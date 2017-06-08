«ОГ» представляет топ-5 водных маршрутов по Свердловской области

Сплав на байдарках, очень опасный момент. Фото Сергей Мясников

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

На Урал наконец-то пришло лето, а это значит, самое время планировать выходные и отпуск. Этот выпуск «Путешествий по Уралу» полностью посвящён событийному и активному туризму, среди которых водный туризм – один из самых захватывающих. В нашей области много живописных рек, которые вполне подходят для сплавов, и совершенно непростительно хотя бы один раз за лето не пуститься в такое водное путешествие. Мы рассказываем о самых интересных направлениях.

1-й тур. Река Реж.

Это один из самых лёгких по уровню туров, подходящий для новичков и для тех, кто хочет взять в путешествие детей. Сплавляться по реке Реж вы будете в течение четырёх дней и трёх ночей и в общей сложности пройдёте больше 50 км. Конечно, в таких длительных путешествиях предполагаются стоянки – ночёвки в палатках, костровое питание и другие радости походной жизни вам обеспечены. Для желающих в этом туре проведут мастер-класс по работе с альпинистским снаряжением, и ещё один приятный бонус – походная баня. Особый интерес на этом участке представляет вытянувшийся почти на полкилометра Першинский Камень и небольшая пещера в нём. Режевское направление вообще славится величественными скалистыми берегами, на которых к тому же сохранилась наскальная живопись.

2-й тур. Реки Рефт и Пышма.

Самые популярные маршруты для сплавов в нашем регионе – конечно же, реки Чусовая и Серга. Но если там вы уже бывали – не расстраивайтесь, в области ещё много интересных мест, и данный маршрут из таких. Вы познакомитесь с необычным направлением, к тому же сплав будет проходить сразу по двум рекам. Сначала по реке Рефт до стрелки Рефт – Пышма, а затем уже по акватории реки Пышма. Вы увидите местные достопримечательности – Сыпучий Камень, Девичий Камень, Дикий Камень и другие. Вам гарантирована чистая прозрачная вода, в которой можно не только искупаться, но и половить рыбку. Маршрут растянут на 40 км и три дня, не требует специальной подготовки, но всё же гиды рекомендуют брать с собой детей старше 14 лет.

3-й тур. Река Ница.

Этот тур уже помасштабнее предыдущих – в путешествии вы будете находиться 7 дней, на катамаранах пройдёте более 100 километров. Сложность тура – I категория. Из Екатеринбурга вас довезут на автобусе до Ирбита, и поплывёте вы в сторону Туринской Слободы. Фишка этого маршрута – гиды предложат почувствовать себя палеонтологом, так как именно в этой местности можно без труда обнаружить останки древних исчезнувших животных: зубы акул, плававших во внутреннем море 40 миллионов лет назад, или кости плейстоценовых животных – мамонтов, диких лошадей, медведей, гигантских оленей и других.

4-й тур. Вело-водный тур по реке Чусовой.

Просто сплав по Чусовой мы даже не предлагаем, думаем, об этой возможности знает каждый уралец. Мы же расскажем о необычном туре, который относят уже к среднему уровню сложности. Суть в том, что часть дистанции вы преодолеваете на велосипедах – так как маршрут пролегает по старым просёлочным дорогам, где не проехать автомобильному транспорту. А другую часть – на плотах или катамаранах. Общая протяжённость маршрута – 316 километров, в пути вы проведёте пять дней. Итак, на велосипеды вы садитесь в деревне Каменка, затем проезжаете Нижнее Село и деревню Трека. На железном коне проехать нужно 35 километров – это в среднем два дня. Далее вы доезжаете до Староуткинска, и уже оттуда начинается водная часть путешествия. Вы увидите камень Висячий, камень Дыроватый, камень Балабан, сёла Чусовое и Мартьяново. Обычно на Чусовой организаторы туров ставят на берегу походные бани, организовывают мастер-классы, проводят небольшие экскурсии по скалам. После такого путешествия вы совершенно точно воссоединитесь с природой и даже успеете соскучиться по цивилизации.

5-й тур. Река Пелым.

Эта экспедиция проходит на северо-востоке Свердловской области. Пелым – территория народа манси, а ещё Пелым – это настоящая таёжная древняя река. Вас ждёт 100 км сплава по красивой и довольно дикой природе. Маршрут построен по малопосещаемой местности, но оттого он ещё привлекательнее для настоящих путешественников. Тур не требует специальной подготовки, относится к первой категории сложности, но нужно быть готовыми, что это уже северная, не привычная для многих из нас природа – на Пелыме много скал, галечных отмелей, мошкары, нередки случаи встречи с дикими животными. Но при этом Пелым – одна из самых рыбных рек в Свердловской области, так что хорошая рыбалка смелым путешественникам будет обеспечена.

Полезные советы туристу Что обязательно нужно взять на сплав Сменную обувь, дождевик, тёплые вещи, х/б перчатки

репелленты от комаров, слепней и мошек

средства личной гигиены, влажные салфетки

кружку, спички

для фотоаппаратов, видеокамер, мобильных телефонов – герметичную упаковку. Если отправляетесь на сплав без гидов спасательные жилеты, спецснаряжение для страховки на воде, каски

аптечку

туристские палатки, коврики, спальные мешки, раскладные стулья, котелки, костровое оборудование, тент от дождя*. * Если едете с туристической группой, то всё это должны брать гиды На чём сплавляться? Байдарки – часто используются для сплавов по небольшим рекам, где важна высокая маневренность и небольшие габариты. Небольшие реки часто изобилуют препятствиями (дамбы, мели, упавшие деревья и т.п.), которые приходится обносить по берегу, что в случае с байдаркой не составляет особого труда. Кроме этого, в байдарках производителями предусмотрена «юбка», которая блокирует попадание воды внутрь судна. В основном – трёхместные. Примерно по тем же причинам по небольшим рекам, где встречается мель (например, Нейва), предпочитают ходить на каяках (одноместные и двухместные байдарки). Но тут надо понимать, что в длительное путешествие на этом судне отправляться проблематично, поскольку вещей вмещается в него по минимуму, и уже примерно через три дня провизия ваша закончится. Рафт – судно, позволяющее посадить большую группу туристов и прокатить по несложным порогам. Его также любят использовать как спортивное судно. Самым популярным судном в нашей области стал катамаран, он имеет много разновидностей. Он вместителен, позволяет взять много вещей. Высокий уровень устойчивости позволяет без особого труда сплавляться на катамаранах даже детям. Большие размеры позволяют выравнивать общий темп движения катамарана на сплаве, когда более слабые участники могут чаще отдыхать. Катамараны используются для сплавов по широким неспешным рекам, где не требуется высокая манёвренность.