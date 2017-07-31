Уральские спортсмены завоевали 15 медалей на комплексных соревнованиях

Уральский ориентировщик Виктор Дингес завоевал на Сурдлимпиаде в Турции два золота и одно серебро. Теперь он семикратный победитель Игр! Фото: Министерство физкультуры и спорта Свердловской области

В прошлое воскресенье в Турции, Польше и Венгрии завершились три крупных комплексных соревнования – летняя Сурдлимпиада, Всемирные игры и Европейский юношеский олимпийский фестиваль (УЮОФ). Со всех этих соревнований свердловские спортсмены возвращаются с наградами.

Сурдлимпиада

Соревнования для глухих спортсменов принимал турецкий Самсун. Сюда съехались более трёх тысяч спортсменов из 97 стран мира. Свердловская область впервые в истории отрядила на эти соревнования десант из восьми атлетов.

В итоге самыми титулованными стали представители столицы Урала – ориентировщик Виктор Дингес и пловчиха Ксения Билалова. Каждый из них завоевал по два золота и одному серебру. Дважды на пьедестал почёта попадал екатеринбургский велосипедист Александр Ильиных (серебро и бронза) и мастер маленькой ракетки Анна Кондратова из Верхней Пышмы (две бронзы). По разу отличились верхнепышминская велосипедистка Марина Исламова (серебро) и екатеринбургская бегунья Дарья Гайнетдинова (бронза).

В общемедальном зачёте сборная России заняла уверенное первое место со 199 наградами (85–53–61). Ближайших преследователей украинцев наши атлеты опередили ровно на сто медалей (21–42–36).

Всемирные игры

Увы, не каждый спорт имеет шанс попасть в олимпийскую семью. Для таких видов были придуманы Всемирные игры. Соревнования в польском Вроцлаве и включали в себя 27 регулярных и четыре демонстрационных вида спорта. Всего было разыграно 219 комплектов медалей в гимнастике и танцевальных видах спорта, точных видах спорта (стрельба из лука, боча, бильярд, боулинг), боевых и силовых видах спорта, играх с мячом (нетбол, софтбол, корфбол и т.д.), развивающихся видах спорта (хоккей на роликах, воднолыжный спорт, фрисби, спортивное ориентирование и т.д.).

Здесь медальный улов свердловских спортсменов оказался не таким жирным, как на Сурдлимпиаде, но всё же… Екатеринбурженка Вероника Корнева стала чемпионкой в аэробике (дисциплина степ), а Владимир Кузьмин из Камышлова занял второе место в тайском боксе в весовой категории до 67 кг (дисциплина муай-тай).

В общемедальном зачёте россиянам вновь не было равных. Наши спортсмены завоевали 63 награды (28–21–14). Второе место у команды Германии – 44 медали (18–10–14).

ЕЮОФ

Главный смотр юных талантов Старого Света прошёл в венгерском Дьёре, куда на XIV Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ) съехались 3 600 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран мира.

Свердловскую область на этих соревнованиях представляла лишь дзюдоистка Дарья Кашина из Берёзовского. И ей удалось завоевать серебро командных соревнований.

В Дьёре, как и в Самсуне, и во Вроцлаве нашей команде не было равных в медальном зачёте. Всего на счету россиян 61 медаль (30–19–12). Второе место заняла команда Италии – 38 медалей (14–11–13).