Олимпийская зима начнётся в Тагиле

Нижний Тагил после годичного перерыва возвращается в календарь Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Фото: Александр Зайцев

В швейцарском Цюрихе прошла традиционная встреча представителей Международной федерации лыжного спорта (FIS), на которой Нижний Тагил был утверждён местом проведения этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин сезона 2017/2018 годов.

После года перерыва, связанного с неготовностью на тагильском комплексе трамплинов «Аист» ветрозащиты, лучшие летающие лыжники планеты вновь возвращаются на Средний Урал. Зрелищные соревнования пройдут с 1 по 3 декабря. Так что без лишней скромности можно заявить: олимпийская календарная зима начнётся именно на склонах горы Долгая.

— С учётом предстоящей Олимпиады в Корее и того, что в самом начале зимы в Европе снега практически нет, внимание к нашим соревнованиям будет существенное, — говорит президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.— Сборные разных стран будут стараться привезти в Россию сильнейшие составы. Российская команда, в свою очередь, также готовится к домашнему этапу Кубка мира. Будем надеяться, что нам удастся использовать преимущество своего поля. Мы создадим все условия, чтобы российские прыгуны чувствовали себя в Нижнем Тагиле как дома и показали серьёзные результаты: надо, чтобы как минимум четыре человека вошли в тридцатку сильнейших.

Соревнования пройдут по традиции на самом мощном, 120-метровом, трамплине «Аиста» при искусственном освещении. Стоимость посещения этапа Кубка мира для зрителей останется неизменной уже третий год подряд: от 50 до 150 рублей (в зависимости от категории); для детей и подростков до 16 лет вход будет свободным.

Кстати, в будущем сезоне Тагил ждёт ещё одна премьера — впервые в истории спорта состоится Континентальный кубок по лыжному двоеборью среди женщин. Комплекс «Аист» 9–11 марта 2018 года как раз примет финал этих соревнований.

Ещё одно принципиальное решение, которое было принято в Цюрихе: в марте 2019 года впервые в истории в рамках Кубка мира пройдёт женский тур по прыжкам на лыжах с трамплина. Местом проведения соревнований станет сначала Нижний Тагил, а затем летающие лыжницы поедут соревноваться в Чайковский (Пермский край). Этот тур со временем должен превратиться в аналог мужского «Турне четырёх трамплинов», который проходит ежегодно с 1952 года в Германии и Австрии в дни новогодних праздников. В мире прыжков на лыжах с трамплина победа в нём считается не менее престижной, чем золото Олимпийских игр.

В общем, в ближайшие два года Свердловскую область ждут интересные события, которые, безусловно, войдут в летопись лыжного спорта.