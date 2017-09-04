Анастасия Татарева: «Слава богу, не подвела команду»

Ирина Винер-Усманова: «После травмы Софьи Скоморох я решила, что в команду встанет опытная Настя Татарева (на фото — вторая слева). Она, сжимая губы, тренировалась и выступала. Она огромная молодец, дай бог ей здоровья!». Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В итальянском Пезаро прошёл чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная России завоевала семь золотых медалей из восьми возможных. Пять наград высшей пробы в активе сестёр Дины и Арины Авериных. Ещё две победы принесли российские «групповички». В составе команды выступала екатеринбурженка Анастасия Татарева.

Художественная гимнастика многие годы была и остаётся территорией России. На пяти Олимпиадах подряд, начиная с Сиднея-2000, наши «художницы» не отдавали ни одного золота. На чемпионатах мира статистика не такая подавляющая. Но всё равно, как правило, россиянки оказываются значительно сильнее своих конкуренток. Вот и в Пезаро наша команда завоевала 13 медалей (7–5–1). Второе и третье места в неофициальном командном зачёте заняли итальянки с одним золотом и японки с одним серебром и тремя бронзовыми наградами.

Вряд ли покривим душой, если скажем, что в мировом спортивном сообществе победы россиянок — как кость в горле. Но даже в этом субъективном виде спорта в превосходстве нашей команды сомнений нет ни у кого. Секрет успеха одновременно прост и сложен. Всё дело в выстроенной Ириной Винер-Усмановойсистеме подготовки, которая предусматривает всё — профессиональный тренерский состав, медицину, диетологию, взвешивание и так далее. Не случайно на базе наших «художниц» в подмосковном Новогорске постоянно тренируются спортсменки из других стран — великий тренер всегда готова поделиться секретами подготовки.

Первый постолимпийский сезон оказался невероятно сложным для российской художественной гимнастики. На традиционную для этого периода смену поколений наложились многочисленные травмы лидеров. Вот и екатеринбурженка Анастасия Татарева, выигравшая в Рио-2016 золото в групповых упражнениях, долгое время мучилась из-за травмы колена. И буквально за месяц до чемпионата мира встала в команду. Несмотря на это, наша гимнастка не подвела. В составе команды она завоевала два золота (групповые упражнения в многоборье и упражнение с тремя мячами и двумя скакалками) и серебро (упражнение с пятью обручами).

— Безусловно, я довольна тем, как я и вся наша команда выступила на чемпионате мира, — сказала Анастасия Татарева в эксклюзивном интервью «ОГ». — Я встала в команду после серьёзной травмы колена всего за месяц до чемпионата мира. Это давнишняя травма — ещё с Олимпиады. И на протяжении года после Рио я её лечила. Но Ирина Александровна Винер-Усманова поверила в меня и дала шанс. Слава богу, у меня всё получилось, и я не подвела команду.

— Почему, несмотря на травму, решили продолжить карьеру?

— После Олимпиады я раздумывала о своём будущем. Тем более случилась травма колена. Вопрос стоял: делать операцию или нет. Но наша дорогая Ирина Александровна поддержала меня и сказала не делать операцию. И вот в этот самый момент у девочки из нашего состава (двукратной чемпионки мира Софьи Скоморох. — Прим. «ОГ») про-изошла травма. Ирина Александровна поверила в меня.

— Насколько тяжело было возвращаться после травмы?

— Достаточно легко. Хотя, конечно, некоторые трудности были. Но сейчас в команде продолжают выступать Анастасия Близнюк и Мария Толкачёва, с которыми мы завоёвывали золото Игр в Рио. Я знала, что нахожусь в надёжных руках.

— С остальными девчонками легко нашли контакт?

— С Ксюшей Поляковой я стояла в команде ещё на чемпионате Европы-2016. Но она не поехала в Рио из-за травмы. Две другие новенькие девочки совершенно спокойные, хорошие. Мы сразу нашли общий язык. Тем более что до чемпионата мира они уже стояли во втором составе нашей команды. Они мне были знакомы.

— В художественной гимнастике вы выиграли вообще всё, что только можно. К чему стремитесь теперь?

— Не хочу ничего загадывать. Пока буду просто тренироваться. Дальше будет видно. Главное в нашем виде спорта, как и в жизни, избегать травм. Нужно следить за своим здоровьем.

— После Италии собираетесь заглянуть в Екатеринбург?

— Сначала на несколько дней я заеду в Москву, а потом, конечно, прилечу в Екатеринбург к своей семье, к близким и друзьям. Накопились кое-какие дела. Но и отдохнуть хочу.