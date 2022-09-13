Вход свободен

Доступные виды спорта и площадки в свободном доступе для населения будут публиковаться на официальных сайтах школ. Фото: Фёдор Серков

Мэрия уральской столицы открыла спортивные площадки при городских школах для всех желающих. По задумке властей, это должно привлечь екатеринбуржцев к занятиям физкультурой и спортом. Однако, как показывает опыт других территорий области, территории общего пользования могут попасть в поле зрения вандалов – поэтому за ними нужно установить гражданский контроль, предупреждают общественники.

На занятия – по графику

Школьные стадионы, свободные для граждан, сегодня являются общероссийским трендом: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске такой формат использования спортивных сооружений широко практикуется. В Свердловской области решили пойти этим же путем. Две недели назад глава Екатеринбурга Алексей Орлов своим постановлением открыл для населения пришкольные спортплощадки, сообщили в пресс-службе мэрии. Всего их – больше 160.

– Мы ежегодно сдаем в эксплуатацию стадионы – новые и после реконструкции, и надо, чтобы эта инфраструктура была задействована постоянно. Поэтому мной было подписано постановление, которое регулирует механизм предоставления жителям школьных спортивных территорий с необходимым оснащением. Это сделает доступным имеющееся оборудование, а также популяризирует спорт среди горожан, – пояснил Орлов во время визита в школу №117.

В постановлении прописано, что пользоваться пришкольными спортплощадками жители могут только во внеурочное время и не в ущерб основной деятельности школы. Для этого им необходимо обратиться к руководству образовательного учреждения. Администрация школы заключает договор с жителями об использовании спортивного объекта и составляет график посещений. Также в договоре зафиксируют, кто будет нести ответственность, если кто-то из граждан, занимающихся на площадке, получит травму, рассказали «ОГ» в департаменте образования мэрии.

Узнать о том, где и каким видом спорта заняться, горожане могут на официальных сайтах школ. Периодически перечень площадок будет публиковаться и на портале горадминистрации.

Реакция екатеринбуржцев на инициативу властей не заставила себя ждать.

– На прошлой неделе у школы №117, где учится мой сын, открылся стадион. Есть футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол, волейбол и теннис. Сын пришел домой с горящими глазами: он давно увлекается теннисом, а постоянного партнера нет. Теперь муж будет с ним заниматься, будут вдвоем ходить на корт, и я вместе с ними – побегать хочу. Очень хорошо, что такую возможность людям дали, – рассказала постоянная читательница «ОГ» Екатерина Бороздина.

В соцсетях екатеринбуржцы написали, что в школе №31 заработали два бассейна, и туда после уроков могут не только дети, но и родители ходить. А на спортплощадке школы №197 есть сектор для метания ядра, и если кто-то хочет освоить этот вид спорта, то добро пожаловать.

Смелый эксперимент

Ранее в Свердловской области новый формат работы пришкольных стадионов уже «обкатывался»: в открытом доступе функционировали несколько площадок в Нижнем Тагиле, Ивделе, Ирбите, Первоуральске и других городах. Правда, как выяснила «ОГ», эксперимент дал разные результаты.

В ивдельском поселке Полуночное осенью 2020 года открылся стадион при школе №3, расходы на его строительство составили более 20 млн рублей. Муниципальные власти сразу заявили, что во внеурочное время его могут посещать сельчане. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, комплекс для сдачи норм ГТО – все это оказалось в свободном доступе. И практически сразу же у администрации школы, ответственной за содержание стадиона, начались проблемы.

– Сломали баскетбольное кольцо, скамейки и входную калитку, погнули забор, выдернули из бетонного основания футбольные ворота. На резиновом покрытии стали гонять на велосипедах, – перечисляет директор школы Ольга Галашева. – Сторож выходил – делал замечания, полиция проводила профилактическую работу, но безуспешно – жители не реагировали. Нам пришлось все восстанавливать своими силами. Привлечь к ответственности вандалов не удалось – видеокамер по проекту не было. Только в этом году школа получила средства на их установку.

Ровно противоположная ситуация – в Ирбите. Осенью 2021 года в городе открылся стадион при школе №10 с футбольным полем, игровыми площадками и беговыми дорожками. Расходы на него составили 30 млн рублей. Вечером по будням и в выходные туда стали приходить жители.

– У входа на стадион мы сразу поставили стенд, где разместили правила пользования территорий: не мусорить, не распивать спиртное, не ломать оборудование. Организовали круглосуточную охрану, установили по периметру видеокамеры. За время работы площадки ни одного случая вандализма не зафиксировано, жители регулярно приходят – целыми группами, бесплатно занимаются спортом, – рассказала «ОГ» директор школы Елена Ислентьева.

А в школе поселка Белокаменный, как сообщила глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова, за сохранностью оборудования на стадионе следят сотрудники школы и местные спортсмены. Случаев поломки оборудования пока не зафиксировано.

Нужна страховка

О необходимости обязательного контроля, комментируя инициативу открыть для жителей пришкольные стадионы, говорят и представители спортивного сообщества Екатеринбурга, и депутаты.

– Решение очень хорошее, люди точно пойдут. Одно дело – заниматься во дворе, другое – на профессионально оборудованной площадке. Если школа обеспечит охрану, а жители будут соблюдать правила поведения на площадке, то никаких проблем не вижу. Это касается не только Екатеринбурга, но и других городов региона. Тем более, что большинство таких площадок сегодня делаются из антивандальных материалов, – высказался президент Уральской федерации армспорта «Медведь» Юрий Жилинский.

– Правильное решение, но нужно подстраховаться, ведь люди разные. Со стороны жителей должен быть какой-то куратор, со стороны школы – охрана и контроль, – отмечает Заслуженный тренер РФ по настольному теннису, член Свердловской областной федерации настольного тенниса Виктор Малышкин.

– В Екатеринбурге уже не первый год реализуется программа «Спорт – в каждый двор», и когда мы открываем новые дворовые площадки, заранее обговариваем вопрос, кто из жителей будет за ними присматривать – какой-то организатор-активист, клуб по месту жительства или команда спортсменов. Люди понимают ответственность и реально следят за сохранностью оборудования, так, например, происходит в поселке Рудном, Горном Щите и других микрорайонах, – поделился с «ОГ» зампредседателя депутатской комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики Андрей Пирожков. – Этот же механизм нужен и здесь, в работе пришкольных спортплощадок. Обязательно со стороны жителей, которые хотят посещать школьный стадион, должен быть какой-то лидер. И он вместе с руководством школы будет контролировать площадку.

Комментарий Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта Свердловской области: – Такое решение главы Екатеринбурга, безусловно, позволит повысить количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является приоритетной задачей государства в данной сфере. Министерство целиком поддерживает данную инициативу, направленную на более эффективное использование имеющейся спортивной инфраструктуры. А учитывая достаточно высокие требования строительных норм и правил, применяемых при возведении современных спортивных сооружений, можно с уверенностью говорить об отсутствии каких-либо угроз преждевременного износа спортивных покрытий или инвентаря при более высокой загруженности школьных спортивных объектов.