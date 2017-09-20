Уральский парашютист установил рекорд в скоростном падении

Дмитрий Гмызин стал первым в дисциплине скоростное падение — 608,06 км/ч. Второй — тюменец Сергей Подчувалов — 514,26 км/ч, а третий — Кирилл Тюпанов из Сарова — 429,73 км/ч. Фото: пресс-служба Аэроград Коломна

В подмосковной Коломне прошёл чемпионат России по парашютному спорту. Впервые в истории в рамках этих соревнований дебютировала молодая и необычная дисциплина — скоростное падение. Самую высокую скорость падения развил знаменитый екатеринбургский парашютист Дмитрий ГМЫЗИН — 608,06 км/ч (почти 170 м/с). И это мировой рекорд, который, правда, не будет ратифицирован. О своём увлечении новым видом спорта Дмитрий Гмызин, имеющий за плечами около шести тысяч прыжков с парашютом, рассказал корреспонденту «ОГ».

— За границей скоростное падение как дисциплина парашютного спорта развивается уже давно, а вот у нас в стране — только-только зарождается. Я подхватил это увлечение три года назад. Тогда ещё не было никаких российских стартов, поэтому выступал на международных. Однажды даже залез в призы. Потом, правда, начались неудачи, потому что мне никто не рассказывал, как правильно летать. Сейчас же для увеличения скорости падения настроил парашютную технику и снаряжение. К сожалению, в августе в немецком местечке Зарлуи из-за испортившейся погоды не удалось побороться за медали чемпионата Европы. Зато установил рекорд России в скоростном падении — 600,34 км/ч. Мне совсем немного не хватило, чтобы перебить рекорд мира шведа Хенрика Реймера — 601,26 км/ч. А вот в сентябре на чемпионате России в Коломне удалось отработать спокойно. Это позволило мне развить скорость 608,06 км/ч и тем самым установить новый мировой рекорд, который, к сожалению, не будет ратифицирован из-за недостаточной квалификации наших судей.

— С какой высоты выполняется прыжок?

— Прыжок выполняется с высоты между 4 000–4 115 м. Зачётный километр начинается с высоты 2 700 м до 1 700 м. С помощью специальных приборов здесь измеряется средняя вертикальная скорость падения спортсмена. Далее до высоты 1 000 м ты оттормаживаешься и затем уже на нормальной скорости раскрываешь парашют.

— Читал, что обычная скорость падения человека составляет 240–290 км/ч, а при минимизации сопротивления может достигать 480 км/ч. Вам же удалось значительно превзойти эти показатели. В чём ваш секрет?

— Не хочу раскрывать все свои профессиональные тайны. Если говорить обобщённо, то у меня есть специальный ранец под парашют. Комбинезон для прыжков достаточно «скользкий». Кроме того, нет никаких торчащих элементов. Естественно, никакое снаряжение не поможет, если не тренироваться регулярно.

— Как обычному человеку научиться прыгать с парашютом?

— Раньше это был сложный процесс. Сейчас же есть несколько программ (российских и зарубежных). Для этого достаточно восемь-десять прыжков. Поначалу тебя сопровождают инструкторы, которые после прыжка из самолёта тебя сразу же «кладут» на поток. Позднее ты совершаешь парашютные прыжки самостоятельно. Можно крутить спирали, сальто и другие фигуры свободного падения. Далее можно начинать тренировочный процесс по скоростному падению или другим дисциплинам парашютного спорта.

— Какие мысли возникают в голове в те секунды, когда вы летите на скорости свыше 600 км/ч?

— Скоростное падение — это спорт, в котором важен не сам прыжок, а результат. Чем меньше тебя дёргает и болтает, тем быстрее нарастает скорость. Так что нужно стараться лететь ровно. Вот именно об этом и думаю во время прыжка.

— Что самое сложное в скоростном падении?

— Отпадать ровно и без срывов. Также существует проблема измерения скорости падения. Она измеряется с помощью двух приборов. И если после приземления фиксируется разность между двумя приборами более 60,01 км/ч, то результат данного прыжка равен 0 км/ч, то есть не засчитывается.

— Такая проблема есть только в России?

— Конечно, нет. В мире о ней тоже знают. Так что проблема только в спортсмене, который, допустим, неровно падает.

— Сколько человек в России занимается скоростным падением?

— На данный момент нас занимается около десяти человек. Четверо из них приехали на чемпионат России. Но, стоит отметить, наш вид спорта недавно был включён в реестр видов спорта Минспорта РФ. То есть скоростное падение — это самый что ни на есть официальный вид спорта со своими утверждёнными нормативами. Ну и поскольку нормативы будут определены, то их будет интересно выполнять. И люди потянуться к нам — приток желающих станет гораздо больше.

— И где можно потренироваться?

— Ближайшая точка от Свердловской области — Мензелинск (Татарстан), где летает высотный самолёт. У нас же, в Логиново, самолёт набирает высоту максимум 2 000 м. Надеемся, что в ближайшее время и у нас появится высотный самолёт.

— Оборудование для занятий скоростным падением дорогое?

— Да, ранец стоит в районе 80 тысяч рублей. Основной, запасной парашюты и страхующий прибор — каждый примерно столько же. Чтобы не покупать новый ранец, буду вносить изменения в старый, поскольку на чемпионате Европы мой нынешний ранец не понравился судьям — правила будут изменять. Для чего? Чтобы русские так быстро не летали.

— Пять лет назад Феликс Баумгартнер прыгнул из стратосферы с высоты 39 км. Ему удалось развить скорость свободного падения 1 357 км/ч. Что скажете о том прыжке?

— С нашим видом спорта тот прыжок сравнивать нельзя. Там абсолютно другим было всё. Наверное, опытные парашютисты смогли бы повторить этот прыжок.

— Какая ваша личная цель в скоростном падении?

— Личная цель — вы-играть чемпионат мира, который пройдёт в следующем году в Австралии. Если же как тренеру, то мне, конечно, хотелось бы подготовить спортсменов самого высокого уровня.