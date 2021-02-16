Темы дня

Спорт / Русский хоккей
16 февраля 2021, 19:00

«Стандартное» поражение «Трубника» в Казани

13.02.2021 «Ак-Барс-Динамо» – «Уральский трубник» – 5:4

«Уральский трубник» после поражения в Казани опустился на 10-е место Фото: Пресс-служба ХК «Ак Барс-Динамо»

Хоккеисты «Уральского трубника» из Первоуральска проиграли в Казани матч регулярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом команде «Ак Барс – Динамо» со счётом 4:5.

Матч получился примечательным тем, что семь голов из девяти были забиты со стандартных положений, в том числе все пять, побывавших в воротах гостей. Казанцы реализовали четыре розыгрыша угловых ударов, а Сергей Ган отличился с 12-метрового штрафного удара. Первоуральцы в первом тайме тоже реализовали два угловых (отличились Кирилл Афанасьев и Андрей Орлов). В условиях нулевой температуры ставка на «стандарты» была единственно правильной, но, к сожалению, более эффективны были соперники нашей команды.

Защитник первоуральцев Александр Воронковский отметил в Казани сразу два юбилея в один день – собственное 40-летие и 500-й матч за «Уральский трубник» (больше за всю историю команды только у Андрея Кислова – 566).

Сегодня, 17 февраля, «Трубник» сыграет в Архангельске с «Водником».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2021, 20:03 / Общество
В Свердловской области возобновились подготовительные работы по расчистке Черноисточинского водохранилища
16.02.2021, 19:41 / Общество
На финансирование российских больниц и поликлиник выделили более 25,4 миллиарда
16.02.2021, 19:25 / Общество
Власти анонсировали смягчение ограничений для пожилых свердловчан
16.02.2021, 19:00 / Спорт
«Стандартное» поражение «Трубника» в Казани
16.02.2021, 18:52 / Общество
Более 100 тысяч свердловчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19