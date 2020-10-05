Второе рождение старейшего стадиона Режа

Фото: Владимир Мартьянов/МФКиС

Стадион «Металлург» в Реже открылся после капитальной реконструкции. Теперь здесь есть современные легкоатлетические дорожки и секторы для метаний и прыжков.

Если углубиться немного в историю, рождение правильнее назвать даже не вторым, а третьим. Потому что первая спортивная площадка на этом месте (на берегу Режевского пруда, в районе с живописным названием «Гавань») появилась ещё в 1939 году. Спустя четверть века старейший в городе стадион «Металлург» был капитально перестроен и в том числе развёрнут вдоль берега. Наверное, тогда, в середине 60-х годов прошлого века, он выглядел как картинка, но за прошедшие годы значительно обветшал.

Может быть, и не дошли бы и дальше руки до стадиона, если бы в марте 2018 года на месте видавшей виды хоккейной коробки не открыли ледовый дворец – первый из тех, что появились в Свердловской области благодаря соглашению о сотрудничестве между областным правительством и «УГМК-холдингом». Открывали его тогда губернатор Евгений Куйвашев и глава холдинга Андрей Козицын. Рядом с новеньким спортсооружением стадион стал выглядеть уж совсем неказисто, поэтому и было принято принципиальное решение облагородить и другие элементы спортивного ядра.

В почти 32 миллиона рублей обошлась реконструкция стадиона «Металлург», в итоге здесь появились четыре круговых беговых дорожки длиной 400 метров с искусственным покрытием; четыре прямолинейных дорожки длиной 110 метров с искусственным покрытием; секторы с искусственным покрытием для толкания ядра и для прыжков в длину; площадка для мини-футбола; защитная пластиковая сетка за воротами футбольного поля; трибуны на 420 мест. Ещё одно новшество – шумозащитный экран, и жители близлежащих домов его наверняка оценят.

Разве что поле на «Металлурге» осталось как в забытые уже времена – с натуральной травой и такими же натуральными неровностями. И, как пояснил корреспонденту «Областной газеты» министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, искусственный газон здесь стелить не планируется.

– При всех преимуществах искусственного газона, который позволяет заниматься едва ли не круглый год, мы решили на стадионе «Металлург» оставить натуральное поле, с тем чтобы зимой его можно было заливать. Чтобы не только в прекрасном ледовом дворце был лёд, но и на открытом воздухе, – рассказал министр.

Инородным телом в этом большом спортивном комплексе сейчас выглядит уже не ледовый дворец, как это было два года назад, а здание ФОКа, построенное в 60-е годы, которое сейчас занимает режевская ДЮСШ. Но его общими силами приводят в порядок – отремонтирована протекавшая крыша, установлены пластиковые окна. В планах при поддержке предприятия «Сафьяновская медь» сделать современную облицовку, чтобы весь спорткомплекс был в едином стиле.

– У нас семь отделений – лыжные гонки, футбол, баскетбол, хоккей, пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы и недавно открылось фигурное катание, – говорит директор режевской детско-юношеской спортивной школы Анастасия Кузьмина. – Всего занимается 737 человек. Стадион в 2018 году был в плачевном состоянии, особенно беговые дорожки – это был простой отсев с немного проросшей травой, а сейчас такая красота. Дети в Реже с большим интересом идут к нам заниматься различными видами спорта, и очень важно, что сейчас у них есть такие хорошие условия.

– Реконструкция стадиона «Металлург» в Реже стала возможной, благодаря договорённостям губернатора, правительства Свердловской области и Уральской горно-металлургической компании, – отметил глава регионального спортивного министерства Леонид Рапопорт. – Те условия, которые здесь создаются, позволят сформировать здоровый образ жизни. Новые яркие звёздочки режевского спорта зажгутся на этом стадионе.

Церемония обошлась без разрезания ленточки, а символический мяч с автографами почётных гостей спортивного праздника принял Сергей Суменков, воспитанник режевской ДЮСШ, который с успехом выступает на юношеских соревнованиях по мини-футболу в составе екатеринбургской «Синары». А затем на новых дорожках состоялась первая легкоатлетическая эстафета. Сколько ещё кругов предстоит преодолеть по ней нескольким поколениям режевских спортсменов.

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