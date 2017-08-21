В Екатеринбурге стартовал Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубов

В Кубке мира принимают участие команды из семи стран. Фото: Владимир Мартьянов

В минувшие выходные в Екатеринбурге стартовал Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных команд. В турнире принимают участие восемь команд из семи стран мира. Матчи проходят на двух площадках: в Екатеринбурге и в Верхней Пышме. В турнире играет и местная команда - «Авто».

С приветственным словом к командам обратился врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: Владимир Мартьянов

В первом матче «Авто» оказался сильнее молодёжки «Йокерита» - 8:2.

Фото: Владимир Мартьянов

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов уверен, что без канадцев и американцев турнир слабее не станет.

Фото: Владимир Мартьянов

Трибуны «Уральца» хоть и не заполнялись до отказа, но поддержка «Авто» была внушительной.

Фото: Владимир Мартьянов

Несмотря на то, что в турнире участвуют молодёжные команды, страсти на площадке кипят взрослые.

Фото: Владимир Мартьянов

Местная группа поддержки развлекала болельщиков красивыми танцами.

Фото: Владимир Мартьянов

Хоккеисты «Авто» радуются очередной заброшенной шайбе в ворота «Йокерита»

Фото: Владимир Мартьянов

Хоккеисты «Авто» благодарят своего голкипера за проведённый на высоте матч.

Фото: Владимир Мартьянов

Хоккеисты «Йокерита» после матча с «Авто» были в подавленном настроении.

Фото: Владимир Мартьянов