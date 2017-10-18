Новый зал настольного тенниса «УГМК» открылся в центре Екатеринбурга

Символический первый розыгрыш в новом зале теннисного «УГМК». Слева направо: Игорь Левитин, Андрей Козицын, Александр Галушка и Евгений Куйвашев. Фото: Павел Ворожцов

Накануне в центре Екатеринбурга состоялось торжественное открытие зала настольного тенниса «УГМК». Поздравить мастеров маленькой ракетки приехали первые лица города, области, Федерации настольного тенниса России и даже… министр по развитию Дальнего Востока.

Клуб настольного тенниса «УГМК» в нынешнем году отмечает своё десятилетие. За эти годы он «оброс» мощными спортивными центрами в Верхней Пышме и в посёлке Балтым. К юбилею у клуба появилась третье место притяжения мастеров маленькой ракетки. И это без учёта теннисных центров, открытых в городах присутствия УГМК по всему Большому Уралу.

Помощник Президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета РФ и глава попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин наградил главу УГМК Андрея Козицына почётным знаком за развития олимпийского движения в России. Фото: Павел Ворожцов

– Здесь поставим восемь столов, на которых будут тренироваться два десятка ребят из Училища олимпийского резерва №1 Екатеринбурга, – говорит главный тренер клуба настольного тенниса «УГМК» Татьяна Кутергина. – Особая наша гордость в том, что часть из этих спортсменов – воспитанники нашего клуба как раз из городов присутствия УГМК. Но, естественно, на профес­сионалах мы не замыкаемся. Будут и ещё наборы. Мы с нетерпением ждём детей 6–9 лет, которые бы хотели научиться играть в настольный теннис. Если будет мало желающих, сами пойдём по ближайшим школам в поисках талантов. В общем-то, ничего зазорного в этом нет – это наша работа. Планируем начать работу с новичками с 1 ноября.

В новом зале теннисного "УГМК" будут тренироваться начинающие спортсмены, а также учащиеся УОР №1 Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

На открытие зала приехал один из главных лоббистов настольного тенниса в России – помощник Президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета РФ и глава попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин. В Екатеринбурге экс-министр транспорта России гость частый. Именно по его предложению, высказанному в далёком 2006 году, и была начата работа по созданию клуба настольного тенниса «УГМК». Благодаря его протекции столица Урала получила чемпионат Европы – 2015 по настольному теннису, а сейчас включилась в борьбу за чемпионат мира 2020 года. Решение о том, отдадут ли Екатеринбургу мировое первенство, будет принято только в апреле 2018 года. Но нет никаких сомнений, что Игорь Евгеньевич, будучи членом президентского совета Международной федерации настольного тенниса (ITTF), сделает для этого всё.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина награждает благодарственным письмом Заксобрания Свердловской области ведущего тренера клуба настольного тенниса "УГМК" Станислава Злобина. Фото: Павел Ворожцов

Неожиданным гостем на церемонии открытия оказался министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Но, как позднее стало известно, он – кандидат в мастера спорта России по настольному теннису, и в Екатеринбург приехал перенимать опыт.

– Хороших баз по настольному теннису на Дальнем Востоке нет, – сказал Игорь Левитин. – Но в 2020 году в Токио (Япония) пройдёт Олимпиада. Нашей команде надо будет адаптироваться к непривычным климату и часовому поясу. Екатеринбург – хороший пример, как можно на высоком уровне развивать настольный теннис.

Не исключено, что в скором времени в Свердловской области появится ещё один спортивный объект, на который будет не стыдно привозить министров. Скоро начнётся строительство нового Дворца спорта в Верхней Пышме. Как рассказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын, решение об этом накануне утверждено губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

На церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил чемпионке мира-1975, главному тренеру теннисного "УГМК" Татьяне Кутергиной почётную грамоту главы региона за большой вклад в развитие настольного тенниса в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Глава региона подтвердил намерения по строительству в городе-спутнике Екатеринбурга нового спортивного объекта, в котором среди прочих видов спорта будет развиваться и настольный теннис.

– Сейчас ведётся экспертиза проекта, – пояснил Евгений Куйвашев. – Мне очень приятно, что УГМК очень динамично развивает этот вид спорта. И сегодняшнее событие – это ещё один большой шаг в этом направлении.

Фото на память почётных гостей церемонии открытия нового зала "УГМК" с молодыми игроками и наставниками клуба. Фото: Павел Ворожцов