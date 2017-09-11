Спорт 11 сентября 2017, 19:35

Свердловчане привезли медали с ветеранского чемпионата России по дзюдо

В Тюмени завершился чемпионат России по дзюдо среди ветеранов. Свердловские дзюдоисты привезли на родину медали различного достоинства.

Стоит отметить, что на ветеранском чемпионате страны было семь возрастных категорий (30–34,35–39,40–44,45–49,50–54,55–59,60–64), в которых разыгрывались медали в традиционных для дзюдо весовых категориях. Свердловские дзюдоисты достойно представили регион на турнире. Всего в их копилке оказалось 22 медали (6 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых). Примечательно, что свердловчане намного улучшили свой прошлогодний результат: на чемпионате России в 2016 году, который проходил в Стерлитамаке, свердловские ветераны завоевали десять наград.

Победители чемпионата страны будут представлять Россию на ветеранском чемпионате мира, который пройдёт в Италии с 30 сентября по 3 октября.

  • Опубликовано в №168 от 12.09.2017
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Областная газета Свердловской области

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