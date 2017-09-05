Виталий Мутко: «Екатеринбург не вызывает серьёзных тревог»

Павел Новиков (слева), Владимир Нагибин (в центре) и Алексей Сорокин (справа) обсуждают открытие тренировочной площадки «Калининец». Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в Екатеринбург вновь прибыла делегация, ответственная за проведение чемпионата мира по футболу. Возглавил её вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В первую очередь делегация вместе с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым посетила главный спортивный объект города — «Екатеринбург Арену».

— Мы достаточно серьёзно мониторим ход подготовки к чемпионату мира, и Екатеринбург не вызывает у нас никаких серьёзных тревог. Фактически всё, что было включено в программу подготовки, идёт в графике и даже в определённой степени — с опережением. Нужно отметить большую работу правительства Свердловской области и главы региона Евгения Куйвашева, — отметил Виталий Мутко.

После этого делегация отправилась на важное для города событие — открытие очередной тренировочной площадки чемпионата мира. «Калининец» стал третьей по счёту площадкой, открытой в столице Урала, после «СКБ-Банк Арены» и стадиона «Исеть». Таким образом, не сдана в эксплуатацию только тренировочная площадка на Химмаше.

В открытии тренировочной площадки «Калининец» приняли участие генеральный директор АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексей Сорокин и заместитель министра спорта России Павел Новиков. Московским гостям провели экскурсию по новенькому зданию «Калининца», показали раздевалки и пресс-центр. В присутствии местных воспитанников Алексей Сорокин торжественно перерезал красную ленту и вручил ключ от стадиона директору спорткомплекса «Калининец» Владимиру Нагибину.

— Сейчас одна цель — сохранить поле в идеальном состоянии до чемпионата мира. Это одна из тренировочных площадок, нам отрадно, что можно уже всё пощупать, посмотреть. Нет никаких опасений. Стадион вполне готов принимать команды топ-уровня. После чемпионата мира судьба объекта будет находиться в руках города, — отметил Алексей Сорокин.

Примечательно, что после завершения главного футбольного турнира четырёхлетия «Калининец» обзаведётся мощным легкоатлетическим комплексом. После чемпионата мира для бегунов доделают дорожки, и комплекс будет готов принимать серьёзные международные старты, такие как молодёжный чемпионат Европы. При этом планируется реконструировать легкоатлетический манеж, который находится на территории комплекса с 1980-х годов.