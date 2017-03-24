Единым потоком

Выступление команды синхронисток на открытии Кубка Попова по плаванию. Скоро оба вида спорта будут жить под одной крышей. Фото: Алексей Кунилов

В скором будущем в России может появиться единая структура, объединяющая четыре водных вида спорта, у которых сейчас свои независимые органы управления — плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Принципиальное решение о создании Ассоциации водных видов спорта России (АВВСР) принято во вторник на заседании попечительского совета национальной федерации плавания.

По большому счёту сейчас всё зависит именно от позиции пловцов — три остальные федерации де-факто уже объединились после того, как президент федерации прыжков в воду Алексей Власенко в ноябре прошлого года возглавил и федерацию синхронного плавания, а в декабре занял аналогичный пост в российском водном поло. В пользу единой структуры говорит и то, что на международном уровне такое объединение существует давным давно.

— Видимо, назрел тот момент, когда и в России надо сделать структуру, аналогичную мировой, — пояснил в беседе с корреспондентом «ОГ» член президиума ВФП, вице-президент федерации плавания Свердловской области, судья международной категории Сергей Куликов. — В принципе, инициатива наблюдательного совета неплохая, но пока непонятно — как это будет реализовано на практике.

— Прошедшее заседание наблюдательного совета примечательно для нас ещё и тем, что после долгого перерыва к работе во Всероссийской федерации плавания привлечён наш знаменитый земляк — четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

— Да, вы правы, очень странно, что Александр Владимирович всё это время был востребован и в МОК, где он почётный член, и в Национальном олимпийском комитете, но федерация плавания его почему-то никак не использовала. Сейчас эта несправедливость устранена, Попов в обновлённом руководстве федерации возглавит комитет по стратегическому планированию.

— Наверняка один из главных сейчас стратегических вопросов — это как раз создание единой ассоциации. А на ваш взгляд, могут ли здесь быть какие-то подводные камни?

— Надо понять — кто и кем будет руководить. Главное, чтобы это помогло развитию тех видов спорта, которые войдут в ассоциацию. Сейчас государство решает — какому виду спорта и какое выделять финансирование, и у каждой федерации свой бюджет. В дальнейшем, как я понимаю, общий бюджет будет делиться на уровне ассоциации — не получится ли так, что кому-то будет меньше доставаться? У нас плавание — самый медалеёмкий вид спорта из всей четвёрки, за ним идут синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. А с другой стороны, наибольших успехов, причём стабильно, у нас добиваются только наши замечательные синхронистки.

— Когда ждать следующих шагов?

— В апреле, во время чемпионата России, состоится заседание президиума федерации плавания. Наверняка инициативная группа по созданию ассоциации выступит со своим видением ситуации, и будет обсуждение. Пока же всё остаётся так, как есть — плаванием в России руководит самостоятельная национальная федерация.