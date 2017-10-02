«Парни на тренировках поблажек не делают»

Яна Полякова (слева) в марте выиграла молодёжное первенство России, а затем сумела победить на международном турнире в Оренбурге и командном чемпионате России. Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо России

В Хорватии завершился этап Гран-при по дзюдо. Среди представителей России была и екатеринбурженка Яна ПОЛЯКОВА, выступавшая в категории до 63-х килограммов.

Этот год стал для Яны по-настоящему успешным. В мае спортсменка завоевала золотую медаль на молодёжном Кубке Европы в Оренбурге, а совсем недавно Полякова стала победительницей чемпионата России в командных соревнованиях.

— Яна уверенно демонстрирует, что готова выступать на уровне национальной сборной. Уступив на Кубке России, больше в этом сезоне она ни разу нигде не проиграла. Эти соревнования — один из первых этапов отбора на европейское первенство, и Яна наглядно показала, что заряжена на поездку на первенство Европы среди спортсменов до 23-х лет, — отметил после победы Яны в Оренбурге её наставник Сергей Емельянов.

Однако на взрослом уровне у екатеринбурженки нашлись достойные конкурентки. На этапе Гран-при в Хорватии Яна в первом круге встречалась с румынской спортсменкой Стефанией Добре. Основное время встречи прошло без результативных бросков, а в голден-скоре Яна провела бросок, который изначально судьи оценили в пользу екатеринбурженки. Однако после совещания арбитр дисквалифицировал Полякову за опасный бросок и присудил победу румынской спортсменке.

«ОГ» удалось пообщаться с Яной. В интервью спортсменка рассказала о том, как оказалась в таком не женском виде спорта, как дзюдо, помогает ли ей борьба в жизни.

— Расскажите, как вы оказались в дзюдо? Почему выбрали единоборства?

— Дзюдо я начала заниматься с семи лет, с первого класса. В борьбу меня отдали родители, это была их инициатива. Но надо сказать, что я и сама была не против. Родные всегда поддерживают меня и идут рядом с моими победами и поражениями. Не только мама и папа, но и мои сёстры и братья по залу.

— Помогает ли дзюдо тебе в жизни? Приходилось ли когда-нибудь применять силу на улице, например?

— Дзюдо делает из тебя человека, который может постоять за себя, развивает не только в физическом плане, но и умственно. Это вид спорта, где нужно бороться головой, думать о тактике. На улице мне не приходится применять силу. Если только раньше в детстве были маленькие драки. А сейчас меня все знают, уважают, и поэтому никто не претендует выхватить пару приёмов (смеётся).

— На тренировках частенько приходится отрабатывать и бороться с парнями, они делают скидку на то, что ты девушка, или же на ковре тебя не жалеют?

— Что касается тренировок, то да, я тренируюсь с парнями. Всё делаем одинаково, выкладываемся на все сто процентов. Я думаю, что это правильный подход, по-другому в спорте нельзя, с поблажками не будет никакого результата. Я уже привыкла к этому.

— В Екатеринбурге в этом году прошёл «Большой шлем» по дзюдо. Как считаете, нужны городу подобные турниры?

— «Большой шлем» — один из сильнейших турниров, где борются лучшие дзюдоисты планеты. Я считаю, что проводить соревнования такого уровня очень престижно для любого города. Подобные мероприятия интересны зрителям и стимулируют молодое поколение приходить в секции дзюдо. Ну и, конечно, для ребят, которые уже занимаются, это большой опыт, ведь когда смотришь на соревнования такого масштаба даже с трибуны, можно многое перенять и многое взять для себя.