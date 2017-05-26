Областная газета
Спорт 26 мая 2017, 19:08

Дополняем список свердловчан, выступавших за сборную страны на чемпионатах мира по хоккею

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«5 мая вы представили уроженцев Свердловской области, которые участвовали в чемпионатах мира по хоккею. Но вы рассказали только о ныне живущих, а было бы, наверное, правильным вспомнить и о тех, кто уже ушёл из жизни. Например, о моём двоюродном брате Викторе Кузнецове...» (звонок в редакцию)

Помимо Виктора Кузнецова, скончавшегося в 1998 году в возрасте 47 лет, есть ещё один свердловчанин, выступавший на чемпионате мира, но не доживший до наших дней: это Вячеслав Безукладников, который умер в 2001 году во время тренировочных сборов. Ему было всего 32 года.

Виктор Кузнецов

Виктор Кузнецов

Фото: wikipedia.org

  • Место рождения: Свердловск
  • Дебют на ЧМ: 1974 (23 года)
  • Количество ЧМ: 1
  • Сыгранные матчи: 7
  • Набранные очки: 2 (1+1)
  • Любопытный факт: В начале 70-х годов в свердловском «Автомобилисте» играли сразу два Виктора Кузнецова, причём оба были защитниками. Различали их по отчествам – Борисович и Сергеевич, но многие болельщики их часто путали тогда и путают теперь.

Вячеслав Безукладников

Вячеслав Безукладников

Фото: wikipedia.org

  • Место рождения: Свердловск
  • Дебют на ЧМ: 1994 (25 лет)
  • Количество ЧМ: 1
  • Сыгранные матчи: 6
  • Набранные очки: 2 (1+1)
  • Любопытный факт: Тольяттинская команда «Лада»,за которую уроженец Свердловска выступал почти 10 лет, учредила в память о хоккеисте ежегодный турнир детских команд, где участвуют 11-летние мальчики – Безукладников играл под номером «11».
  • Опубликовано в №91 от 27.05.2017
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