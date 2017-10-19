«УГМК» третий раз подряд проиграла матч Евролиги в Саламанке

Сюжет
Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области.
Баскетбол (женщины)
Евролига
Группа «В». «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания) — «УГМК» (Екатеринбург, Россия) — 56:43 (14:17,18:9,11:11,13:6).
Самые результативные: Гивенс (15), Элону, Домингес (по 13) — Мессеман (11), Грайнер (10), Торренс (8).
- «Лисицы» проигрывают в Саламанке третий матч подряд.
- За пятнадцать лет участия в Евролиге «УГМК» лишь дважды набирала менее 49 очков за матч.
- Показатели игроков, вызванных главным тренером «УГМК» и сборной России Олафом Ланге на первый сбор национальной команды: Беглова (27 минут, 2 очка) Белякова (4,0), Мусина (1,0), Виеру не играла, Петрушина и Завьялова не попали в заявку на матч.
Результаты других матчей: «Висла Кэн-Пак» — «Надежда» — 58:63, «Латт» — «Якын Догу Университеси» — 56:80.
Положение команд: «Перфумериас Авенида», «Якын Догу Университеси» — по 2 победы (2 матча), «Фенербахче» —
Следующий матч в Евролиге «УГМК» сыграет в гостях с «Якын Догу Университеси» 25 октября.
Группа «А»: «Польковице» — «Шопрон» — 70:73, «Динамо» (К) — «Лилль-Метрополь» — 83:68, «Галатасарай» — ЗВВЗ УСК — 82:77, «Касторс Брэйн» — «Бурж» — 66:78.
Положение команд: «Динамо» (К), «Шопрон» — по
Баскетбол (мужчины).
Суперлига. Первый дивизион.
Результаты матчей: «Купол-Родники» — «Спартак-Приморье» — 70:79, «Новосибирск» — «Самара» — 73:79, «Университет-Югра» — «Рязань» — 100:71.
Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 6 побед (6 матчей), «Самара» —
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
Результаты матчей: «Барыс» — «Адмирал» — 4:3, «Югра» — «Амур» — 3:2 Б, «Металлург» (Мг) — ЦСКА — 2:7, «Лада» — «Слован» — 5:1.
Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 43 очка (21 матч), «Авангард» —
Екатеринбургский «Автомобилист» следующие четыре матча сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым» (20 октября), «Нефтехимиком» (
Регулярный чемпионат ВХЛ
Результаты матчей: «Торпедо» (У-К) — «Молот-Прикамье» — 5:4 ОТ, «Сарыарка» — «Торос» - 6:4, «Зауралье» — «Нефтяник» — 3:2, «Рубин» — «Ижсталь» — 1:2.
Положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) — 38 очков (15 матчей), «Ижсталь» —