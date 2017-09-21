Главным тренером женской сборной России по баскетболу стал Олаф Ланге

Олаф Ланге вместе с женой и ассистенткой Сэнди Бронделло и детьми. Фото: Алексей Кунилов

Новым главным тренером женской сборной России по баскетболу стал наставник екатеринбургской «УГМК» Олаф Ланге. Во главе национальной команды он сменил Александра Васина, с которым сборная России победоносно прошла европейский отбор, а затем провалила сам чемпионат Европы.

Ситуация с Олафом Ланге — идеальная для спора оптимиста с пессимистом, для одного из которых стакан наполовину полон, для другого — наполовину пуст. Да, Олаф Ланге в тренерском тандеме со своей женой Сэнди Бронделло выиграл пять чемпионатов России подряд. Но при этом надо не забывать о том, что разве что в прошлом сезоне «лисицам» пришлось приложить максимум усилий, чтобы в финале одолеть курское «Динамо», а до этого с чемпионством «УГМК» соперники были согласны едва ли не заранее.

С другой стороны, имея едва ли не сильнейший в Европе состав, Ланге лишь дважды выиграл Евролигу. Причём в «Финале восьми» 2012 года, который проходил в Екатеринбурге, реальных конкурентов у команды Олафа Ланге, положа руку на сердце, тоже не было.

На чемпионате Европы (а сомневаться в том, что сборная России туда попадёт, не приходится) будет совершенно другой уровень конкуренции, не будет палочки-выручалочки Дайаны Таурази и других легионеров, вносящих на площадке основную лепту в командные победы «УГМК». При этом Ланге много раз демонстрировал, что матчи с высоким уровнем конкуренции — не его конёк.

Чрезвычайно любопытно будет понаблюдать за внутренним противостоянием между Ланге-тренером «УГМК» и Ланге-тренером сборной. Если первый вспоминал о россиянках, маринующих скамейку запасных, только по большим праздникам, то второй вынужден будет давать игрокам сборной России больше игрового времени. И не менее интересно — как к этому отнесётся иностранный легион «УГМК».

Похоже, что президент РФБ Андрей Кириленко сделал блестящий дипломатический ход. Что бы он ни говорил о назначении Ланге публично, по всей видимости Кириленко понял, что это единственный способ борьбы с тем, что игроки сборной России, приходя в «УГМК», превращаются в зрителей.

Так, глядишь, и 38-летняя Деанна Нолан всё-таки дебютирует в сборной России. Именно интересами национальной команды объясняли руководители клуба оформление ей в 2008 году российского гражданства, но ни один из многочисленных наставников сборной Нолан всё это время не замечал.