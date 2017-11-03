«Уралочка-НТМК» вышла в «Финал четырёх» Кубка России

Сюжет Спортивный протокол

Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Волейболистки «Уралочки» первыми официально оформили выход в «Финал четырёх» Кубка России. «Автомобилист» в домашнем матче с «Трактором» довольствовался лишь одним набранным очком.

Волейбол (женщины)

Кубок России

Предварительный этап. Зона 4 (Екатеринбург).

Результаты матчей: «Уралочка-НТМК» — «ЮзГУ-Атом» (Курск) — 3:0 (25:15,25:22,25:14); «Динамо» (Краснодар) — «Приморочка» (Владивосток) — 3:1 (25:20,25:13,23:25,25:17); «Уралочка-НТМК» — «Динамо» (Кр) — 3:0 (25:15,25:19,25:17), «ЮзГУ-Атом» — «Приморочка» — 3:2 (25:15,18:25,25:22,20:25,15:12), «Динамо» (Кр) — «ЮзГУ-Атом» — 3:1 (24:26,25:15,25:7,25:15), «Уралочка-НТМК» — «Приморочка» — 3:0 (25:18,25:20,25:13).

Положение команд: «Уралочка-НТМК» — 9 очков, «Динамо» (Кр) — 6, «ЮзГУ-Атом» — 2, «Приморочка» — 0.

«Уралочка-НТМК» уже после второго тура досрочно обеспечила первое место в группе и выход в «Финал четырёх№. Всего на предварительном этапе играют шестнадцать команд, поделённых на четыре группы.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:2,1:0,0:0,0:1).

Шайбы забросили: 0:1 Черников (07.04); 1:1 Куляш (13.16); 1:2 Шаров (17.08); 2:2 Чайковски (21.50, бол.); 2:3 Полыгалов (61.49).

Результаты других матчей: «Адмирал» — «Сочи» — 4:0, «Куньлунь РС» — «Салават Юлаев» — 2:3, «Металлург» (Мг) — «Лада» — 1:3, «Локомотив» — «Торпедо» (НН) — 4:1, «Динамо» (М) — «Динамо» (Р) — 2:1 Б, СКА — «Спартак» — 1:3.

* После поражения в Тольятти отправлен в отставку главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. Исполняющим обязанности наставника «Магнитки» назначен Виктор Козлов, завершивший карьеру игрока в 2015 году в «Автомобилисте».

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 56 (27) , «Барыс» — 52 (29) , «Авангард» — 50 (28), «Нефтехимик» — 49 (28) , «Автомобилист» - 47 (28) , «Салават Юлаев» — 46 (29) , «Металлург» (Мг), «Трактор» — по 42 (28) , «Куньлунь» — 41 (28) , «Сибирь» — 39 (27) , «Амур» — 34 (26) , «Адмирал» — 33 (29) , «Лада», «Югра» — по 26 (29) .

Положение команд в Западной конференции: СКА — 79 (30) , ЦСКА — 58 (26) , «Йокерит» — 55 (25) , «Локомотив» — 51 (29) , «Торпедо» НН — 44 (29) , «Динамо» (М) — 41 (29) , «Северсталь» — 41 (28) , «Сочи» — 40 (27) , «Спартак» — 39 (28) , «Динамо» (Мн) — 35 (28) , «Витязь» — 31 (30) , «Слован» — 25 (28) , «Динамо» (Р) — 15 (28) .

Снайперы: Доус («Барыс») — 28 шайб, Ковальчук — 20, Гусев, Широков (все - СКА), Мозякин («Металлург» Мг), Ткачёв («Ак Барс») - по 14… Паре - 8… Чесалин - 7… Василевский, Крикунов, Михнов (все — «Автомобилист») — по 6…

Ассистенты: Вей («Барыс») — 29 передач, Умарк («Салават Юлаев), Гусев - по 2, Дацюк (оба — СКА) — 20… Крикунов — 15… Трямкин — 10… Торченюк (все — «Автомобилист») — 8…

Гол+пас: Доус 37 (28+9), Вей (оба — «Барыс») — 37 (8+29), Ковальчук (СКА) — 36 (20+16)… Крикунов - 21 (6+15)… Паре - 15 (8+7)… Трямкин (все — «Автомобилист») — 15 (4+10)…

4 ноября «Автомобилист» сыграет с магнитогорским «Металлургом» (КРК «Уралец», 17.00)

Регулярный чемпионат ВХЛ

Результаты матчей: «КРС Хэйлунцзян» — «Ценг Тоу» — 1:2, «Сокол» — «Саров» — 1:2, ЦСК ВВС — «Зауралье» — 1:9, «Барс» — «Рубин» — 1:0 ОТ.

Положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 52 очка (20 матчей), «СКА-Нева» — 48 (20) , «Нефтяник» — 38 (20) …

Нижнетагильский «Спутник», занимающий предпоследнее 26-е место (9 очков), следующий матч проводит 6 ноября с фарм-клубом «Автомобилиста» учалинским «Горняком» (Ледовый дворец имени Сотникова, 17.00).

Хоккей с мячом

Суперлига

Результаты матчей: «Родина» — «СКА-Нефтяник» - 1:4, «Старт» — «Байкал-Энергия» — 2:6.

* Чемпионат России 2017/2018 стартовал матчем в Кирове. Первый гол забил полузащитник действующих чемпионов России Максим Ишкельдин.

* Первоуральский «Уральский трубник» первый матч проведёт 4 ноября в Москве с «Динамо».