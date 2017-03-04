«Готовы физически и психологически»

«Шмели» готовы к битве за место в премьер-лиге. Встреча с «Амкаром» состоится в воскресенье днём – в 13:30 по уральскому времени. Фото: Никита Медведевских

Футбольный клуб «Урал» уже завтра проведёт свой первый матч весенней части чемпионата России. «Шмели» на своём поле будут принимать пермский «Амкар», а значит, екатеринбургских болельщиков ждёт уральское дерби.

В очке от спасения, в двух от вылета

На зимний перерыв «Урал» ушёл в зоне стыковых матчей. На данный момент команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков.

Почему-то сразу вспоминается прошлогодняя весна, когда «Урал» возобновлял турнир, находясь в первой восьмёрке. Сейчас у «шмелей» совсем другие задачи. Точнее, задача одна – сохранение прописки в премьер-лиге. От спасительного 12-го места «Урал» отстаёт на одно очко, поэтому каждая игра весенней части чемпионата будет для екатеринбужцев важна. Тем более что от зоны прямого вылета «шмелей» отделяют всего два очка.

Особый интерес подогревает и календарь премьер-лиги: помимо «Амкара» в ближайших четырёх встречах подопечным Александра Тарханова предстоит встретиться с «Арсеналом», «Рубином» и «Анжи», то есть с теми соперниками, где сам бог велел набирать очки. Если уж их не обыгрывать, то действительно пора паковать чемоданы и возвращаться в ФНЛ.

Семь новичков и Манучарян

В межсезонье «Урал» провёл активную работу на трансферном рынке. Довольно быстро «шмели» нашли замену ушедшему Фонтанельо в лице Балажица. Также команду пополнили сразу четыре полузащитника и один нападающий. Второй – Эдгар Манучарян – вернулся в Екатеринбург после полугодичной отлучки в Таиланд. Пока из всех новичков атакующего плана лучше всего себя проявляет Бикфалви. Оно и понятно: румын является одним из самых опытных новобранцев, в сезоне 2014/2015 он был лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Довольно удивительным лично для меня было возвращение Эдгара Манучаряна. Футболист, уехавший продолжать карьеру в Таиланд и не прижившийся там, возвращается в клуб премьер-лиги. Армянин, безусловно, умеет забивать и часто делал это в составе екатеринбургской команды, вот только вопрос, в какой форме он сейчас находится.

Премьер-лига? «Стыки»? ФНЛ?

На данный момент последнее место в турнирной таблице и двенадцатое, дающее прописку в премьер-лиге на следующий сезон, разделяют всего пять очков. В этом промежутке располагаются: «Урал», «Крылья Советов», «Арсенал», «Томь» и «Оренбург». Наверное, из-за финансовых проблем явным кандидатом на прямой вылет в ФНЛ является «Томь». Остальные же команды неплохо усилились, показав тем самым желание остаться в элите российского футбола. Если брать составы команд, то «Урал» среди всей пятёрки аутсайдеров выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительно. Но это лишь на бумаге, а что будет на самом деле – остаётся только предполагать. Но Александр Тарханов уже не раз спасал команды от вылета, в том числе и «шмелей». Сейчас перед ним стоит точно такая же задача.

Мнение Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»: – Я думаю, что в целом команда готова к играм возобновляющегося чемпионата и физически, и психологически. Жаль, что получил травму Роман Павлюченко. В ближайшем матче его точно не будет. Не знаю, как скажется кубковая игра, всё-таки мы отыграли 126 минут… После таких игр всегда трудно восстанавливаться. Но уже вчера начали тренироваться по полной программе. На сегодняшний день я доволен всеми новичками, каждый старается завоевать место в составе. Кроме решения задачи в чемпионате, мы не сбрасываем со счетов Кубок России. Раз вышли в полуфинал – будем до конца биться за трофей. Трансферы Пришли: Николай Димитров (Болгария), полузащитник, 29 лет;

Александр Ломакин (Россия), полузащитник, 22 года;

Никита Глушков (Россия), полузащитник, 22 года;

Грегор Балажиц (Словения), защитник, 29 лет;

Эрик Бикфалви (Румыния), полузащитник, 29 лет;

Владимир Ильин (Россия), нападающий, 24 года;

Джемал Табидзе (Грузия), защитник, 20 лет;

Эдгар Манучарян (Армения), нападающий, 30 лет. Ушли: Георгий Жуков (Казахстан), полузащитник, 22 года;

Пабло Фонтанельо (Аргентина), защитник, 32 года