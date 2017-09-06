«Раньше гроссмейстеры играли сильнее»

12-й чемпион мира с оптимизмом смотрит на будущее свердловских шахмат. Фото: Алексей Кунилов

Первым мероприятием, прошедшим в недавно открытом мультимедийном парке «Россия — моя история» стал представительный шахматный блиц-турнир с участием десяти именитых гроссмейстеров, посвящённый 80-летнему юбилею первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. С самым именитым участником — 12-м чемпионом мира Анатолием КАРПОВЫМ — побеседовал корреспондент «ОГ».

— Анатолий Евгеньевич, как возникла идея проведения такого необычного турнира?

— Мы хотели таким образом отдать дань уважения первому губернатору Свердловской области Эдуарду Эргартовичу Росселю, у которого скоро будет юбилей. Россель — уникальный человек. После развала СССР, в период становления нового государства, центральная власть была ещё не очень сильна, и требовались очень сильные региональные руководители. Эдуард Эргартович оказался именно таким руководителем, и это счастье для Свердловска, а ныне — Екатеринбурга. Благодаря Росселю здесь создалась команда, которая смогла вывести один из крупнейших и наиболее развитых регионов России на достойное место. Плюс к тому Эдуард Эргартович оказался неравнодушен к шахматам и много сделал для развития нашей игры в регионе, помогал федерации, приложил руку к созданию команды «Малахит», которая достойно выступала и в России, и в Европе.

— Вы возглавляете попечительский совет федерации шахмат Свердловской области, как оцените положение дел в ней?

— Не знаю, как так получилось, но в какой-то момент в Свердловской области образовалось две федерации. Несколько лет назад я уже приезжал и пытался примирить стороны, и временно мы компромисс нашли, но потом две группы опять разошлись. Я думаю, что очень знаменательное событие состоялось этим летом — мы наконец-то смогли найти общую платформу для развития шахмат в регионе, провели конференцию, избрали новое руководство. И новое руководство начало активно действовать — у нас большие планы по организации школьного шахматного движения, тем более что в мае вышло постановление правительства России, по которому в течение двух лет в каждой школе страны должны появиться шахматы.

— Вернулся в шахматы после двенадцатилетнего перерыва Гарри Каспаров — ваш соперник по знаменитым матчам за мировую шахматную корону. Следили за его выступлением в Сент-Луисе?

— Не всё у него получилось. Вы знаете, мозговая деятельность, конечно, подвержена командам из центра, но не всегда можно настроить себя на результат и показать его, не имея практики, наигранности. Ясно совершенно, что у Каспарова сейчас отсутствует практика выступлений в соревнованиях. Причём я-то хоть иногда играю, не на том уровне, чтобы претендовать на звание чемпиона мира, но время от времени за шахматную доску сажусь, а он ведь совсем не играл.

— Шахматы — самая древняя игра, но и они ведь в последнее время сильно изменились.

— С приходом компьютеров поменялась система подготовки. Доступ к информации стал более упрощённым, её можно получить и обработать гораздо быстрее. Из-за этого изменился контроль времени — партии сейчас играются в один день, чтобы не было вмешательства компьютера при анализе отложенной партии. Качество игры понизилось — это очевидно. Когда я был чемпионом мира, мне думается, гроссмейстеры играли посильнее, особенно окончания.

— Сергей Карякин так же, как и вы, выступал за екатеринбургский шахматный клуб «Малахит». Как оцените его шансы в будущем завоевать мировую шахматную корону?

— У него был прекрасный шанс стать чемпионом мира. К сожалению, Сергей не воспользовался этой возможностью. Сейчас задача очень непростая, потому что наверху, помимо чемпиона мира Магнуса Карлсена, которого очень непросто обыграть, есть ещё шесть-семь человек одного уровня. Так что в соревновании претендентов очень непросто победить, это почти как лотерея. Так получилось, что три американца сейчас очень сильных — к Хираку Накамуре добавились переехавшие в США Уэсли Со с Филиппин и Фабиано Каруана, выступавший за Италию. Кроме них — Владимир Ароняниз Армении, разумеется, Сергей Карякин, есть ещё индиец Виши Ананд, который играет очень неплохо.

КСТАТИ За главный приз, помимо Анатолия Карпова, боролись шахматисты, в разное время выступавшие за екатеринбургский шахматный клуб «Малахит» — Рафаэль Ваганян, Виорел Бологан, Сергей Смагин, Владимир Малахов и другие. Победа досталась действующему чемпиону России челябинцу Александру Рязанцеву,набравшему 7 очков из 9 возможных

Досье «ОГ» Анатолий КАРПОВ. Международный гроссмейстер (1970). Заслуженный мастер спорта (1974) Родился в 1951 году в Златоусте (Челябинская область) Чемпион мира (1975–1985), чемпион мира по версии ФИДЕ (1993–1999) С 1982 года — председатель Советского фонда мира (ныне — Международный совет фондов мира) Депутат Государственной думы России шестого созыва от фракции «Единая Россия», член думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.