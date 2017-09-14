Баскетбольная сборная жжёт! Слово за «Уралмашем»

Сборная России по баскетболу в драматичном четвертьфинале одолела сборную Греции - 74:69. Фото: пресс-служба РФБ

Мужская сборная России по баскетболу впервые с 2011 года вышла в полуфинал чемпионата Европы. В напряжённом матче россияне сломили сопротивление сборной Греции — 74:69. А сегодня стартуют сразу три турнира рангом пониже, но свердловскому болельщику не менее интересные — розыгрыши Кубка России среди мужчин и женщин, а также традиционный предсезонный международный турнир «Кубок УГМК».

Победитель известен

Состав участников «Кубка УГМК» давно уже подбирается таким образом, чтобы перед стартом сезона отрепетировать все составляющие баскетбольного шоу, включая торжественное награждение «лисиц». Даже с учётом того, что большая группа лидеров «УГМК» продолжает играть в чемпионате женской НБА, хозяйкам паркета никто и ничего не помешает взять (в данном случае именно взять) главный приз.

Не надо быть большим оракулом, чтобы предсказать, что в первый день «УГМК» и оренбургская «Надежда» разгромят своих соперников по полуфиналам, а во второй «лисицы» расправятся уже с самой «Надеждой».

Тем не менее «Кубок УГМК» — это не только повод фанатам команды вспомнить подзабытые за лето кричалки, но и возможность посмотреть в деле тех баскетболисток, которые после приезда из-за океана лидеров обоснуются на скамейке запасных.

Продолжение следует жаркое

Один из групповых турниров предварительного раунда мужского Кубка России, который в эти же сроки (15–17 сентября) пройдёт в спорткомплексе игровых видов спорта УрФУ, хорош как раз именно спортивной интригой. В прошлом году екатеринбургский «Уралмаш» пошумел на ранних стадиях кубкового розыгрыша, пока не был остановлен «Уралом», в этом году надо подтверждать завоёванную репутацию. Из четвёрки команд, которая в Екатеринбурге поспорит за единственную путёвку в 1/16 финала, пожалуй, главные фавориты — это «Уралмаш» и барнаульский «АлтайБаскет». Баскетбольные гурманы до сих пор с удовольствием смакуют подробности пятиматчевого противостояния этих команд в весеннем финале Третьего дивизиона Суперлиги. За лето оба коллектива серьёзно укрепились, так что продолжение майской битвы обещает быть не менее увлекательным. Победитель в 1/16 финала сыграет с командой «Химки-Подмосковье». Также со следующего раунда вступят в борьбу за Кубок России екатеринбургский «Урал» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК». Причём ревдинцы, которые по-прежнему имеют сильный состав, да к тому же наконец-то укрепившие самую слабую в предыдущие два сезона позицию — тренерскую — вполне могут претендовать как минимум на выход в «Финал четырёх».

«Лисицы» в ожидании жертвы

Сегодня определится соперник действующего обладателя Кубка России среди женщин екатеринбургской команды «УГМК» в 1/8 финала нынешнего розыгрыша. Роль заведомой «жертвы» выпадет команде, которая займёт второе место в групповом турнире с участием сыктывкарской «Ники», «Динамо-2» из Иваново, питерского «Спартака» и КБК из Костромы.

Успехи сборной

Групповой этап чемпионата Европы-2017 складывался для мужской сборной России непросто, но россияне, обыграв Турцию (и это при сумасшедшей поддержке местной публики), Сербию, Великобританию, Бельгию и уступив Латвии, пробились в плей-офф, что, безусловно, можно было считать большим успехом.

В 1/8 финала россияне встретились со сборной Хорватии, которая на групповом этапе также потерпела только одно поражение, и то — от грозных испанцев. Но подопечные Сергея Базаревича хорватов не заметили, набросав больше ста очков — 101:78. Особенно старался Алексей Швед (27 очков, 12 передач), который и на групповом турнире был явным лидером команды.

Матч против сборной Греции в четвертьфинале чемпионата Европы стал своего рода матчем ностальгии. Уже давно российские любители баскетбола не собирались у экранов телевизоров, чтобы поболеть за национальную команду в решающих матчах крупных международных турниров. Сразу вспомнился и финал Евро-2007 с попаданием Джона-Роберта Холдена на последних секундах, вспомнилась Олимпиада в Лондоне, где наши парни в борьбе завоевали бронзу. Нам всем этого не хватало. Российская национальная команда в своих «лучших традициях» провела валидольный четвертьфинал, который поначалу складывался не в нашу пользу. Греки дали настоящий бой, исход которого решился только в самой концовке встречи. И решился в нашу пользу.

В полуфинале, который состоится уже сегодня, россияне встретятся со сборной Сербии, которую наши парни уже обыграли на этом турнире. Но полуфинал будет не похож на матч группового турнира, в этом нет сомнений. И как же хочется увидеть вновь финал Евробаскета Россия — Испания. Как в далёком 2007 году. Но для этого необходимо обыграть сербов. Да и испанцам в другом полуфинале одолеть Словению.