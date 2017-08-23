Бразилия, Иран и…? Как проходят отборочные турниры к ЧМ-2018

Екатеринбург как город-организатор с нетерпением ждёт жеребьёвки финального турнира ЧМ-2018, чтобы узнать сборные, которые летом следующего года приедут в столицу Урала. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

Пока в России полным ходом идёт подготовка к главному футбольному турниру четырёхлетия, во всём мире продолжаются отборочные матчи. На данный момент три команды – Россия (как хозяйка соревнований), Бразилия и Иран – точно сыграют в финальном турнире чемпионата мира-2018. Остальные страны продолжают борьбу за заветные путёвки в Россию. О том, какая квота у каждого континента, кто в ближайшее время пополнит состав участников ЧМ-2018 и когда станут известны все сборные, прошедшие отбор – в материале «ОГ».

Европа (УЕФА)

Самое большое представительство на турнире в России будет иметь Европа. С нашего континента в чемпионате мира примут участие 14 сборных. На данный момент кроме нашей команды, которая попала на ЧМ на правах хозяйки чемпионата, никто не гарантировал себе путёвку в финальный турнир. В отборе принимают участие 54 команды, которые разбиты на девять групп по шесть команд в каждой. Победители групп напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира, восемь из девяти сборных, занявших вторые места, будут играть стыковые матчи, в которых определятся ещё четыре финалиста.

Сейчас наибольшие шансы пробиться на турнир в Россию имеют Германия и Швейцария, идущие без потери очков, а также Швеция, Польша, Англия, Испания, Сербия, Бельгия и Хорватия, занимающие в своих группах первые места. Отборочный турнир завершится 14 ноября 2017 года.

Африка (КАФ)

Изначально на участие в отборочном турнире ЧМ-2018 подали заявку все страны КАФ (54), однако национальная команда Зимбабве была дисквалифицирована. Отборочный турнир в Африке состоит из трёх раундов, два из которых уже завершились. Последним этапом стал групповой турнир, в котором принимают участие 20 сильнейших команд, разбитые на пять групп. Победители в каждой из них отправятся в Россию на финальный турнир чемпионата мира по футболу. На данный момент наибольшие шансы на выход имеет Нигерия, лидирующая в группе B. Последние матчи будут сыграны 14 ноября 2017 года.

Азия (АФК)

В отборочном турнире АФК принимают участие 46 национальных сборных. Отбор проходит в четыре этапа, два из которых – групповые. 12 команд, успешно преодалевшие первые два этапа, разделены на две группы. Первые два места напрямую попадают на ЧМ, третьи места проведут два стыковых матча, представляющие собой четвёртый раунд. При этом победитель стыковых матчей не выходит напрямую на ЧМ, а будет играть переходные матчи с одной из команд КОНКАКАФ.

На сегодня в группе А за вторую прямую путёвку в Россию (первая – у Ирана) ведут борьбу Южная Корея и Узбекистан. В группе B солидный отрыв имеют Япония, Саудовская Аравия и Австралия. Третий отборочный раунд в Азии закончится 5 сентября 2017 года.

Океания (ОФК)

Океания – единственная конфедерация, которая не имеет квоты на прямые путёвки в финальный раунд ЧМ. В отборочном турнире принимают участие 11 островных государств. Всего проведено три отборочных этапа, по итогам которых определены две сильнейшие команды – Новая Зеландия и Соломоновы Острова. Именно эти две сборные 28 августа и 5 сентября сыграют стыковые матчи, а победитель примет участие в матчах с 5-й командой Южной Америки за право играть в финальном турнире ЧМ-2018.

Южная Америка (КОНМЕБОЛ)

Отборочный турнир в Южной Америке – самый простой по своей структуре. В нём принимают участие 10 команд, которые проводят между собой по два матча. На сегодняшний день сборная Бразилии, имеющая в своём активе 33 очка, гарантировала себе выход в финальную часть ЧМ-2018. Южная Америка имеет четыре прямые путёвки в Россию, а сборной, занявшей пятое место, придётся побороться за право выступить в финальной части чемпионата мира с представителем Океании.

Всего две сборные лишились шансов попасть в Россию – Боливия и Венесуэла. Колумбия, Уругвай, Чили, Аргентина и Эквадор имеют практически одинаковое количество очков и являются основными претендентами на попадание в финальную часть ЧМ. Отборочный турнир завершится 10 октября 2017 года.

Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ)

Отборочный этап в Северной и Центральной Америке имеет наибольшее количество этапов – пять. Первые три представляли собой стыковые матчи, по итогам которых определились шесть стран, которые вместе с шестью лучшими сборными по рейтингу ФИФА приняли участие в групповом турнире. Первые и вторые места из трёх групп вышли в пятый отборочный раунд. В новом групповом турнире шесть сборных играют между собой по два матча. Три лучшие команды напрямую отправятся в Россию, четвёртая команда Северной и Центральной Америки сыграет стыковые матчи с представителем Азии.

На сегодня Мексика, Коста-Рика и США занимают первые три места, а в зоне стыковых матчей находится Панама. Отборочный турнир завершится 10 октября 2017 года.