«УГМК» третий раз подряд проиграла матч Евролиги в Саламанке

Лидер «УГМК» Дайана Таурази отличилась в Саламанке одиннадцатью неточными бросками с игры, пятью попаданиями с линии штрафных и техническим фолом. Фото: пресс-служба ФИБА-Европа

Сюжет Спортивный протокол

Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области.

Баскетбол (женщины)

Евролига

Группа «В». «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания) — «УГМК» (Екатеринбург, Россия) — 56:43 (14:17,18:9,11:11,13:6).

Самые результативные: Гивенс (15), Элону, Домингес (по 13) — Мессеман (11), Грайнер (10), Торренс (8).

«Лисицы» проигрывают в Саламанке третий матч подряд.

За пятнадцать лет участия в Евролиге «УГМК» лишь дважды набирала менее 49 очков за матч.

Показатели игроков, вызванных главным тренером «УГМК» и сборной России Олафом Ланге на первый сбор национальной команды: Беглова (27 минут, 2 очка) Белякова (4,0), Мусина (1,0), Виеру не играла, Петрушина и Завьялова не попали в заявку на матч.

Результаты других матчей: «Висла Кэн-Пак» — «Надежда» — 58:63, «Латт» — «Якын Догу Университеси» — 56:80.

Положение команд: «Перфумериас Авенида», «Якын Догу Университеси» — по 2 победы (2 матча), «Фенербахче» — 1 (1) , «Надежда», »УГМК» - по 1 (2) , «Фамила» — 0 (1) , «Висла Кэн-Пак», Латт — по 0 (2).

Следующий матч в Евролиге «УГМК» сыграет в гостях с «Якын Догу Университеси» 25 октября.

Группа «А»: «Польковице» — «Шопрон» — 70:73, «Динамо» (К) — «Лилль-Метрополь» — 83:68, «Галатасарай» — ЗВВЗ УСК — 82:77, «Касторс Брэйн» — «Бурж» — 66:78.

Положение команд: «Динамо» (К), «Шопрон» — по 2 (2) , «Бурж», ЗВВЗ УСК, «Лилль-Метрополь», «Галатасарай — по 1 (2) , «Польковице», «Касторс Брэйн» — по

Баскетбол (мужчины).

Суперлига. Первый дивизион.

Результаты матчей: «Купол-Родники» — «Спартак-Приморье» — 70:79, «Новосибирск» — «Самара» — 73:79, «Университет-Югра» — «Рязань» — 100:71.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 6 побед (6 матчей), «Самара» — 5 (6) , «Спартак-Приморье», «Урал» — по 4 (6) , ЦСКА-2 — 3 (3) , «Химки-Подмосковье» — 3 (5) …

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

Результаты матчей: «Барыс» — «Адмирал» — 4:3, «Югра» — «Амур» — 3:2 Б, «Металлург» (Мг) — ЦСКА — 2:7, «Лада» — «Слован» — 5:1.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 43 очка (21 матч), «Авангард» — 41 (22) , «Барыс» — 40 (23) , «Металлург» (Мг) — 39 (23) , «Автомобилист» — 38 (22) , «Салават Юлаев» — 36 (23) , «Нефтехимик» — 36 (22) , «Куньлунь» — 36 (23) , «Трактор» — 32 (23) , «Амур» — 29 (23) , «Сибирь» — 26 (21) , «Адмирал» — 23 (23) , «Югра» — 21 (23) , «Лада» — 19 (23) .

Екатеринбургский «Автомобилист» следующие четыре матча сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым» (20 октября), «Нефтехимиком» ( 22-го), «Ак Барсом» ( 24-го) и «Сочи» ( 26-го).

Регулярный чемпионат ВХЛ

Результаты матчей: «Торпедо» (У-К) — «Молот-Прикамье» — 5:4 ОТ, «Сарыарка» — «Торос» - 6:4, «Зауралье» — «Нефтяник» — 3:2, «Рубин» — «Ижсталь» — 1:2.