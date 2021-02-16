«Стандартное» поражение «Трубника» в Казани

«Уральский трубник» после поражения в Казани опустился на 10-е место Фото: Пресс-служба ХК «Ак Барс-Динамо»

Хоккеисты «Уральского трубника» из Первоуральска проиграли в Казани матч регулярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом команде «Ак Барс – Динамо» со счётом 4:5.

Матч получился примечательным тем, что семь голов из девяти были забиты со стандартных положений, в том числе все пять, побывавших в воротах гостей. Казанцы реализовали четыре розыгрыша угловых ударов, а Сергей Ган отличился с 12-метрового штрафного удара. Первоуральцы в первом тайме тоже реализовали два угловых (отличились Кирилл Афанасьев и Андрей Орлов). В условиях нулевой температуры ставка на «стандарты» была единственно правильной, но, к сожалению, более эффективны были соперники нашей команды.

Защитник первоуральцев Александр Воронковский отметил в Казани сразу два юбилея в один день – собственное 40-летие и 500-й матч за «Уральский трубник» (больше за всю историю команды только у Андрея Кислова – 566).

Сегодня, 17 февраля, «Трубник» сыграет в Архангельске с «Водником».