Окунуться в пещеру с головой

Спелеоподводная экспедиция в пещеры Старателей и Приисковую. Фото: Свердловская городская спелеосекция

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

В Екатеринбурге, да и вообще на Урале, огромное количество мест для путешествий. Пеший туризм, водный, лыжный пользуются спросом у уральцев, но в последнее время всё более популярным становится спелеотуризм, о котором слышали далеко не все.

Спелеотуризм — вид путешествий, связанный с обследованием пещер, подземных ходов. Занятие это, безусловно, специфическое, но при этом очень интересное. Например, совсем недавно екатеринбургские спелеологи исследовали одну из самых глубоких пещер Средней Азии — пещеру имени Вишневского. Жизнь на высоте более трёх километров без воды при отрицательной температуре воздуха — это лишь малая часть тех трудностей, с которыми приходится сталкиваться спелеологам во время походов. Однако это не смущает путешественников, ведь к походам они тщательно готовятся.

Кстати, ощутить на себе всю тяжесть хождения по пещерам, а также получить незабываемые и непередаваемые эмоции, может каждый желающий. Свердловская городская спелеосекция (СГС) открыла набор в свою школу. В интервью «ОГ» председатель городского клуба спелеологов Вадим ЛОГИНОВ рассказал о том, кто может вступить в ряды екатеринбургских спелеологов, чему будут обучать в школе и когда начинающие спелеологи смогут отправиться в свой первый поход.

— Кто может записаться в школу и как часто проходят занятия?

— На самом деле у нас каких-то особых ограничений для учеников нет, может записаться любой желающий. Специальные навыки тоже не требуются, человек должен быть в средней физической форме, и всё. Наша школа проводит как теоретические занятия, так и практические. Теоретические занятия представляют собой тематические лекции: история, медицина, карстоведение, топосъёмка, верёвочная техника и многое другое.

— А как проходят практические занятия?

— Практика у нас по вторникам, она может быть двух видов. Во-первых, занятия могут проходить в нашем здании, где ученики будут изучать технику хождения по верёвке. Места, конечно, не так много, но какие-то базовые вещи вполне можно отрабатывать. Во-вторых, наши практические занятия проводятся на улице. Это в основном общая физическая подготовка: бег, подтягивания. Бывает, что мы натягиваем верёвки на улице, между двумя деревьями, например.

— Помимо тренировок, в школе существуют учебные походы. Куда начинающие спелеологи выбираются?

— Это пещеры, скалы и другие природные объекты на территории Урала (река Вагран на границе Пермской и Свердловской областей, там в скалистых берегах часто образуются известняковые пещеры; Кунгурская пещера), России (пещера Коровьего Камня, посёлок Усть-Бугалыш; Алтай; Кавказ) и даже за её пределами. Всё зависит от программы конкретного года.

— Сколько тренировок нужно посетить, чтобы отправиться в свой первый поход?

— У нас программа рассчитана на то, что мы сразу же начинаем ездить. Без какой-либо раскачки. Выезды — по выходным или праздникам, тренировки — по вторникам и четвергам. Всё идёт параллельно. Конечно, со временем уровень выездов возрастает. К Новому году, например, если люди полноценно занимаются, могут ехать в большой учебный выезд на Кавказ или в Крым, на Алтай или Северный Урал. Там уже будут большие серьёзные пещеры.

Подъём из пещеры ЧБ-17. Фото: Свердловская городская спелеосекция

— Нужно ли какое-то специальное оборудование для тренировок и походов?

— На первое время понадобится только общетуристическое снаряжение: одежда, сапоги, фонарик и прочее. Специальное снаряжение мы даём бесплатно. Чуть позже, если человек решит этим заниматься серьёзно, он сам себе купит всё необходимое.

— Много ли тех, кто решает заниматься спелеотуризмом?

— Ежегодно к нам приходит порядка 40–60 человек. Это те, кто бывает на первом организационном собрании и на первых тренировках. Кто-то сразу понимает, что это не для него, кто-то позже. По итогам года у нас остаётся от одного до десяти человек.

— Сколько длится курс занятий и какова его стоимость?

— Инструкторы работают бесплатно, взнос на аренду помещения составляет 400 рублей в месяц как с инструктора, так и с новичка. Совсем скоро у нас состоится организационное собрание, после чего начнутся непосредственно занятия. Всё это продлится до апреля следующего года (именно этот период времени считается наиболее популярным для занятий спелеотуризмом).