В уик-энд выиграли только «лисицы»

Сюжет Спортивный протокол

Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Хоккеисты «Автомобилиста» в двух гостевых матчах вынуждены были в концовках снимать вратаря, но спасти игру не получилось. «Спутник» с трудом выцарапывает каждое очко и пока по прежнему худший в ВХЛ. Мини-футбольная «Синара» терпит разгромное поражение от «коммунистов» в первом матче под руководством нового главного тренера. И только баскетболистки «УГМК» продолжают штамповать победы в российском чемпионате.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (1:1,2:1,2:1).

Шайбы забросили: 1:0 Хартикайнен (07.00); 1:1 Куляш (14.38); 2:1 Кемппайнен (20,08); 2:2 Куляш (25.39, бол.); 3:2 Коротков (39.47); 3:3 Чесалин (53.45); 4:3 Макаров (59.01); 5:3 Кемппайнен (59.32, в пустые ворота).

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0,1:0,1:0).

Шайбы забросили: 1:0 Пиганович (39.18, бол.); 2:0 Куликов (59.41, в пустые ворота).

Результаты других матчей: «Сибирь» — «Амур» — 3:2, «Ак Барс» — «Трактор» — 7:1, «Куньлунь РС» — «Адмирал» — 1:2 Б, «Торпедо» (НН) — «Барыс» - 3:4 ОТ, «Витязь» — «Динамо» (М) — 1:5, «Северсталь» — «Авангард» — 1:3, СКА — «Йокерит» — 4:3 ОТ, «Спартак» — «Югра» — 4:3, ЦСКА — «Локомотив» - 2:3 ОТ, «Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:4 Б, «Ак Барс» — «Металлург» (Мг) — 4:0, «Сочи» — «Лада» — 2:1 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: »Ак Барс» — 49 (23) , «Авангард» — 44 (24) , «Барыс», «Нефтехимик» - по 42 (24) , «Салават Юлаев» — 40 (25) , «Металлург» (Мг) — 39 (24) , «Автомобилист» - 38 (24) , «Куньлунь» — 37 (24) , «Трактор» — 34 (25) , «Сибирь» — 29 (22) , «Амур» — 29 (24) , «Адмирал» — 25 (24) , «Югра» — 21 (24) , «Лада» — 20 (24) .

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Барс» (Казань) — 3:4 Б (1:0,2:2,0:1,0:0,0:1).

Шайбы забросили: Кожевников, Гайсин, Ситников — Лямкин, Каштанов, Расулов, Чибисов (победный буллит).

Результаты других матчей: «Зауралье» — «Торос» — 3:1, «Рубин» — «Молот-Прикамье» — 5:4, «Динамо» (СПб) — «СКА-Нева» — 1:0 Б, «Металлург» (Нк) — «КРС Хэйлунцзян» — 2:0, «Челмет» — ЦСК ВВС — 3:2, «Зауралье» — «Молот-Прикамье» — 3:2, «Рубин» — «Торос» — 2:3, «Ижсталь» — «Сокол» — 2:3, «Буран» — «Горняк» — 3:4, «Рязань» — «Южный Урал» — 2:1 ОТ.

* Спутник набрал в 16 матчах 6 очков и по-прежнему занимает последнее 27-е место в регулярном чемпионате ВХЛ.

Волейбол (женщины)

Суперлига. 3-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25,16:25,25:27).

Самые результативные: Климец, Парубец-по 6 очков — Самойлова-16, Полякова-13, Кутюкова-12.

* «Уралочка» потерпела первое поражение в чемпионате, тогда как у их соперниц это была первая победа.

Результаты других матчей: «Динамо» (Кз) — «Динамо-Метар» — 3:0, «Енисей» — «Динамо» (М) — 3:0, «Динамо» (Кр) — «Протон» — 0:3, «Заречье-Одинцово» — «Сахалин» — 3:1.

Положение лидеров: «Енисей» — 9 очков, «Заречье-Одинцово» — 8, «Динамо» (М), «Динамо» (Кз), »Уралочка-НТМК» - по 6…

26 октября «Уралочка-НТМК» играет в Москве с «Динамо».

Мини-футбол

Суперлига. 5-й тур

«КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 6:1 (4:1).

Голы: Понкратов (2), Лин, Сирило, Асадов — Шистеров.

* После отставки Евгения Давлетшина «Синарой» в этом матче в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководил Алексей Мохов.

Результаты других матчей: «Политех», «Автодор» — 9:3, «Ухта» — «Газпром-Югра» — 0:5, «Новая генерация» — «Сибиряк» — 3:9, «Тюмень» — «Прогресс» — 6:3.

Положение команд: «Сибиряк» — 24 очка (8 матчей), «Газпром-Югра» — 22 (8) , «Тюмень», «Прогресс» — по 17 (8) , «КПРФ» — 13 (8) , «Синара» — 11 (8) …

4 и 5 ноября «Синара» сыграет дома с питерским «Политехом» (ДИВС, 15.00).

Баскетбол

Премьер-лига (женщины)

«Спарта энд К» (Видное) — «УГМК» (Екатеринбург) — 43:87 (13:25,12:16,4:28,14:18).

Самые результативные: Грайнер (20), Беглова (12), Белякова, Сандерс (по 9).

Результат матча «Инвента» — «Динамо» (К) — 60:85.

Положение лидеров: «УГМК» - 5 побед (5 матчей), «Надежда» — 4 (4) , «Динамо» (К) — 3 (3) …

Суперлига. Первый дивизион (мужчины)

Результаты матчей: «Рязань» — ЦСКА-2 — 77:83, «Самара» — «Купол-Родники» — 77:60.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 6 побед (6 матчей), «Самара» — 6 (7) , ЦСКА-2 — 4 (4) , «Спартак-Приморье», «Урал» - по 4 (6) …

26 октября в Ревде первое в сезоне официальное свердловское «классико» между «Темпом-СУМЗ-УГМК» и «Уралом» (ДС «Темп», ул. Кирзавод, 2,18:00)