«Лоси» проигрывают «Йокериту» третий домашний матч подряд

Единственную шайбу в ворота "Йокерита" забросил словацкий легионер "Автомобилиста" Михал Чайковски (№56). Для него это первый гол в нынешнем сезоне. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

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Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Результаты матчей с участием Свердловских команд за 6–8 октября.

Хоккей.

Регулярный чемпионат КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (0:0,0:3,1:0).

Шайбы забросили: 0:1 Палола (20.51, бол.), 0:2 Н. Йенсен (32.34, бол.), 0:3 Толванен (33.22, бол.), 1:3 Чайковски (45.14).

«Автомобилист» не может обыграть финский «Йокерит» на домашней площадке с декабря 2014 года, когда «лоси» всухую выиграли у команды из Хельсинки со счётом 4:0. В сезоне 2015/2016 финны увезли из Екатеринбурга победу со счётом 4:3 по буллитам, а в прошлом сезоне «Йокерит» выиграл с тем же счётом 3:1, что и на этот раз.

Результаты других матчей: «Салават Юлаев» — «Авангард» — 1:3, «Нефтехимик» — «Югра» — 4:5 ОТ, «Динамо» (М) — «Динамо» (Мн) — 1:2, СКА — «Сибирь» — 3:2, «Сочи» — «Барыс» — 3:1, «Витязь» — «Северсталь» — 1:2, ЦСКА — «Спартак» — 3:1, «Слован» — «Динамо» (Р) — 2:3 ОТ, «Адмирал» — «Металлург» — 1:3, «Амур» — «Лада» — 4:1, «Салават Юлаев» — «Сибирь» — 3:0.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 37 очков (16 матчей), «Авангард» — 35 (18) , «Нефтехимик» — 33 (18) , «Металлург» (Мг) — 32 (19) … «Автомобилист» — 30 (18) …

Снайперы: Доус («Барыс») — 18 шайб, Ковальчук — 16, Гсуев (оба — СКА) — 12… Василевский - 6… Голышев, Кучерявенко, Михнов, Паре (все — «Автомобилист») — по 5…

Ассистенты: Дацюк (СКА) — 18 передач, Вей («Барыс») — 17, Гусев (СКА) — 16… И. Крикунов — 12… Торченюк, Трямкин, Кучерявенко (все — «Автомобилист») — по 5…

Гол+пас: Гусев — 28 (12+16), Ковальчук (оба — СКА) — 26 (16+10), Доус («Барыс») — 23 (18+5)… И. Крикунов — 14 (2+12)…Кучерявенко — 10 (5+5)… Голышев, Михнов, Паре (все — «Автомобилист») — по 7 (5+2)…

Следующий матч «Автомобилист» играет 10 октября с подольским «Витязем» (КРК «Уралец», 19.00)

«Спутник» — десять поражений на старте

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Ижсталь» (Ижевск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:1 (1:0,2::1,2:0).

Шайбы забросили: Вихарев-2, Д. Иванов-2, Хабаров — Щанкин.

«Спутник» с начала регулярного чемпионата проиграл десятый матч подряд.

Результаты других матчей: ЦСК ВВС — «Буран» — 4:3, «Химик», «Рубин» — 2:0, «Саров» — «СКА-Нева» — 0:3, «Звезда» — «Зауралье» — 2:1, «Дизель» — «Динамо» (СПб) — 2:1 Б, «Барс» — «Рязань» - 4:0. «КРС Хэйлунцзян» — «Торпедо» (У-К) — 2:1, «Ценг Тоу» — «Сарыарка» — 2:4, «Молот-Прикамье» — «Южный Урал» — 2:3 Б, «Торос» — «Горняк» — 4:3, «Нефтяник» — «Челмет» — 1:4, «Металлург» (Нк) — «Ермак» — 2:1, ЦСК ВВС — «Динамо» (СПб) — 1:8, «Барс» — «СКА-Нева» — 0:3.

Положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) - 29 очков (12 матчей), «Химик» — 25 (12) …

«Лисицы» громят соперниц перед Евролигой

Баскетбол (женщины).

Премьер-лига

«Енисей» (Красноярск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 60:111 (14:26,14:23,17:34,15:28).

Самые результативные в составе «УГМК»: Белякова (23 очка), Торренс (21), Мессемен (14).

Результаты других матчей: «Динамо» (Нс) — «Динамо» (К) — 50:84, МБА — «Надежда» — 58:82, «Казаночка» — «Спартак» (Нг) — 74:68, «Спарта энд К» — «Инвента» — 59:68.

Положение лидеров: «УГМК», «Надежда» — по 3 победы (3 матча), «Динамо» (К) — 2 (2) …

Снайперы: Бентли («Надежда») — 22,0 очка в среднем за игру; Медведева — 21, Ражева (обе — «Динамо» М) — 18…Мессеман — 14… Торренс - 12,7… Белякова, Мусина (все — «УГМК») — по 11,7…

Ассистенты: Видмер («Динамо» К), Аллен, Рябова (обе — «Динамо» М), Низамова (МБА) — по 5 передач в среднем за игру… Мессеман, Барич - по 3… Белякова, Торренс (все — «УГМК») — по 2,7…

Подборы: Видмер («Динамо» К) — 14 в среднем за игру; Кэннон («Надежда») — 11,0; Бердик («Казаночка») — 10,5… Мусина - 8,3… Виеру — 5,7… Мессеман, Артешина (все — «УГМК») — по 5…

11 октября «УГМК» стартует в групповом раунде Евролиги. Первый матч «лисицы» проведут на домашнем паркете против польской «Вислы» (ДИВС, 19.00). В Премьер-лиге следующий матч с «Казаночкой» 15 октября (ДИВС, 19.00).

«Темп-СУМЗ-УГМК» единственный без потерь в Первом дивизионе

Баскетбол (мужчины).

Суперлига. Первый дивизион

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Иркут» (Иркутск) — 84:66 (19:20,23:17,17:14,25:15).

Самые результативные в составе «Темпа»: А. Иванов, Поляков — по 14 очков, Варнаков — 12…

«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак-Приморье» (Владивосток) — 70:89 (18:19,15:24,11:24,26:22).

Самые результативные в составе «Урала»: Незванкин — 21, Островский — 18, Глазунов — 13.

Результаты других матчей: «Купол-Родники» — «Новосибирск» — 71:69, ЦСКА-2 — «Университет-Югра» — 77:67.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» — 4 победы (4 матча), «Самара», «Купол-Родники» — по 3 (4) , ЦСКА-2 — 2 (2) , «Спартак-Приморье», «Химки-Подмосковье» — по 2 (3) , «Урал» — 2 (4) …

Снайперы: Незванкин («Урал») — 24,8 очка в среднем за матч; Бутянковс («Спартак-Приморье») — 22,3; Ганькевич (ЦСКА-2) — 21,5…

Ассистенты: Глазунов («Урал») — 6,8 передачи в среднем за игру; Ярушин («Химки-Подмосковье») — 6,0; Сопин (МБА), Самойлович («Иркут») — по 5,0…

Подборы: Нестеров («Новосибирск») — 10,7 в среднем за игру; Ганькевич (ЦСКА-2) — 10,0; Горнаев («Урал»), Писклов («Новосибирск»), А. Карпеко («Купол-Родники») — по 8,3…

12 октября свердловские клубы сыграют с командами из Санкт-Петербурга: «Темп-СУМЗ-УГМК» принимает «Зенит-Фарм» (ДС «Темп», 18.00), а «Урал» встретится со «Спартаком» (ДИВС, 19.00).

В матче с «Синарой» дебютант Суперлиги набрал первое очко в регулярном чемпионате

Мини-футбол.

Суперлига. 4-й тур

«Автодор» (Смоленск) — «Синара» (Екатеринбург) - 0:2 (Шистеров, Прудников) и 3:3 (А. Давыдов-2, Пула — Шистеров, Хамадиев, Фахрутдинов).

Результаты других матчей: «КПРФ» — «Тюмень» — 2:2,5:2, «Прогресс» — «Дина» — 5:2,0:0, «Новая генерация» — «Норильский никель» — 2:2,2:10. «Сибиряк» — «Ухта» — 7:4,6:4, «Газпром-Югра» — «Политех» — 11:2,8:3.

Положение команд: »Сибиряк» — 21 очко (7 матчей), «Газпром-Югра» — 19 (7) , «Прогресс» — 17 (7) , «Тюмень» — 14 (7) , «Синара», Норильский никель» — по 11 (7) , «КПРФ» — 10 (7) , «Дина» — 4 (5) , «Новая генерация» — 3 (5) , «Автодор», «Политех» — по 1 (7) , «Ухта» — 0 (7) .

Бомбардиры: Кудзиев («Сибиряк») — 12 мячей (6 матчей), Чишкала («Газпром-Югра») — 9 (7) , Асадов («КПРФ»), Будин («Прогресс») — по 8 (7) , Абрамов — 7 (7) … Шистеров — 6 (7) … Прудников (все — «Синара») — 4 (7) …

В следующем туре «Синара» сыграет 21 октября в подмосковном Климовске с «КПРФ».