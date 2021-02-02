Девичий «покер» и поездка в Москву

Юные первоуральцы готовятся покорять Москву. Фото: Федерация хоккея с мячом Свердловской области

Победителем регионального этапа всероссийского детского турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси стала первоуральская команда «Уральский трубник». В турнире участвовали мальчики 2009–2010 годов рождения, но главной его звездой стала… 12-летняя Настя Густомесова, её «покер» в решающем матче за первое место принёс победу первоуральской команде.

В некоторых детских соревнованиях по хоккею с мячом разрешено играть девочкам с мальчишками, причём они могут быть немного старше своих партнёров по команде. Настя Густомесова – игрок в детских соревнованиях уже известный. В прошлом году на Кубке Патриарха она стала дважды бронзовым призёром – в составе команды девочек «Звёзды Урала» и в составе команды мальчиков «Уральский трубник», за которую играл и её брат Степан. Нынче он по возрасту уже не попал в команду, а Насте «девичий» лимит позволяет ещё раз сыграть на Красной площади.

За единственную путёвку в столицу на льду первоуральского стадиона «Уральский трубник» сражались шесть команд – из Первоуральска, Краснотурьинска, Екатеринбурга, Полевского, Богдановича и Среднеуральска. Турнир проходил в один круг, каждый сыграл с каждым по два 20-минутных тайма. «Уральский трубник» и «Маяк» были намного сильнее остальных, и судьба первого места должна была решиться в их очной встрече в последнем туре.

Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей краснотурьинцев устраивала и ничья. «Маяк» трижды вёл в счёте по ходу матча, но хозяева счёт сравняли – 4:4 после 40 минут игрового времени. Оставалось сыграть полминуты добавленного времени, и за десять секунд до финального свистка Густомесова забила свой четвёртый в этой встрече и победный для своей команды мяч.

– С мальчишками мне играть нравится больше, чем с девочками, – говорит героиня «золотого» матча. – У них скорости выше, играть сложнее, и мне приходится за ними тянуться. Выручает то, что мальчики всё-таки меня берегут и жёстко против меня стараются не играть.

На первом этапе игры проходят в шести федеральных округах (кроме Южного и Северо-Кавказского, где хоккей с мячом, вероятно, в силу климата не в чести). От УрФО заветная путёвка досталась первоуральцам, на Дальнем Востоке победила команда ДЮСШ «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), в Центральном федеральном округе «Русич» из подмосковного Ликино-Дулёво, в Сибири – красноярский «Енисей», в Приволжском федеральном округе – СДЮСШОР «Волга» (Ульяновск), в Северо-Западном федеральном округе – архангельский «Водник». Так что соперничать первоуральцам предстоит с воспитанниками признанных центров хоккея с мячом России.

С командой в этом сезоне работает тренер-преподаватель ДЮСШ «Уральский трубник» Михаил Шолохов - мастер спорта по хоккею с мячом, сыгравший около 150 матчей за команду мастеров в чемпионате и Кубке страны.

Турнир пройдёт с 17 по 19 февраля, по традиции в Москве на Красной площади. Ребятам предстоят не только хоккейные баталии, но и интересные встречи со звёздами спорта и культуры – в прежние годы это были Николай Валуев, Евгений Иванушкин, Дмитрий Сычёв, Андрей Мерзликин, Марат Башаров и многие другие.