Журналист «ОГ» сыграет против «Урала»

Всем, кто прошёл отбор в команду болельщиков «Урала», выдали ценные подарки, связанные с ЧМ-2018. Фото: Екатерина Норсеева

В минувшие выходные завершился второй этап реалити-проекта «11», который организовывает футбольный клуб «Урал». Более 60 человек, среди которых был и журналист «ОГ», боролись за попадание в команду болельщиков «Урала». Двадцатка лучших выйдет на поле против основной команды екатеринбургского клуба.

Вообще, когда я подавал заявку на участие в реалити-проекте «11», я понимал, что шансов попасть в число двадцати лучших будет очень тяжело. И дело не в том, что я занимался футболом профессионально в далёком прошлом, а сейчас играю в своё удовольствие с друзьями во дворе. Нет, дело в том, что среди болельщиков «Урала» есть немало талантливых ребят, которые не только поддерживают своих кумиров, но и стараются подражать им на футбольном поле, оттачивая мастерство годами. В день отбора прозвучала окончательная цифра участников второго этапа — 64 человека (58 полевых игроков и 6 вратарей). И каждый из этих людей пришёл с одной целью — попасть в команду.

Надо отметить тренерский штаб «Урала-2» и селекционный отдел клуба, которые на протяжении трёх часов в выходной день тестировали участников. Все претенденты были разбиты на команды по цветам, именно в составе этих команд участники проходили испытания. Казалось бы, ничего сложного в этих испытаниях не было. Два из них были связаны с точностью ударов, ещё два — со скоростным владением мячом и техникой футболиста.

Тренерский штаб «Урала-2» подбадривал всех участников отбора. Фото: Екатерина Норсеева

Для меня, как для человека, любящего футбол и играющего в него довольно часто, эти задания показались весьма лёгкими. Вот только это казалось до начала выполнения. Когда подошла моя очередь проходить первое испытание, появилось волнение. В моей жизни было несчётное количество соревнований, но я всё равно продолжаю волноваться в такие моменты. Наверное, именно оно помешало мне выполнить задание со стопроцентным результатом, хотя стоит отметить, что идеально его мало кто выполнил.

Для шести вратарей были приготовлены отдельные этапы. Фото: Екатерина Норсеева

Ещё больше меня поразило задание, с которым справятся, наверное, даже дети. Именно будучи ребёнком, я мог «чиканить» мяч сотни раз, а мой персональный рекорд, и я тогда им очень гордился, переваливал за 500. В реалити-проекте «11» участникам для получения максимального количества баллов нужно было «набить» всего 50 раз, однако с этой задачей справлялись немногие. К моему большому стыду, я смог набить нужное количество раз лишь со второй попытки: их у всех конкурсантов было две.

В перерывах между упражнениями участники знакомились друг с другом. Царила действительно дружественная атмосфера, кто-то активно обсуждал футбольные новости, кто-то просто пасовался. Настроение было у всех замечательное.

После того как все испытания были пройдены, участников поделили на команды, и на четырёх полях под пристальным вниманием специалистов «Урала» начались футбольные матчи. В моём понимании именно футбольный матч позволяет определить настоящие возможности игроков. Набивать мяч худо-бедно может каждый, а грамотно играть в футбол, взаимодействовать с партнёрами дано далеко не всем.

Каждый из участников отбора старался выложиться на сто процентов. Фото: Екатерина Норсеева

Как я и предполагал, в моей команде оказались одни нападающие. Это выглядело довольно забавно, каждый хотел забить гол, считая, что именно этим можно впечатлить тренеров и попасть в команду. Наверное, какая-то логика в этом есть. Я же, оставшись полностью довольным собой после прохождения всех испытаний, решил, что могу поиграть и в защите, раз попал в команду с шестью Месси. Было интересно наблюдать за тренером, который активно что-то помечал у себя в блокноте. Он не давал никаких подсказок, только спокойно наблюдал за происходящим.

После игры все участники с нетерпением ждали объявления результатов.

— Имейте терпение, господа. У вас есть ещё полчаса, чтобы спокойно пообщаться, прежде чем объявят результаты и вы все перессоритесь, — пошутил один из организаторов проекта Алексей Галанов.

Тренерский штаб «Урала-2» довольно долго отбирал претендентов, действительно было много талантливых ребят. И все они переживали, в надежде услышать свою фамилию. Я стоял и разговаривал на отвлечённую тему, поэтому, когда услышал свою фамилию, сначала не понял, что произошло.

В конечном итоге из всего вписка претендентов в команду болельщиков попали 22 человека: 20 полевых игроков и два вратаря.

— Скоро будем тренироваться. Нужно обязательно обыграть основу, — подбодрил всех главный тренер команды болельщиков Андрей Данилов.

Не представляю, как за такой короткий срок нам удастся подготовиться к матчу с профессиональными футболистами, но уверен, что по желанию и самоотдаче команда болельщиков «Уралу» точно не уступит.