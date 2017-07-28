Анжелика Тиманина: «Спортивные амбиции оставила в синхронном плавании, а сёрфинг — это для души»

На соревнованиях в Калининграде Анжелике Тиманиной не было равных в новой олимпийской дисциплине сёрфинга — шортборде (короткой доске). Фото: ЕВГЕНИЙ ИВКОВ/SURFING LENS

В Калининграде прошёл первый в истории этап чемпионата России по сёрфингу (дисциплина шортборд — короткая доска), который сенсационно выиграла завершившая два года назад спортивную карьеру в синхронном плавании олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира уроженка Екатеринбурга Анжелика Тиманина. О своём новом увлечении она рассказала корреспонденту «ОГ».

— Анжелика, по вашим социальным сетям, где вы постоянно публикуете свои фотографии и видео с сёрфинга, было понятно, что вы встали на доску. Но как оказалось, вы пошли дальше, и это из развлечения превратилось во что-то более серьёзное.

— Если честно, я не планировала участвовать в чемпионате России. Ехала в Калининград просто посмотреть соревнования. Но заявку участника на всякий случай отправила. Позднее уже решила стартовать за компанию с друзьями. Для меня сёрфинг — это всё-таки хобби. У меня нет глобальных спортивных амбиций по этому поводу. Все свои амбиции я отдала синхронному плаванию. Так что сейчас я делаю это больше для себя, для души. Хочется популяризировать сёрфинг, потому что пока, к сожалению, не так много народа принимает участие в чемпионате России. Хотя сам вид спорта очень захватывающий и интересный. Хочется сказать всем, что даже в России можно кататься на доске. Здорово, если больше родителей будет отдавать своих детей в сёрфинг.

— Как вас, профессиональную синхронистку, занесло в сёрфинг?

— Впервые целенаправленно в сёрф-лагерь на остров Бали я поехала во второй половине 2015 года после своего последнего чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Тогда у меня с сёрфингом случилась любовь с первого взгляда. Всё сразу сложилось. После сёрф-лагеря я начала периодически путешествовать по разным странам, вставать на доску, пробовать себя. Конечно, мне сложно месяц кататься, а потом несколько месяцев не вставать на доску. Это как в любом виде спорта, где спортсмен без постоянных тренировок может растерять форму. Но для меня важно другое: из российских сёрферов высокого уровня я катаюсь меньше всех — всего полтора года. И то нерегулярно. На чемпионате России я показала хороший результат. И мне это очень приятно.

— Тренируетесь меньше всех. Но, наверное, благодаря своей физической форме вам легче удерживать равновесие на доске, что, согласитесь, в сёрфинге очень важно?

— Как оказалось, удержание баланса и равновесия для меня, синхронистки, как раз самое сложное. Естественно, у меня нет проблем с греблей или взаимодействием с водой. Но встать на доску — это всё-таки совсем другая история. Это больше подходит для тех, кто занимается экстремальными видами спорта на доске (скейтборд или сноуборд). Для меня же поначалу взаимодействие с доской было непонятно и сложно.

— Значит, результат чемпионата России стал для вас удивительным?

— Да. Я не была уверена, что мне удастся взять хотя бы одну волну. В России по сравнению с зарубежными курортами, где есть хорошие волны, условия очень и очень непростые. Почему? Сами волны маленькие. Сложные. Мешает холод и сильный ветер. В общем, на соревнованиях в России всегда есть очень много моментов, которые могут повлиять на результат. Даже в Калининграде в мужской части соревнований парням, которые очень хорошо катаются на больших волнах, было сложно «оседлать» калининградские волны.

— Расскажите об особенностях русских волн.

— В день соревнований на акватории пляжа Зеленоградска был практически шторм. Волны вставали непонятно где. Они были маленькие, «задутые» из-за сильного ветра. Сами сёрферы называют такую волну некачественной. На ней нельзя долго проехать. Разве что можно сделать какой-то более-менее приличный трюк, когда она «закрывается». Да и то это достаточно сложно. Говорят, что многие сильные сёрферы не приехали в Калининград, посчитав несерьёзным кататься на наших волнах. Но получилось наоборот — на этих волнах сложнее кататься и практически нереально показать какой-то трюк. Поэтому для наработки опыта такие соревнования полезны.

— Следующие крупные российские соревнования пройдут в августе-сентябре в Питере и Сочи. Планируете участвовать?

— Да, планирую. Но, повторюсь, не хочу никого пугать своими званиями или амбициями. Я просто катаюсь для себя. Если получится отобраться в сборную России на международные старты, то я, конечно, буду рада. Но я уверена, что на следующих этапах будет больше народа. Конкуренция возрастёт.

— У вас, наверное, есть своя доска для сёрфинга?

— Да, конечно. Для любого спортсмена очень важно иметь свою собственную доску. Первая доска появилась у меня практически сразу. После того, как я познала азы сёрфинга и встал выбор доски, я категорически не хотела лонгборд (длинную доску). Я сразу перешла на шортборд (короткую доску), который входит в программу Олимпиады. А приобрела свою первую доску буквально через пару месяцев после начала тренировок. Конечно, с досками сложно передвигаться по миру. Даже не все авиакомпании берутся перевозить их. Но мы как-то выкручиваемся.

— Как реагируют сёрферы на то, что вы олимпийская чемпионка?

— В сёрфинге я человек новый. Мало кто знает, что я именитая спортсменка. И мне это очень нравится. Никто не подходит, не расспрашивает. Конечно, многие понимают, что я профессиональная спортсменка, когда захожу в воду, начинаю грести или плыть на доске. Но я, честно говоря, не хочу афишировать свои титулы.

— Тем более, что для сёрфингистов, наверное, гораздо круче звание победителя экстремального аналога Олимпиады — американских Х-Games?

— Х-Games — это хорошая спонсорская история, хорошие деньги. Но мне кажется, что и обычные Игры очень важны. Тем более что в начале лета сёрфинг включили в программу Олимпийских игр. Кроме того, у нас в стране недавно была создана федерация по этому виду спорта. Так что для любого профессионального спортсмена верх карьеры — это всё-таки Олимпиада.

— Мы увидим вас через три года на сёрфинг-турнире в Токио?

— Как я уже говорила, все мои спортивные амбиции остались в синхронном плавании. Но конечно, было бы здорово вновь достигнуть олимпийских вершин.

В сёрфинге Анжелика Тиманина предпочитает шортборд — маленькую, лёгкую трюковую доску. Фото: из личного архива Анжелики Тиманиной

Комментарий

Сергей Расшиваев, президент Российской федерации сёрфинга:

— Я лично не знаком с Анжеликой, но слышал, что она олимпийская чемпионка. В Калининграде среди своих соперниц она откатала лучше и заслуженно выиграла. К сожалению, самые сильные спортсменки не доехали до Калининграда. Представительный состав ожидаем на чемпионате России в Сочи и на всероссийских соревнованиях на острове Бали. Насчёт шансов Анжелики на попадание в сборную — посмотрим по итогам всех соревнований и тренировок.