Знак ГТО. На груди у кого?

Система «Готов к труду и обороне» переживает второе рождение. Что нужно сделать, чтобы вступить в ряды движения ГТО? Где находятся центры тестирования? Какие испытания входят в норматив?. Фото: Алексей Кунилов

Система «Готов к труду и обороне», реанимированная в 2015 году Президентом России Владимиром Путиным, переживает второе рождение. На сегодняшний день на сайте ГТО для прохождения тестов зарегистрировались почти 63,5 тысячи жителей Свердловской области. Из них каждый второй уже приступил к сдаче испытаний.

Для многих читателей старшего поколения не надо объяснять, что такое ГТО — в Советском Союзе эта программа массово развивалась с 1931 по 1991 год. Участники должны были сдавать нормативы по бегу, прыжкам в длину и высоту, плаванию, метанию мяча, езде на велосипеде, бегу на лыжах, подтягиванию на перекладине и лазанию по канату.

Нынешний комплекс ГТО должен привлечь к регулярным занятиям физической культурой подавляющее большинство жителей России, начиная с шести лет. Все тестируемые поделены на 11 возрастных групп и три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.

Сами испытания делятся на два типа: обязательные и по выбору — на быстроту, выносливость, силу, гибкость, ловкость, а также прикладные навыки (см. таблицу). Для получения значка в зависимости от возрастной группы участникам предлагается пройти от четырёх до восьми тестов. На каждый тест даётся только одна попытка. Зато весь комплекс испытаний за один раз сдавать не надо — для прохождения тестов даётся год (для взрослых — календарный год, а для школьников — учебный год).

Чтобы вступить в ряды движения ГТО, следует обратиться в тестовый центр. Они расположены почти по всей Свердловской области. А можно пойти и более лёгким путём: сначала зарегистрироваться на портале gto.ru, выбрать ближайший центр тестирования, согласовать даты и места сдачи тестов, получить допуск от врача и, собственно, выполнить испытания.

Свой значок вы получите в течение двух-трёх месяцев после сдачи.

В зависимости от успешности сданных тестов испытуемый получает золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО.Наличие знаков отличия комплекса ГТО у поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования учитывается при приёме. Обучающимся, имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО, может быть назначена повышенная стипендия

Тесты сдачи нормативов ГТО для взрослых

Мужчины

Возраст 18-24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 + Обязательные испытания Бег на 100 м + + - - - - - - - - - Бег или смешанная ходьба на 2 км / 3 км + + + + + + + + + + + Подтягивание или рывок гири 16 кг + + + + + + + + - - - Скандинавская ходьба на 3 км - - - - - - - - + + + Отжимание - - - - + + + + + + + Наклон вперед с гимнастической скамьи + + + + + + + + + + + Испытания по выбору Прыжок в длину с разбега или с места + + + + - - - - - - - Пресс - - - - + + + + + + + Метание снаряда + + + + - - - - - - - Бег на лыжах или кросс + + + + + + + + + + + Плавание + + + + + + + + + + + Стрельба + + + + + + + + - - - Туристский поход + + + + + + + + - - - Самозащита без оружия + + - - - - - - - - -

Женщины

Возраст 18 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 + Обязательные испытания Бег на 100 м + + - - - - - - - - - Бег на 2 км или скандинавская ходьба на 3 км (с 60 лет) + + + + + + + + + + + Подтягивание из виса лёжа или отжимание + + + + + + + + + + + Наклон вперёд с гимнастической скамьи + + + + + + + + + + + Испытания по выбору Прыжок в длину с места + + + + - - - - - - - Пресс + + + + + + + + + + + Метание спортивного снаряда + + + - - - - - - - - Бег на лыжах на 3 км / 5 км или кросс на 3 км + + + + + + + + + + + Плавание + + + + + + + + + + + Стрельба + + + + + + + + - - - Туристский поход + + + + + + + + - - - Самозащита без оружия + + + + - - - - - - -

Все нормативы можно скачать на сайте ГТО.

Центры тестирования ГТО

Всего в настоящее время в 69 муниципальных образованиях Свердловской области работают 84 организации, наделённые полномочиями центра тестирования (в том числе два региональных центра тестирования). Определено 272 места тестирования, соответствующих требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО.

По два центра тестирования имеют следующие муниципальные образования: ГО Карпинск, ГО Красноуральск, Кировградский ГО, Кушвинский ГО, МО город Ирбит, Новолялинский ГО, Серовский ГО, Екатеринбург. Три центра тестирования имеет Полевской ГО.

«ОГ» представляет карту крупнейших центров тестирования ГТО в населённых пунктах Свердловской области.

Подготовлено по информации сайта gto.ru.

Полный список центров тестирования ГТО в Свердловской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1" р.п.Бисерть "Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории Бисертского городского округа"

р.п.Бисерть, ул. Октябрьская, дом 10

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п.Пелым

п. Пелым, ул. Набережная, д.12

Муниципальное бюджетное образоваительное учреждение дополниетльного образования детей Полевского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа"

г. Полевской, ул. М. Горького, д. 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Волчанск

г. Волчанск, ул. Максима Горького, д.

Муниципальное автономное учереждение Тугулымского городского округа "Спорт для всех"

п. Тугулым, Площадь 50 лет Октября, д. 1

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортсооружения города Полевского"

г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 39 а

Физкультурно-спортивный комплекс публичного акционерного общества "Северский трубный завод"

г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 31

Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа Физкультурно-оздоровительный центр "Сигнал"

г.Артемовский, ул.Пригородная, 2Б

Муниципальное казенное учреждение "Комитет физической культуры и спорта Байкаловского муниципального района"

с. Байкалово, ул. Революции, д.25

Муниципальное казенное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс"

г.Дегтярск, ул. Гагарина, д. 5А

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Староуткинская средняя общеобразовательная школа № 13"

р.п. Староуткинск, ул. Советская, 1

Муниципальное бюджетное учреждение "Спорткомплекс "Здоровье"

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 14а

Муниципальное автономное учреждение "Стадион "Центральный"

г. Алапаевск, ул. Ленина, д.1а

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта "Физкультурно-спортивный центр" Асбестовского городского округа"

г.Асбест, ул. Уральская, д. 79/1

Муниципальное автономное учреждение "Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс"

г.Карпинск, ул. Карпинского, 2в

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивна школа

г.Карпинск, ул. Чайковского, д. 34а

Муниципальное казенное учреждение Невьянского городского округа «Центр спортивной подготовки»

город Невьянск, ул. Советская, д.22

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

п. Свободный, ул. Спортивная, 72

муниципальное бюджетное учреждение Кушвинского городского округа "Центр по физической культуре, спорту и туризму "Горняк"

г. Кушва, Луначарского, 9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"

г.Реж, ул.Костоусова, 57в

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Таборинская общеобразовательная школа

с.Таборы, ул.Советская, 2

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс"

г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д.2

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Новолялинского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа»

г.Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 52

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Нижние Серги

г. Нижние Серги, ул.Титова, 70

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школо №1 г. Михайловска"

г. Михайловск, ул. Кирова, 57

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Малышевский дворец спорта "Рубин"

п. Малышева, ул. Свободы, д. 22

Муниципальное бюджетное учреждение "Спорткомплекс п. Оус"

г. Ивдель, ул. Зеленая я, 51а

Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Факел"

г. Лесной, ул. Победы,, д.23

Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского городского округа «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики»

р.п. Пышма, ул. Комарова, д.19

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования "Слободо-Туринская детско-юношеская спортивная школа"

с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д.8

Муниципальное бюджетное учреждение спорта Спортивно-оздоровительный комплекс

г.Верхний Тагил, ул. Свободы, д.43б

Автономное учреждение Качканарского городского округа "Физкультурно-оздоровительный комплекс"

г. Качканар, 8 микрорайон, дом 5 а

Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс "Чайка" Кировоградского ГО

г. Кировград, ул. Свердлова, 43а

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"

г.Верхотурье, ул.Мелиораторов, 42с

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования город Ирбит "Детско-юношеская спортивная школа"

г. Ирбит, ул. Азева, д.12а

Муниципальное Автономное Учреждение городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость»

г.Красноуральск, ул. Ленина, 6

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс»

г.Красноуральск, ул. Пригородная, 6б

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"

г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, корпус 1, дом 10

Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб "Темп"

г.Ревда, ул. Спортивная, дом 4

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

город Тавда, Ломоносова, дом 6

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный клуб "Кедр" Новоуральского городского округа

г. Новоуральск, ул. Ленина, д.54

Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

г. Сысерть, ул. Ленина, д.30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва»

г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 2/3

Муниципальное казённое учреждение "Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс"

Камышловский район, д. Баранникова, Ленина, д. 3

Муниципальное Бюджетное учреждение"Центр спортивных сооружений"

г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2

Муниципальная казенная организация дополнительного образования "Талицкая спортивная школа имени Ю.В. Исламова"

г. Талица, ул. Советская, д. 65

Верхнетуринское муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"

г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 16

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

г. Серов, Каквинская, д. 3

Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и туризму"

г.Михайловск, ул.Кирова, д. 26а

Автономная некоммерческая организация "Спортивный клуб Уральского федерального университета"

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 3/1

Берёзовское муниципальное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лидер"

г. Берёзовский, ул. Спортивная, д. 7

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский

п. Рефтинский, ул.Молодёжная, д.2 А

Государственное автономное учреждение Свердловской области "Горнолыжный комплекс "Гора Белая"

Пригородный р-н, п. Уралец, территория горнолыжного комплекса "Гора Белая"

Отделение муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества Детская юношеская спортивная школа

р.п. Гари, ул. Комсомольская, д. 29

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития спорта" Горноуральского городского округа

Пригородный район,с.Николо-Павловское, ул. Новая, д.50

Муниципальное автономное учреждение "Центр ГТО города Екатеринбурга"

г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 26

Муниципальное казенное учреждение "Физкультурно-молодежный центр"

г. Ирбит, ул. Советская, д. 100

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" г. Туринска

г. Туринск, ул. Спорта, 20а

Муниципальньное автономное образовательное учреждение "Верхнедубровская средняя общеобразовательная школа"

р.п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей Арбузова, дом 4

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Камышловского городского округа

г. Камышлов, ул. Маяковского, 1

Муниципальное бюджетное учреждение "Верхнесергинское учреждение по физической культуре, спорту и молодежной политики"

р.п. Верхние Серги, ул. 8 Марта, 27а

Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Центр развития культуры, спорта и молодежной политики"

г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д.59

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования"Специализированная детско-юношеская спортивная школв олимпийского резерва "Юпитер"

г. Нижний Тагил, ул. Уралький проспект, д.65

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Старт»

г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 2в

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" "Спортивный клуб Уральского федерального университета"

г. Нижняя Тура, ул. Молодёжная, 10

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный"

г.Заречный, ул.Бажова, 24

Муницпальное автономное учреждение "Ледовая арена имени Александра Козицына"

г. Верхняя Пышма, Проспект Успенский, д. 4

Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс муниципального образования «посёлок Уральский»

п. Уральский, ул. Капитана Флерова, Корпус А, д.118

Муниципальное бюджетное учреждение"Физультурно-спортивный Центр" муниципального образования Алапаевское

р.п.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, корпус 1, д.17 "а"

Муниципальное автономное учреждение "Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского"

г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д.95

Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского городского округа «Центр развития физической культуры и спорта»

г.Новая Ляля, ул. Лермонтова, д.52

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Шалинского городского округа Детско-юношеская спортивная школа

р.п. Шаля, ул. Калинина, д. 60

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту" Нижнесергинского городского поселения

г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 2А

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Дельфин"

Г. Арамиль, ул.1 Мая, 60В

Государственное автономное учреждение Свердловской области "Государственное автономное учреждение Свердловской области центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий"

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 57а

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»

г.Богданович, Гагарина, 32

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

п.Белоярский, ул. Милицейская, д.1

Муниципальное бюджетное учреждение Кушвинского городского округа спортивный комплекс «Синегорец»

п. Баранчинский, Коммуны, 18

Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультура и Спорт"

г. Североуральск, ул. Свердлова, д.29 а

Муниципальное бюджетное учреждение "Старт"

п. Арти, ул.Ленина, д. 141 а

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа "Энергия"

город Среднеуральск, Набережная, 8а

Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского округа»

Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Бажова, 2а

Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный центр "Сокол"

г. Красноуфимск, ул. Металлистов, д.7

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

г. Кировград, ул. Свердлова, 47