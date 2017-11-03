«Уралочка-НТМК» вышла в «Финал четырёх» Кубка России

Сюжет
Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов
Волейболистки «Уралочки» первыми официально оформили выход в «Финал четырёх» Кубка России. «Автомобилист» в домашнем матче с «Трактором» довольствовался лишь одним набранным очком.
Волейбол (женщины)
Кубок России
Предварительный этап. Зона 4 (Екатеринбург).
Результаты матчей: «Уралочка-НТМК» — «ЮзГУ-Атом» (Курск) — 3:0 (25:15,25:22,25:14); «Динамо» (Краснодар) — «Приморочка» (Владивосток) — 3:1 (25:20,25:13,23:25,25:17); «Уралочка-НТМК» — «Динамо» (Кр) — 3:0 (25:15,25:19,25:17), «ЮзГУ-Атом» — «Приморочка» — 3:2 (25:15,18:25,25:22,20:25,15:12), «Динамо» (Кр) — «ЮзГУ-Атом» — 3:1 (24:26,25:15,25:7,25:15), «Уралочка-НТМК» — «Приморочка» — 3:0 (25:18,25:20,25:13).
Положение команд: «Уралочка-НТМК» — 9 очков, «Динамо» (Кр) — 6, «ЮзГУ-Атом» — 2, «Приморочка» — 0.
«Уралочка-НТМК» уже после второго тура досрочно обеспечила первое место в группе и выход в «Финал четырёх№. Всего на предварительном этапе играют шестнадцать команд, поделённых на четыре группы.
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:2,1:0,0:0,0:1).
Шайбы забросили: 0:1 Черников (07.04); 1:1 Куляш (13.16); 1:2 Шаров (17.08); 2:2 Чайковски (21.50, бол.); 2:3 Полыгалов (61.49).
Результаты других матчей: «Адмирал» — «Сочи» — 4:0, «Куньлунь РС» — «Салават Юлаев» — 2:3, «Металлург» (Мг) — «Лада» — 1:3, «Локомотив» — «Торпедо» (НН) — 4:1, «Динамо» (М) — «Динамо» (Р) — 2:1 Б, СКА — «Спартак» — 1:3.
* После поражения в Тольятти отправлен в отставку главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. Исполняющим обязанности наставника «Магнитки» назначен Виктор Козлов, завершивший карьеру игрока в 2015 году в «Автомобилисте».
Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» —
Положение команд в Западной конференции: СКА —
Снайперы: Доус («Барыс») — 28 шайб, Ковальчук — 20, Гусев, Широков (все - СКА), Мозякин («Металлург» Мг), Ткачёв («Ак Барс») - по 14… Паре - 8… Чесалин - 7… Василевский, Крикунов, Михнов (все — «Автомобилист») — по 6…
Ассистенты: Вей («Барыс») — 29 передач, Умарк («Салават Юлаев), Гусев - по 2, Дацюк (оба — СКА) — 20… Крикунов — 15… Трямкин — 10… Торченюк (все — «Автомобилист») — 8…
Гол+пас: Доус 37 (28+9), Вей (оба — «Барыс») — 37 (8+29), Ковальчук (СКА) — 36 (20+16)… Крикунов - 21 (6+15)… Паре - 15 (8+7)… Трямкин (все — «Автомобилист») — 15 (4+10)…
4 ноября «Автомобилист» сыграет с магнитогорским «Металлургом» (КРК «Уралец», 17.00)
Регулярный чемпионат ВХЛ
Результаты матчей: «КРС Хэйлунцзян» — «Ценг Тоу» — 1:2, «Сокол» — «Саров» — 1:2, ЦСК ВВС — «Зауралье» — 1:9, «Барс» — «Рубин» — 1:0 ОТ.
Положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 52 очка (20 матчей), «СКА-Нева» —
Нижнетагильский «Спутник», занимающий предпоследнее
Хоккей с мячом
Суперлига
Результаты матчей: «Родина» — «СКА-Нефтяник» - 1:4, «Старт» — «Байкал-Энергия» — 2:6.
* Чемпионат России 2017/2018 стартовал матчем в Кирове. Первый гол забил полузащитник действующих чемпионов России Максим Ишкельдин.
* Первоуральский «Уральский трубник» первый матч проведёт 4 ноября в Москве с «Динамо».