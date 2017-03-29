Азарт на пользу государства: российскому спорту помогут ставки

С принятием нового закона букмекерские конторы будут помогать в развитии российского спорта. Фото: bookmakers-online.pro

Региональный детско-юношеский и профессиональный спорт будет получать дополнительное финансирование. Доходы спортивных федераций и лиг будут увеличены за счёт отчислений букмекеров. Такой закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Суть документа заключается в том, что букмекерские конторы будут обязаны заключать соглашения с организаторами различных соревнований для использования символики и названия мероприятий, в отношении которых принимаются ставки. Соответственно, букмекеры будут делать отчисления спортивным федерациям и лигам, а те, в свою очередь, будут тратить эти средства на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Большая часть отчислений достанется профессиональному спорту (80 процентов), а детско-юношескому — оставшиеся 20.

Закон также предусматривает строгую отчётность букмекеров перед организаторами соревнований: какие ставки были приняты и какие выигрыши при этом были выплачены. Эти сведения должны направляться в саморегулирующие организации. В случае неуплаты букмекерские конторы ждут судебные разбирательства.

О каких же суммах идёт речь? Букмекерские конторы будут обязаны отчислять пять процентов от своей прибыли, при этом сумма должна быть не менее

15 миллионов рублей за квартал. Довольно приличные потери для букмекеров. Но при этом новый закон вновь разрешает рекламу букмекерских контор во время спортивных трансляций. Правда, её длительность не сможет составить более 20 процентов от общего количества рекламы во время трансляции.

Также реклама букмекерских контор вернулась и на страницы газет, в Интернет-пространство и даже на форумы клубов. Думается, что такой шаг сделан со стороны правительства не случайно: именно реклама позволит букмекерам компенсировать затраты.

Пока новый закон вызывает больше вопросов, чем ответов. «ОГ» попыталась дозвониться в пять самых крупных букмекерских контор в России, однако столкнулась с проблемой: о новом законе говорить не хотят. Или попросту не знают, что сказать.

Помимо этого, есть ряд вопросов, на которые получить ответы можно будет только после применения закона на практике. Например, на что конкретно будут расходоваться организаторами спортивных мероприятий средства, перечисленные букмекерскими конторами? В законе сказано, что деньги пойдут на развитие профессионального и детско-юношеского спорта, но как и каким образом это будет осуществляться, неясно.

Также есть вероятность, что букмекерские конторы будут стараться всячески избегать выплат этих компенсаций. И вполне вероятно, что это может повлиять на коэффициенты: букмекеры могут специально их занижать с целью того, чтобы отчислять меньшие суммы.

Безусловно, подобная инициатива государства кажется вполне себе жизнеспособной: детско-юношеский и профессиональный спорт в регионах получит дополнительное финансирование, а букмекеры, в свою очередь, вновь смогут рекламировать себя в СМИ. Но об эффективности нового закона можно будет судить только после того, как первые отчисления букмекеров пойдут на пользу спорта в регионах.