Ошибка Давида Белявского на коне помешала ему стать лучшим многоборцем России. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошёл Кубок России по спортивной гимнастике, участие в котором приняли 90 сильнейших спортсменов страны. Главным героем соревнований стал призёр Олимпиады-2016 и трёхкратный чемпион Европы москвич Никита Нагорный, завоевавший в столице Урала семь медалей.

На турнир в Екатеринбург съехался практически весь цвет российской спортивной гимнастики (за исключением нескольких спортсменов, которые выступали в Тайбэе (Тайвань) на XXIX Всемирной летней Универсиаде).

До нынешних соревнований большая спортивная гимнастика гостила в Екатеринбурге в далёком 2011 году (тогда тоже проходил Кубок России). И любители этого вида спорта соскучились по настоящему зрелищу. Наверное, по­этому на трибунах Дворца игровых видов спорта «Уралочка» поболеть за спортсменов в течение четырёх дней собиралось по несколько тысяч зрителей. Кроме того, среди фаворитов был и местный гимнаст ДавидБелявский. Год назад на Играх в Рио он завоевал сразу две медали (серебро в команде и бронзу на брусьях). Это сделало его если не супер-, то уж точно звездой. Охотившиеся за спортсменами дети ни разу не отпустили Давида с арены без автографов.

Увы, порадовать родные трибуны россыпью побед у Белявского не получилось. В многоборье он совершил грубую ошибку на любимом снаряде – коне, дав шанс на золото своему коллеге по сборной Никите Нагорному. В дальнейшем попытки догнать соперника успехом у уральца не увенчались. Зато ему удалось взять реванш в розыгрыше наград в отдельных видах многоборья. На том же коне он на сей раз уверенно занял первое место, а в вольных упражнениях – третье.

Главной звездой турнира стал именно Нагорный, завоевавший в Екатеринбурге четыре золотые медали (личное и командное многоборье, вольные упражнения и опорный прыжок) и три бронзовых (конь, кольца и перекладина).

– Семь медалей – это, наверное, мой рекорд, – сказал после окончания соревнований Никита Нагорный. – Прошёл все снаряды хорошо. Единственное, в чём разочаровался – в брусьях (четвёртое место. – Прим. «ОГ»). Чемпионат Европы-2017, где я стал на брусьях третьим, дал надежду, что на этом снаряде я могу выигрывать и на мировых турнирах. А в Екатеринбурге немного не получилось.

Кубок России в Екатеринбурге завершился триумфом Никиты Нагорного из Москвы, который завоевал сразу семь медалей! Фото: Алексей Кунилов

– Довольны организацией Кубка России?

– Да! Много зрителей. Огромная им благодарность за поддержку. Спасибо организаторам, что провели их на международном уровне. Я не уверен, что, если мы организуем такие соревнования в Пензе (принимала Кубок России с 2012 по 2016 год. – Прим. «ОГ»), придёт столько же зрителей.

– В 2011 году некоторые участники жаловались, что зал ДИВСа маленький для спортивной гимнастики.

– Часто на международных турнирах зал ещё меньше. Лично для меня ДИВС оказался очень комфортным. Так что я не жалуюсь. Ещё один момент: ДИВС, по сути, – это новый для гимнастов зал. Ведь все привыкают к одному залу и одним снарядам. Когда приезжаешь в другой зал на другие снаряды, то у неопытных ребят – паника. Все начинают падать. Кубок России в Екатеринбурге как раз помог спортсменам набраться опыта перед чемпионатом мира. Мы выходили на новую арену и новые снаряды. Перед огромным числом зрителей. Это большой плюс для нас.

В женской части Кубка России лучше всех выступила серебряный призёр Олимпиады-2016 и двукратная чемпионка Европы Ангелина Мельникова из Воронежа (золото в личном многоборье и на бревне, бронза в командном многоборье и в опорном прыжке).

– В целом старт очень понравился, – сказала коррес­понденту «ОГ» Мельникова. – Пока форма неидеальна – нужно «доточить» комбинации. Что касается соревнований в Екатеринбурге, то они меня порадовали. Было много зрителей, которые создают определённое давление. Ради них ты концентрируешься.

Ближайший месяц Никита Нагорный, Ангелина Мельникова и другие герои Кубка России проведут в упорных тренировках. Гимнасты будут готовиться к чемпионату мира, который пройдёт в начале октября в канадском Монреале.