).
Голы: 1:0 Кораблин (22.06, с 12-метрового), 1:1 Ярославцев (Магасумов, 22.52), 2:1 Елфимов (Мокеев, 26.43), 3:1 Воюшкин (Лихачёв, 39.24), 4:1 Кораблин (Лихачёв, 44.10, угловой), 5:1 Елфимов (Власюк, 46.44), 5:2 Корниенко (Царегородцев, 62.19).
- На 22-й минуте матча нападающий «Маяка» Дмитрий Ярославцев получил 10-минутный штраф за подножку. В ворота краснотурьинцев был также назначен 12-метровый штрафной удар, который реализовал игрок «Строителя» Иван Кораблин. Ярославцев досрочно вернулся на поле уже через 22 секунды, а ещё через 46 секунд сравнял счёт в матче.
- Автором одной из голевых передач в составе «Строителя» стал вратарь - факт для хоккея с мячом не уникальный но достаточно редкий. В роли ассистента оказался выступающий нынче за «Строитель» первоуралец Антон Мокеев.
Результаты других матчей: «Акжайык» - «Мурман» - 0:7, «Саяны» - «Знамя-Удмуртия» - 7:4.
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Строитель» (Сыктывкар)
2
2
0
0
10 - 6
6
2. «Мурман» (Мурманск)
2
1
1
0
10 - 3
4
3. «Саяны» (Абакан)
2
1
0
1
11 - 9
3
4. «Маяк» (Краснотурьинск)
2
1
0
1
7 - 8
3
5. «Знамя-Удмуртия» (Воткинск)
2
0
1
1
7 - 10
1
6. «Акжайык» (Уральск)
2
0
0
2
3 - 12
0