Ирина Кириллова номинирована в Зал волейбольной славы

2012 году Ирина Кириллова завершила карьеру игрока в «Уралочке». Фото: Владимир Васильев

Олимпийская чемпионка 1988 года Ирина Кириллова номинирована на включение в Зал волейбольной славы, который находится на родине волейбола в американском городе Холиок.

Значительная часть её выдающейся карьеры игрока прошла в свердловской «Уралочке», где она в 1982 году дебютировала в команде мастеров, и в «Уралочке» же спустя тридцать лет (!), поиграв в десяти клубах четырёх стран, провела свой последний сезон на площадке.

Именно на свердловский период приходится большинство международных достижений Ирины Кирилловой как игрока — в составе сборной СССР кроме золота Игр-1988 это победа на чемпионате мира 1990 года (на нём она была признана лучшим игроком), золото (1989), а также два серебра (1983, 1987) чемпионатов Европы, серебро Кубка мира (1989). В 1990 году Ирина Кириллова уехала в Хорватию, а через три года получила гражданство этой страны и уже в составе хорватской сборной дважды становилась вице-чемпионкой Европы.

В 2005-2008 годах Ирина Кириллова уже ассистировала своему мужу Джованнни Капраре в сборной России. Фото: Владимир Васильев

Помимо пяти побед в чемпионате СССР с «Уралочкой» (1986–1990) Кириллова завоёвывала медали высшей пробы в чемпионатах Югославии, Хорватии, Италии. В 2009 году прибавился титул чемпионки России в составе московского «Динамо» и специальный приз Европейской конфедерации волейбола за верность игре и спортивное долголетие. В феврале-сентябре 2011 года Ирина Кириллова возглавляла сборную Хорватии, после чего… спустя 22 года вернулась в Екатеринбург и в возрасте 46 лет завоевала с «Уралочкой» свою последнюю в качестве действующего игрока бронзовую медаль чемпионата страны.

Кириллова станет третьей представительницей «Уралочки» в Зале волейбольной славы. Первопроходцем, что логично, в 2009 году был легендарный наставник свердловской команды, самый титулованный волейбольный тренер мира Николай Васильевич Карполь,а в 2014 году компанию ему составила Роза Салихова — уроженка Нижнего Тагила, выступавшая в 60–70-х годах прошлого века за «Уралочку» и московское «Динамо», дважды олимпийская чемпионка.

Идею Зала волейбольной славы начали реализовывать в 1971 году, когда в Холиоке создали специального комитет по содействию в популяризации города как места рождения волейбола. Спустя семь лет была зарегистрирована некоммерческая организация «Holyoke Volleyball Hall of Fame, Inc.», которая и должна была создать и поддерживать этот музей. Для публичного посещения экспозиция была открыта 6 июня 1987 года, хотя первым лауреатом изобретатель волейбола Уильям Морган стал ещё в 1985 году.

До 1998 года членами Зала славы становились исключительно представители США. Первым неамериканцем в Зале славы стал тренер сборной Японии Ясутака Мацудайра. Первыми иностранными игроками, чьи заслуги были отмечены администрацией Зала славы, стали в 2000 году россияне Инна Рыскаль и Юрий Чесноков.

Решение о включении в Зал волейбольной славы принимает администрация Зала, в уставе которой записано, что она самостоятельна в своих решениях и независима от Международной федерации волейбола.

— Администрация ежегодно проводит опрос среди авторитетных в мире волейбола людей, а затем, тщательно обсуждая предложенные кандидатуры в своём кругу, принимает окончательное решение, — пояснил «ОГ» руководитель секретариата Всероссийской федерации волейбола Виктор Свиридов. — Какую-то логику в выборе кандидатур проследить, как правило, невозможно.

На данный момент в Зал волейбольной славы входят 130 человек из двадцати двух стран. Наибольшее представительство (62 человека) у США, следом идут Россия и Бразилия (по 13). Принятие новых членов, в том числе Ирины Кирилловой, пройдёт в Холиоке с 16 по 19 ноября.