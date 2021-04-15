Вход в ДИВС по билету даже для министра

Руководителю регионального министерства физкультуры и спорта Леониду Рапопорту показали гардероб-трансформер, новые турникеты и другие новшества Фото: Павел Ворожцов

Во Дворце игровых видов спорта завершился первый этап капитального ремонта. Пока в спортсооружении, которое готовится принять в 2022 году матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, а в 2023-м волейбольный турнир Всемирной летней универсиады, преобразился первый этаж блока «А», впереди аналогичные работы на втором и третьем этажах основного здания (в том числе на главной спортивной арене) и в тренировочном блоке «Б».

Гардероб-трансформер

Изменения, случившиеся в главном спортивном зале Екатеринбурга и области, впечатляют. Кто-то из болельщиков уже побывал здесь и наверняка оценил их по достоинству, а кому-то ещё знакомство с обновлённым ДИВСом предстоит. Из-за производимых на первом этаже работ екатеринбургские волейбольные, баскетбольные и мини-футбольные команды практически весь прошлый сезон вынуждены были принимать соперников на других площадках, что причиняло массу неудобств, но зато теперь первый этаж ДИВСа выглядит на уровне самых высоких стандартов.

Собственно, мировому уровню ДИВС соответствовал всегда, чему доказательство крупнейшие международные турниры, которые здесь регулярно проходят. Дело в том, что требования по безопасности в последние годы значительно увеличились, и соблюдать их на арене, построенной без малого двадцать лет назад, становилось всё сложнее.

– Мы сейчас выполняем требования оргкомитета чемпионата мира по волейболу, а после уже будем готовить объект к Универсиаде, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» директор Дворца игровых видов спорта Николай Гарбузов.

В частично обновлённом ДИВСе вчера побывал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, который самым тщательным образом проверил все нововведения – прошёл по билету через турникет (тепловизор, измерив температуру министра, против его входа не возражал), опробовал тренажёр в также отремонтированном фитнес-центре.

Оценил глава спортивного ведомства и любопытное технологическое новшество – гардероб-трансформер, который автоматически раздвигается, что позволяет за считанные минуты в случае необходимости увеличить практически вдвое площадь фойе первого этажа (функция эта пригодится, например, при проведении выставок, на которых ДИВС зарабатывает деньги). Впрочем, обновлённое фойе и с гардеробом визуально выглядит более просторным.

Появилась стационарная зона кафе, что должны оценить зрители, приходящие во дворец. А если в нём будут не только хот-доги и попкорн, то это будет просто замечательно (всё-таки большинство людей приходят в ДИВС вечером после работы, и возможность съесть что-нибудь приличное, а не только фастфуд, была бы очень кстати). Ещё одна важная новинка – увеличена пропускная способность как женского, так и мужского туалетов.

Лучше не хулиганить

А ещё теперь на первом этаже есть отдельное помещение, где в период проведения крупных соревнований будет размещаться служба безопасности, а также помещение, где во время матчей будут дежурить сотрудники полиции. Особенно буйных, если честно, на играх в ДИВСе вроде бы не было, а впредь дебоширить и вовсе не стоит – иначе придётся провести некоторое время в специальной зарешеченной комнате. На входе оборудованы тепловизоры и приборы, которые блокируют вход на арену людям, внесённым в чёрные списки. Один из сотрудников тут же продемонстрировал, что «персонам нон грата» на арену не попасть даже при наличии билета.

Практика покажет, насколько эффективно будет работать новая система управления доступа на мероприятиях, вызывающих повышенный зрительский интерес. При том, что центральный вход останется единственным, его пропускная способность, по идее, должна увеличиться. А значит, при аншлаге у входа в ДИВС не будет скапливаться огромная очередь (в осенне-зимний период стоять в ней крайне сомнительное удовольствие).

– ДИВС – уникальный объект, который проектировался с колёс и строился с использованием нестандартных решений, и сейчас нам очень важно, чтобы он получил второе дыхание, – прокомментировал для «Областной газеты» увиденное Леонид Рапопорт. – Системы безопасности, сервиса очень удачно вписаны в существующее спортивное сооружение. Впереди второй и третий этапы – приведение в порядок второго и третьего этажей основного здания и блока «Б».

…но это ещё не всё

Расходы на проектирование и сам капитальный ремонт по договору между Дворцом игровых видов спорта и екатеринбургской компанией «Стройинвестцентр» составили 94 миллиона рублей. Но это ещё не всё.

Уже заключён договор на ремонт в этом году всех инженерных сетей, завершается разработка проекта по всему оставшемуся ремонту.

– Будем менять кресла на трибунах, хотим сохранить имеющуюся вместимость и даже за счёт более рационального расположения кресел хотим её увеличить, – рассказывает о планах Николай Гарбузов. – Есть требования по медицинскому кабинету и зонам для спортсменов, официальных лиц Международной федерации волейбола. Будем менять звук, свет – убираем галогенные лампы и ставим светодиодные. Мы замеряли освещённость главной арены, и, судя по нашим замерам, требования выполнялись, но специалисты с телеканала «Матч-ТВ» произвели свои замеры и выяснили, что на определённых участках освещение всё-таки недостаточное. Будут заменены телевизионные экраны, поскольку разрешение на имеющиеся также не соответствует требованиям.

По словам Николая Гарбузова, ДИВС будет закрыт на второй этап ремонта с 1 июня до 1 ноября, но это даты предварительные. Так что командам и болельщикам надо быть готовыми к тому, что и сезон 2021/2022 будет скомканным. Конечно, это снова причинит много неудобств, но если преображение ДИВСа продолжится в том же ключе, то ради этого стоит набраться терпения.

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