«Шмели» упустили шанс догнать ЦСКА и оторваться от «Спартака»

После первого круга чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" входит в группу лидеров турнира. Немалая заслуга в этом принадлежит самому результативному игроку команды румынскому легионеру Эрику Бикфалви (справа). Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

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Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Конец недели выдался успешным для команд Свердловской области, выступающих во всероссийских и международных турнирах. Лишь нижнетагильский «Спутник» в очередной раз оступился, но поражения тагильчан, к сожалению, в нынешнем сезоне уже перестают удивлять.

На финише первого круга футболисты «Урала» в случае победы в Перми могли решить сразу две локальные задачи. Накануне ЦСКА и «Спартак» свели свои матчи вничью, и «шмели» имели хороший шанс не только увеличить отрыв от действующего чемпиона «Спартака», но и догнать армейцев, занимающих третье место. Но «Урал» с «Амкаром» также разошлись миром, «шмели» на несколько часов вернули себе четвёртую позицию, однако после победы «Краснодара» снова переместились на пятую.

Баскетболистки «УГМК» одержали очередную крупную победу в чемпионате России, впереди у «лисиц» испытание Евролигой — домашний матч с турецким «Фенербахче». Из холода в жар бросает своих болельщиков баскетбольный «Уралмаш», дебютирующий во втором дивизионе Суперлиги. В первом домашнем матче с «Уфимцем» екатеринбуржцы безнадёжно проигрывали, сравняли счёт в концовке и вырвали победу после точного броска Сергея Рассказова одновременно с финальной сиреной. На следующий день интриги не получилось — «Уралмаш» разгромил уфимцев с разницей в 50 очков. По четыре победы в четырёх матчах у «Уралмаша» и «Чебоксарских Ястребов», 7 и 8 ноября лидеры сыграют между собой в Чебоксарах.

Футбол

Премьер-лига

«Амкар» (Пермь) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (1:0).

«Амкар»: А. Нигматуллин, Сиваков, Белоруков, Конде, Идову, Гол, Эззатоллахи (Огуде, 57), Милькович, Костюков, Шаваев (Мельников, 72), Бодюл (Прокофьев, 84).

«Урал»: Годзюр, Меркулов. Чернов, Балажиц, Кулаков, Бумаль, Бавин (Фидлер, 66), А. Евсеев (Емельянов, 86), Бикфалви, Димитров, Ильин (Глушков, 60).

Голы: 1:0 Сиваков (22, с пенальти); 1:1 А. Евсеев (48).

Результаты других матчей: «Арсенал» — ЦСКА — 1:0 (Чаушич, 80); «Ростов» — «Спартак» — 2:2 (Ионов, 20; Вилюш, 87 — Фернанду, 31; Глушаков, 34); «Динамо» — «Тосно» — 0:1 (Галиуллин, 9); «Зенит» — «Локомотив» — 0:3 (Фарфан, 57,69; Ал.Миранчук, 77), «Краснодар» — СКА — 4:1 (Классон, 11; Смолов, 41,80, с пенальти; Вандерсон Масиэл, 89 — Маркович, 60, с пенальти). «Уфа» — «Рубин», «Ахмат» — «Анжи» играют 30 октября.

Положение команд: »Локомотив» — 32 очка (15 матчей), «Зенит» — 29 (15) , ЦСКА — 25 (15) , «Краснодар» — 24 (15) , «Урал» - 23 (15) , «Спартак» — 22 (15) , «Арсенал» — 20 (15) , «Ростов» — 18 (15) , «Рубин», «Уфа» — по 18 (14) , «Тосно» — 17 (15) , «Ахмат» — 17 (14) , «Амкар» — 17 (15) , «Динамо» — 14 (15) , СКА — 12 (15) , «Анжи» — 12 (14) .

Снайперы: Кокорин («Зенит») — 8 мячей, Смолов («Краснодар»), Промес («Спартак»), Ал.Миранчук («Локомотив») - по 6… Бикфалви - 5… А. Евсеев — 4… Чантурия (все — «Урал») — 3…

Ассистенты: Маурисиу Перейра («Краснодар») — 5 передач, Гекдениз («Зенит»), К. Комбаров («Арсенал») — по 5… Кулаков — 4… Димитров (оба — «Урал») — 2…

Гол+пас: Кокорин («Зенит») — 12 (8+4), Промес («Спартак») — 11 (6+5), Ал.Миранчук («Локомотив») — 10 (6+4)… Бикфалви — 6 (5+1)… А. Евсеев - 5 (4+1)… Чантурия (все — «Урал») — 4 (3+1)…

3 ноября «Урал» играет с московским «Динамо» («СКБ-банк Арена», 19.30)

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

Результаты матчей: «Адмирал» — «Нефтехимик» — 1:2, «Куньлунь РС» — «Ак Барс» — 1:2, «Лада» — «Югра» — 4:0, «Торпедо» (НН) — «Сибирь» — 1:2 Б, «Витязь» — «Локомотив» — 2:4, «Йокерит» — «Динамо» (Мн) — 2:0, «Северсталь» — «Барыс» — 4:3 ОТ, «Спартак» — «Динамо» (М) — 2:0, «Слован» — СКА — 0:5, «Сочи» — «Металлург» (Мг) — 4:3, «Адмирал» — «Ак Барс» — 0:2, «Амур» — «Нефтехимик» — 5:4 ОТ, «Трактор» — «Лада» — 3:2, «Северсталь» — «Сибирь» — 1:2, «Динамо» (Р) — «Динамо» (Мн) — 1:2 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 56 очков (26 матчей), «Авангард» — 48 (26) , «Нефтехимик» — 49 (27), «Барыс» — 46 (27), «Салават Юлаев» — 43 (27) , «Автомобилист» — 43 (26) , «Металлург» (Мг) — 42 (27) , «Трактор» — 40 (27) , «Куньлунь РС» — 38 (26) , «Сибирь» — 36 (26), «Амур» — 31 (25), «Адмирал» — 27 (27) , «Югра» — 23 (27) , «Лада» — 23 (27).

Положение команд в Западной конференции: СКА — 76 (28) , ЦСКА — 53 (24) , «Йокерит» — 55 (23) , «Локомотив» — 48 (27) , «Торпедо» (НН) — 42 (27) , «Сочи» — 40 (26) , «Динамо» (М), «Северсталь» — по 38 (27), «Спартак» — 35 (26) , «Динамо» (Мн) — 33 (27) , «Витязь» — 29 (28) , «Слован» — 25 (27) , «Динамо» (Р) — 14 (26) .

Снайперы: Доус («Барыс») — 24 шайбы, Ковальчук - 20, Гусев (оба — СКА), Мозякин («Металлург» Мг), Ткачёв («Ак Барс») — по 14… Паре, Чесалин - по 7… Василевский, Михнов (все — «Автомобилист») — по 6…

Ассистенты: Вей («Барыс») — 28 передач, Гусев — 21, Дацюк (оба — СКА) — 20… И. Крикунов — 15… Трямкин, — 7… Паре, Чесалин, Михнов (все — «Автомобилист»), Куляш («Автомобилист«/«Салават Юлаев») — 6…

Гол+пас: Ковальчук — 35 (20+15), Гусев (оба — СКА) — 35 (14+41), Вей («Барыс») — 35 (7+28)… Крикунов - 19 (4+15)… Паре, Чесалин (все — «Автомобилист») — 13 (7+6)…

* «Автомобилист» ближайшие матчи проведёт на домашней площадке — с тольяттинской «Ладой» (31 октября), челябинским «Трактором» (2 ноября) и магнитогорским «Металлургом» ( 4-го).

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Рязань» (Рязань) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:3 (2:0,1:1,2:2).

Шайбы забросили: Рукин (2), Милехин, Репьях, Дубинин — Кожевников, Владимиров, Ситников.

* С 9 очками «Спутник» занимает предпоследнее 26-е место в регулярном чемпионате ВХЛ, самарский ЦСК ВВС отстаёт на одно очко, имея игру в запасе.

* В 18 матчах тагильчане проиграли в основное время 14 раз. Для сравнения — в прошлом сезоне в 50 матчах регулярного чемпионата «Спутник» проиграл в основное время 11 раз.

* Серия выездных матчей «Спутника» продолжится играми со «СКА-Невой» (30 октября) и питерским «Динамо» (1 ноября).

Результаты других матчей: ЦСК ВВС — «Торпедо» (У-К) — 2:4, «Саров» — «Рубин» — 1:0, «Дизель» — «Зауралье» — 1:2 ОТ, «Барс» — «Сарыарка» - 4:2, , «КРС Хэйлунцзян» — «Химик» — 2:3, «Молот-Прикамье» — «Сокол» — 3:2, «Торос» — «Ермак» - 3:2, «Нефтяник» — «Металлург» (Нк) — 2:0, «Динамо» (СПб) — «Горняк» — 4:3, «СКА-Нева» — «Южный Урал» — 3:2, «Буран» — «Челмет» - 2:3 ОТ, ЦСК ВВС — «Сарыарка» — 1:4, «Саров» — «Зауралье» — 4:3, «Дизель» — «Рубин» — 1:2, «Барс» — «Торпедо» (У-К) — 1:6.

Положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 46 (18), «СКА-Нева» — 45 (18), «Нефтяник» — 36 (19)…

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А»

«Нефтяник» (Оренбург) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 0:3 (14:25,20:25,20:25) и 0:3 (21:25,20:25,22:25).

Результаты других матчей: «Университет» — «Дагестан» — 1:3,2:3, АСК — «Тархан» — 3:2,3:2, «Прикамье» — МГТУ — 0:3,3:1, «Грозный» — «Академия» — 1:3,1:3, «Трансгаз-Ставрополь» — «Динамо» (Чл) — 0:3,0:3,

Положение лидеров: «Динамо» (Чл) — 35 очков, «Дагестан» — 32, «Локомотив-Изумруд» — 31, «МГТУ» — 30…

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

«УГМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Новосибирск) — 89:41 (20:12,20:10,27:9,22:10).

Самые результативные: Беглова (13), Артешина, Петрушина (по 12)

Результаты других матчей: «Енисей» — «Динамо» (М) — 77:65; «Надежда» — «Динамо» (К) — 60:74, «Спарта энд К» — МБА — 81:73.

Положение лидеров: «УГМК» - 6 побед (6 матчей), «Динамо» (К) — 4 (4) , «Надежда» — 4 (5) …

Следующий матч «УГМК» проведёт 1 ноября в рамках группового этапа Евролиги с турецким «Фененрбахче» (ДИВС, 19.00).

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

Результаты матчей: «Спартак-Приморье» — «Университет-Югра» — 81:76, «Иркут» — «Новосибирск» — 71:82.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 7 побед (7 матчей), «Самара», «Спартак-Приморье» - по 6 (8) , ЦСКА-2 — 5 (5) , «Химки-Подмосковье», «Спартак-Приморье» — по 5 (7) , «Урал» - 4 (7) …

31 октября «Темп» играет в гостях с «Химками-Подмосковье», а «Урал» с МБА.

Суперлига. Второй дивизион. Группа «Б».

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Уфимец» (Уфа) — 67:65 (10:17,27:23,18:20,12:5).

Самые результативные: Рассказов (23) — Громыко (29).

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Уфимец» (Уфа) — 104:54 (24:15,23:14,34:10,23:15).

Самые результативные: Рассказов (21), Макаров (20), Евстафьев (19).

Результаты других матчей: «Уфимец» — «Динамо» (Мг) — 100:96,86:92; «Чебоксарские Ястребы» — «Руна-Баскет» — 61:56,72:48, «АлтайБаскет» — «Руна-Баскет» — 60:86,58:73; «Нефтехимик» — «Уфимец» — 75:113,69:94, «АлтайБаскет» — «Чебоксарские ястребы» - 70:81,88:91; »Нефтехимик» — «Динамо» (Мг) — 76:100,52:80;

Положение лидеров: «Уралмаш», «Чебоксарские Ястребы» — по 4 победы (4 матча), »«Руна-Баскет» — 2 (4) , «Динамо» (Мг), Уфимец» — по 3 (6) .