Летопись первоуральского хоккея

В субботу в Первоуральске состоится большой спортивный праздник, посвящённый 80-летию хоккейной команды «Уральский трубник», а накануне этого важного в жизни города события была представлена книга о самом известном первоуральском клубе.

– Замысел этой уникальной энциклопедии возник у директора клуба Эрима Хафизова, когда он пришёл в «Трубник» в 2000 году, окончательно идея вызрела пять лет назад, – рассказывает корреспонденту «ОГ» автор книги, пресс-атташе «Уральского трубника»Алексей Курош. – Многолетний бессменный летописец «Уральского трубника» Сергей Пагнуев начал собирать и систематизировать какие-то материалы, газетные вырезки, но написать не успел, и три года назад, когда его не стало, уже мне выпала основная часть работы над книгой.

– Получился довольно увесистый том в 464 страницы. «Белые пятна» в истории клуба ещё остались?

– Полно. Не только «белых пятен», но и расхождений в информации – в протоколе матча одни данные, в «Советском спорте» – другие. Вопиющие пробелы по турнирам 50-х годов – не то, что результатов, итоговых данных по некоторым турнирам сейчас уже не найти. Подход ведь был такой же, как к передовикам производства – если плохо сыграли, зачем прославлять в газете?

– Были какие-то удивительные моменты?

– Сколько угодно! Вдова Германа Александровича Дубова – известного перво­уральского игрока, тренера, судьи международной категории – удивительная женщина! Она мне давала поразительные по своей точности характеристики игрокам 50-х годов – этот из конькобежцев поэтому влево поворачивал хорошо, а вираж вправо был для него проблемой, этот только на себя рассчитывал, а у этого была такая интересная манера бега на коньках – с места сначала обязательно подпрыгивал. Она и сейчас в курсе всех дел не только «Уральского трубника», следит за футбольной сборной России.

– Верно ли, что в прежние времена связь команды с Новотрубным заводом была более ощутимой?

– Хоккеисты, скажем, в 60-е годы не просто числились на заводе, как мы себе сейчас это представляем, а действительно работали. Последний матч в марте сыграли, и через два дня – на работу, а в июне приказом их откомандировывают в распоряжение заводской команды. И зарплату игрок получал соответственно своему рабочему месту – кто сталевара, кто кладовщика. Например, один из ветеранов «Трубника» Евгений Злоказов рассказывал мне, что работал в одном цехе с легендарным штангистом Василием Колотовым.

Или вот такой интересный эпизод. В сезоне 1965/1966 игрока «Уральского трубника» Ивана Кияйкина пожизненно дисквалифицировали и лишили звания мастера спорта за удар клюшкой судьи в матче с красноярским «Енисеем». Оставшись вне хокея, он работал на заводе, и в начале 70-х годов первая в истории трансляция на областном телевидении из Первоуральска была… о передовой бригаде Ивана Кияйкина.