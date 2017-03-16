Норвежский рекорд и свердловский след

Если бы не шайба, заброшенная нападающим "Сторхамара" Йоакимом Йенсеном, самый длинный в истории хоккейный матч мог продолжаться ещё дольше. Фото: vk.com

Хоккеисты Норвегии на минувшей неделе нашли свой способ стать сильнейшими в мире – сыграли самый продолжительный матч, который длился более 217 минут чистого времени.

Сборная этой северной страны никогда не была не то что чемпионом, но даже призёром мировых первенств по хоккею или Олимпиад. И, к примеру, у сборной СССР/России норвежцы за всё время выиграли один матч из двадцати пяти и однажды сыграли вничью. Зато две норвежские команды нашли способ войти в историю другим путём – окольным, но всё-таки не позорным (как недавно это сделали в родственном виде спорта российские «Водник» и «Байкал-Энергия»), а вполне достойным – в продолжавшемся до забитого гола матче плей-офф национального чемпионата между командами «Сторхамар» и «Спарта» победная шайба была заброшена на 218-й минуте, то есть в восьмом (!) овертайме.

Норвежцы побили мировой рекорд, который продержался почти 81 год – 24 марта 1936 года в первом раунде Кубка Стэнли «Детройд ред уингз» забросил единственную шайбу в ворота команды «Монреаль марунз» на 177-й

минуте. В «Энциклопедии НХЛ», составленной нашим коллегой Владимиром Васильевым (издана в 1995 году), приводится такой любопытный факт – победную шайбу забросил некто Эд «Мад» Брюнто, который до этого за весь сезон отличался всего два раза и вообще крайне редко появлялся на площадке. Да и за рекордным матчем он в основном наблюдал со скамейки запасных, но когда ведущие игроки уже падали с ног от усталости, пришёл «звёздный час» Брюнто.

В КХЛ рекорд продолжительности принадлежит двум ныне уже не существующим командам – 21 марта 2014 года чешский «Лев» и украинский «Донбасс» выявили победителя на 127-й минуте. Хоть и встречались две нероссийские команды, тут есть уральский след – к победному для «Донбасса» голу (4:3) приложил руку воспитанник серовского «Металлурга» Максим Якуценя, ставший автором результативной передачи. Кроме него в играх «категории 100+» отличался ещё один свердловчанин – результативная передача тагильчанина Александра Радулова в марте 2015 года принесла победу московским армейцам в игре с питерскими одноклубниками (3:2).

Всего под эгидой КХЛ за семь лет было сыграно двенадцать матчей, продолжавшихся более 100 минут. Третью строчку в этом рейтинге занимает игра «Автомобилиста» с хабаровским «Амуром» 6 марта 2013 года в рамках Кубка надежды (турнир для команд, не попавших в плей-офф, проводился в 2013 и 2014 годах). В том матче дальневосточники сравняли счёт (3:3) в середине третьего периода, а затем командам понадобилось ещё больше часа игрового времени, чтобы выявить победителя. Словацкий легионер «Автомобилиста» Бранислав Мезеи забросил шайбу с передач соотечественника Растислава Шпирко и Алексея Симакова. Табло в КРК «Уралец» зафиксировало, что матч продолжался 116 минут 42 секунды, а часы в этот момент показывали 23.47 местного времени. Официальный протокол матча не сохранил данные о том, все ли из присутствующих на матче 3 100 зрителей дождались финальной сирены.