Каким будет «Трубник» после «омоложения»?

Обновлённый «Уральский трубник» в Иркутске на играх за Кубок России Фото: Татьяна Глюк (Иркутск)

Сегодня стартует чемпионат России по хоккею с мячом. Первоуральский «Уральский трубник» начинает в Красноярске матчем с «Енисеем».

Переносов не будет

После Красноярска «шайтаны» сыграют в Кемерово с «Кузбассом» (10 ноября) и в Новосибирске с «Сибсельмашем» (14-го). Первый домашний матч у «Трубника» – с ульяновской «Волгой» – запланирован на 21 ноября. Выездной старт для первоуральцев стал уже традиционным, поскольку у команды, единственной в Суперлиге, нет катка с искусственным льдом, а для естественного даже на Урале сейчас ещё слишком тепло. Впрочем, и наличие современной арены, как выясняется, не панацея. В Архангельске и в Казани погода не позволяет подготовить даже искусственный лёд, поэтому «Водник» и «Ак Барс-Динамо» первые домашние игры проведут в Ульяновске.

Лишилось, причём до весны, домашней арены и московское «Динамо», но по другой причине – спорткомплекс «Крылатское» ещё с весны был переоборудован под резервный ковидный госпиталь и месяц назад принял первых пациентов. Предполагается, что играть динамовцы, как и «Уральский трубник», будут на открытом воздухе – в Красногорске.

Важная деталь – регламент чемпионата не предусматривает переносы игр, все должны состояться в указанный календарём срок. При этом команды получили возможность вносить в заявку неограниченное количество игроков с тем, чтобы на случай вспышки ковида был кадровый резерв. Как это будет выглядеть на практике – покажет сезон.

До 27 февраля четырнадцать команд (те же, что и в прошлом сезоне) сыграют в два круга регулярный чемпионат, после чего первая восьмёрка определит чемпиона и призёров по системе плей-офф.

Курс на омоложение

«Трубник» выходит на старт в значительно обновлённом составе, но задачи перед командой стоят, как всегда, максимально возможные – для начала выход в плей-офф. Команда в Первоуральске в последние годы была достаточно возрастная, и вершиной её многолетнего развития стали бронзовые медали в 2019 году. Сейчас шанс проявить себя получают воспитанники одной из лучших в России первоуральской хоккейной школы – Никита Топоров, Максим Бланько, Константин Еловиков, приглашённые в основу из молодёжной фарм-команды «СКА-Свердловск». Искушённые в русском хоккее первоуральские болельщики смогут простить обновлённой команде даже поражения, но не простят равнодушного отношения к игре.

На подмогу первоуральской молодёжи приглашены несколько опытных игроков, причём трое из них уже играли раньше в «Трубнике». 37-летний вратарь Сергей Саблин («Саяны», Абакан) отыграл в Первоуральске четыре сезона. 31-летний Роман Никитенко из Краснотурьинска выступал за «Старт», московское «Динамо», «Мурман», в составе сборной Белоруссии участвовал в чемпионате мира, а за «Трубник» играл в первой половине сезона 2017/2018. 33-летний Артём Вшивков местный воспитанник, отыграл за «Трубник» шесть с половиной сезонов, после чего с успехом защищал цвета «СКА-Нефтяника» и «Сибсельмаша», участник трёх чемпионатов мира в составе сборной Казахстана. И только 26-летнего Артёма Варламова можно назвать стопроцентным новичком – уроженец Абакана большую часть карьеры провёл в «Енисее» (кроме сезона 2017/2018 в шведском «Юсдале»).

Пока без зрителей

Пандемия коронавирусной инфекции привела к усложнению экономической обстановки, создала проблемы во всех сферах жизни. По словам директора клуба Эрима Хафизова, возникшая ситуация вплотную коснулась и «Уральского трубника».

– У нас четыре источника финансирования – областной бюджет (85 миллионов рублей), городской бюджет (6 миллионов), группа ЧТПЗ, в которую входит Первоуральский новотрубный завод (25 миллионов), и «Динур» (1 миллион), – рассказал Хафизов корреспонденту «Областной газеты». – Всего 117 миллионов рублей. Но это – планировавшийся бюджет клуба. В настоящее время есть большой кассовый разрыв, и для того, чтобы продолжить тренировочный процесс, принять участие в чемпионате, мы вынуждены были даже пойти на сокращение зарплаты хоккеистов и тренеров. Но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации и признательны всем тем, кто, несмотря на сложности, поддерживает команду.

Для команды сейчас в Первоуральске созданы все условия для соблюдения жёсткого эпидемиологического режима. Несколько игроков переболели коронавирусом бессимптомно и уже вернулись в строй, на больничном пока остаётся один.

Матч к Красноярске пройдёт без зрителей, в Первоуральске домашние игры также можно будет посмотреть только в онлайне – на клубном канале в Ютьюбе. Как решил городской оргкомитет по проведению матчей чемпионата России по хоккею с мячом, доступ на стадион «Уральский трубник» будет закрываться за три часа до начала игр и открываться через час после окончания. При этом в клубе надеются, что ситуация улучшится, ограничения будут сняты и «шайтаны» получат поддержку своих болельщиков.

Кто куда?

В общей сложности из «Уральского трубника» в межсезонье по разным причинам ушли одиннадцать игроков. Последним ушедшим стал вратарь Артём Прохоров, который продолжит карьеру в сыктывкарском «Строителе».

Два игрока первоуральской команды получили шанс проявить себя на более высоком уровне – 22-летний Николай Коньков перешёл в красноярский «Енисей», где стал одноклубником земляка Алмаза Миргазова, а 29-летний полузащитник Дмитрий Сидоров пополнил ряды другого гранда российского хоккея с мячом – хабаровского «СКА-Нефтяника».

Клуб не стал продлевать соглашения с двумя прошлогодними новичками – Илья Грачёв вернулся в шведский «Венерсборг», где он начинал хоккейную карьеру, а игрок сборной Казахстана Максим Утебалиев получил приглашение из Казани. Однофамильцы Максим и Дмитрий Ширяевы стали игроками нижегородского «Старта». Алексей Воробьёв будет играть в Высшей лиге за уфимский «Кировец».

39-летний Дмитрий Разуваев, отыгравший за «Уральский трубник» семнадцать сезонов, завершил карьеру, как и вратарь Александр Морковкин. Пока ничего неизвестно о будущем Андрея Герасимова.

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