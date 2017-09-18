Программа-минимум уральских дзюдоистов

Сахават Гаджиев (крайний слева) уезжает с медалью третьего подряд чемпионата России. В Нальчике-2017 он уступил лишь Гамзату Заирбекову (второй слева). Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Завтра в Нальчике завершается чемпионат России по дзюдо, участие в котором принимают более 500 спортсменов из 61 региона нашей страны. На счету представителей Свердловской области две медали.

В весе до 60 кг серебро в активе Сахавата Гаджиева. 23-летний уралец, который на предыдущих чемпионатах России завоёвывал золото (2015) и серебро (2016), в финале нынешнего первенства встретился с Гамзатом Заирбековым из Дагестана. Дзюдоист с Северного Кавказа оказался сильнее нашего спортсмена.

Ещё одна наша землячка Наталья Голомидова стала бронзовым призёром чемпионата. В своей весовой категории до 57 кг она без поражений дошла до полуфинала, где в упорнейшей борьбе уступила Анастасии Конкиной (Самарская область — Санкт-Петербург), но смогла собраться и в утешительном финале за бронзу оказалась сильнее Марии Костенко из Самарской области.

В Федерации дзюдо Свердловской области награды наших спортсменов на чемпионате России встретили со сдержанным оптимизмом — выполнена программа-минимум. Хотя и Сахават, и Наталья были способны на нынешнем турнире подняться выше.

— Конечно, от Сахавата Гаджиева нам хотелось награды высшего достоинства, — отметил главный тренер сборной Свердловской области по дзюдо Максим Федосеев. — Но в этот раз Заирбеков был в лучшей форме, нежели Сахават. Результат закономерен. Будем тренироваться и работать над ошибками, чтобы взять реванш. То же самое можно сказать и про Наталью Голомидову. Самарская дзюдоистка Конкина — одна из главных соперниц нашей спортсменки в весе до 57 кг. Но и её, я уверен, можно побеждать.

По словам Федосеева, для Сахавата Гаджиева этот чемпионат был «факультативным» — тренерский штаб сборной России предложил уральцу самому решить, стартовать или нет в Нальчике. К слову, такая же альтернатива стояла и перед партнёрами Сахавата по сборной (в весе до 60 кг). На татами решили не выходить чемпион Европы-2017 Роберт Мшвидобадзе и Альберт Огузов. Кроме того, травмированным оказался олимпийский чемпион Рио-2016 Беслан Мудранов, а Дмитрий Куликов выбыл уже после первой схватки. К сожалению, в Нальчике в отсутствие главных соперников наш Сахават споткнулся на Заирбекове, которого не так давно он уже побеждал на отборе к молодёжному первенству Европы.

В любом случае для Сахавата третья медаль на третьем чемпионате России подряд — показатель уровня мастерства. Теперь ему, выигравшему всё на юношеском и юниорском уровне, необходимо закрепиться во взрослом мировом дзюдо. Пока же с этим есть проблемы. На этапах Гран-при и турнирах «Большого шлема» ему не удаётся пройти дальше первого-второго кругов. Показательным в этом плане стал домашний этап «шлема», прошедший в Екатеринбурге в мае этого года. На нём Сахават выбыл уже в первом круге, уступив далеко не самому сильному представителю Казахстана Аскату Телманову.

По словам Федосеева, по завершении чемпионата России Гаджиев и Наталья Голомидова «сядут» на сбор и будут ждать своего шанса выступить на каком-то из международных турниров. Все они идут в рейтинговый зачёт, который будет учитываться для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония). Причём, чем ближе к Играм будут соревнования, тем больше очков пойдёт в актив спортсмена (естественно, в случае успешного выступления), а результаты 2016–2017 годов, наоборот, будут «терять в цене».

Так что и у Сахавата, и у Натальи есть прекрасные шансы отобраться на Олимпиаду. Всё в их руках.