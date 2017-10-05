Выносные трибуны «Екатеринбург Арены» удивили весь мир

Даже с боковых мест сборно-разборных конструкций отлично видно всё футбольное поле. Фото: Павел Ворожцов

До окончания строительных работ на «Екатеринбург Арене» меньше трёх месяцев — сдать стадион должны 31 декабря 2017 года. Стадион приобретает окончательные черты, но главным предметом обсуждения становится не сама арена целиком, а её часть — сборно-разборные трибуны, которые располагаются за футбольными воротами.

Идея сделать временные трибуны на «Екатеринбург Арене» появилась, когда стало известно, что 27 тысяч зрительских мест не хватает по требованиям FIFA (Международной федерации футбола). И дабы столица Урала всё-таки увидела матчи чемпионата мира, необходимо было что-то придумать, чтобы увеличить их количество до 35 тысяч. Придумали, и идея с временными трибунами казалась вполне себе адекватной.

Однако как только начались строительные работы по возведению сборно-разборных конструкций, стали появляться негативные отзывы. Всё дело в том, что со стороны кажется, будто трибуны находятся за территорией стадиона, и внешне арена выглядит, мягко говоря, не очень привлекательно. Как только ни смеялись над конструкцией, называя её то «ушами», то ещё чем-нибудь.

Слава о стадионе с выносными трибунами разнеслась не только по стране, но и по всему миру. В последние дни иностранная пресса выпускает целые материалы, посвящённые стадиону в Екатеринбурге. Одни называют его «странным», другие «потрясающим».

Но ведь если задуматься, то внешность стадиона — хоть и важная составляющая, но далеко не главная. Куда важнее комфорт и функциональность. И здесь стоит успокоить всех, кто говорил, что с этой трибуны не будет видно поле. Мол, с таким же успехом можно забраться на крышу соседних домов и смотреть оттуда. Нет, со сборно-разборной конструкции всё прекрасно видно. Также нет проблем с тем, что конструкция якобы ненадёжно выглядит: строители уверяют, что срок службы сборно-разборных трибун даже больше, чем у основных.

Зато есть другие минусы. И главный из них — отсутствие крыши. В Екатеринбурге уже есть неудачный пример стадиона без крыши — это «СКБ-Банк Арена». На Урале тёплой погоды ждать не приходится даже летом, по-этому в случае дождя болельщики, находящиеся на этих трибунах, окажутся незащищёнными. Здесь же стоит сказать, что на самых верхних местах будет достаточно холодно. Отсутствие стены сделает эту часть арены продуваемой.

Вообще, ажиотаж вокруг стадиона в Екатеринбурге, особенно со стороны иностранных СМИ, непонятен. «Екатеринбург Арена» — не первое сооружение со сборно-разборными конструкциями. Подобные стадионы возводились перед чемпионатами мира и в Бразилии, и в Японии. Даже на олимпийском стадионе «Фишт», который, кстати, тоже будет принимать матчи мирового первенства, имеются дополнительные сборно-разборные трибуны, правда немного другого типа.

Да и если уж на то пошло, самое главное, что эти трибуны — временные. Их можно разобрать (не бесплатно, конечно) после матчей чемпионата мира. Смущают только все эти реконструкции: в 2011 году зрительских мест было 27 тысяч, на время чемпионата мира будет 35 тысяч мест, а если временные трибуны убрать, то останется 25 тысяч мест.

Но и в этом, по большому счёту, никакой катастрофы нет. На сегодняшний день средняя посещаемость домашних матчей «Урала» (а именно «шмелям» предстоит выступать на «Екатеринбург Арене» после матчей чемпионата мира) составляет чуть больше шести тысяч человек. Поэтому и 25 тысяч мест для екатеринбургского стадиона будет вполне достаточно.

Зарубежные СМИ — о нас «Внешний вид «Екатеринбург Арены» сейчас очень интересный, но дополнительные трибуны после чемпионата мира будут разобраны» (Mondo, Сербия). «Стадион для чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, похоже, является чем-то совершенно необычным. Здесь трибуны построены за стадионом, чтобы вместить больше зрителей» (Dagbladet, Норвегия). «От решения проектировщиков глаза лезут из орбит» (BT, Дания). «Россия совершила необычный трюк, чтобы увеличить количество зрительских мест с 27 тысяч до 35 тысяч. Но безопасны ли эти трибуны?» (Aftonbladet, Швеция). «Кажется, новые трибуны не обеспечивают болельщикам защиту от ветра или дождя. По крайней мере аудитория матчей, которая купит билеты на эту трибуну, будет «обезопасена» от атмосферы чемпионата мира» (T-online, Германия). «Екатеринбург Арена» выглядит невероятно: необычная форма чаши и архитектура! (The Sun, Великобритания).