В Екатеринбурге стартовал Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубов

В минувшие выходные в Екатеринбурге стартовал Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных команд. В турнире принимают участие восемь команд из семи стран мира. Матчи проходят на двух площадках: в Екатеринбурге и в Верхней Пышме. В турнире играет и местная команда - «Авто».
С приветственным словом к командам обратился врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
Фото: Владимир Мартьянов
В первом матче «Авто» оказался сильнее молодёжки «Йокерита» - 8:2.
Фото: Владимир Мартьянов
Двукратный чемпион мира Алексей Морозов уверен, что без канадцев и американцев турнир слабее не станет.
Фото: Владимир Мартьянов
Трибуны «Уральца» хоть и не заполнялись до отказа, но поддержка «Авто» была внушительной.
Фото: Владимир Мартьянов
Несмотря на то, что в турнире участвуют молодёжные команды, страсти на площадке кипят взрослые.
Фото: Владимир Мартьянов
Местная группа поддержки развлекала болельщиков красивыми танцами.
Фото: Владимир Мартьянов
Хоккеисты «Авто» радуются очередной заброшенной шайбе в ворота «Йокерита»
Фото: Владимир Мартьянов
Хоккеисты «Авто» благодарят своего голкипера за проведённый на высоте матч.
Фото: Владимир Мартьянов
Хоккеисты «Йокерита» после матча с «Авто» были в подавленном настроении.
Фото: Владимир Мартьянов