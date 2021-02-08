«Трубник» одерживает две уверенные победы

С мячом нападающий «Уральского трубника» Михаил Красиков. Фото: Регина Немытова

Первоуральский «Уральский трубник» на финише регулярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом одержал на своём поле две крупных домашних победы – кировскую «Родину» свердловские «шайтаны» обыграли со счётом 10:3, а в матче со «Строителем» из Сыктывкара был зафиксирован счёт 8:3.

В матче с кировчанами «Трубник» в первом тайме ушёл в отрыв (4:1), а после перерыва закрепил преимущество. Голы у хозяев забили Егор Ахманаев (два), Артём Вшивков (два), Михаил Красиков (два), Роман Никитенко, Ярослав Петровский, Никита Николаев, Виталий Брызгин. В матче с гостями из «Сыктывкара» к перерыву на табло значилось равенство 3:3 (Никита Яговцев, Михаил Красиков, Егор Ахманаев), зато во втором тайме в ворота гостей, которые защищал экс-голкипер «Трубника» Артём Прохоров, влетели пять безответных мячей, авторами которых стали Виталий Брызгин, Пётр Цыганенко (два), Егор Ахманаев и Артём Вшивков.

«Трубник» занимает 8-е место, имея на своём счету 21 очко после 21 матча. На два очка меньше и игра в запасе у «Волги». Именно в Ульяновске первоуральские мастера русского хоккея проведут 10 февраля следующий матч, от его исхода во многом будут зависеть шансы «шайтанов» остаться в зоне плей-офф.