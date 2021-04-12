«Уральский трубник» покинул тренер-рекордсмен

Март 2019 года. Алексей Жеребков раздаёт автографы болельщикам, встречавшим команду в аэропорту после победы в бронзовой серии. Фото: Павел Ворожцов

В конце минувшей недели первоуральский клуб по хоккею с мячом «Уральский трубник» официально заявил об уходе главного тренера Алексея Жеребкова. Сам теперь уже экс-наставник команды сообщил, что принял предложение другого клуба.

– Конечно, Алексей Владимирович прошёл в команде «Уральский трубник» путь от игрока до главного тренера и стал у нас специалистом высокого класса, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» директор клуба Эрим Хафизов. – Вы знаете, что у нас проблемы и с материальной базой, и с финансированием, но команда под руководством Жеребкова всегда выступала достойно, не за деньги, а за совесть.

Алексей Жеребков – уроженец Нижнего Тагила, воспитанник тагильского «Строителя» и «Юности» (Полевской). Профессиональную карьеру начинал на Дальнем Востоке, в Биробиджане. С хабаровским СКА становился обладателем Кубка СССР, бронзовым и серебряным призёром чемпионата страны, выступал также в екатеринбургском СКА, ульяновской «Волге». Бронзовый призёр чемпионата мира. В 2006 году завершил карьеру игрока в «Уральском трубнике» и вошёл в тренерский штаб «Уральского трубника». Поработав помощником у Михаила Юрьева и Валерия Эйхвальда, в 2012 году сам возглавил команду и проработал девять лет.

Вчерашний звонок корреспондента «ОГ» застал Алексея Жеребкова «на чемоданах».

– Мне поступило предложение, которое меня заинтересовало, – объяснил он причину происходящих перемен. – Я не хотел уходить, и для меня это было тяжёлое решение, но хочу попробовать себя в предложенном проекте, рассчитанном на несколько лет. Могут быть интересные перспективы. Я всегда был «домашним» тренером, пока силы есть и возраст позволяет, надо попробовать чего-то добиться и в других условиях.

– Вы сами назвали себя «домашним» тренером. Понимаете, что в другом месте с вас будет более строгий спрос уже без поблажек, какие могут быть к «своему»?

– Да, я это понимаю, что здесь мне зачастую спину прикрывали, когда не всё получалось. Это большая ответственность, но если бы я не был уверен в своих силах, я бы не поехал. Надо попробовать. Кстати, есть пример Валерия Ивановича Эйхвальда (экс-главный тренер екатеринбургского СКА и «Уральского трубника», ныне – спортивный директор первоуральской команды. – Прим. «ОГ»), который всю жизнь работал только в своём регионе, а потом уезжал на несколько лет в Иркутск, и я слышал только положительные отзывы о его работе там.

В феврале Алексею Жеребкову исполнилось 54 года – для тренера тот самый возраст, когда, с одной стороны, есть уже определённый опыт, а с другой – надо успевать реализовывать свой потенциал. Подписи под контрактом клуб и тренер, по информации «Областной газеты», должны поставить во вторник, тогда же, вероятно, и будет официально названо новое место работы Алексея Жеребкова. Очевидных вакансий в Суперлиге по хоккею с мячом сейчас три – в красноярском «Енисее», ульяновской «Волге» и новосибирском «Сибсельмаше». В субботу в интервью ульяновской газете «Чемпион» Жеребков заявил, что он точно не будет работать в «Волге».

Что касается его сменщика в «Уральском трубнике», то пока исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Хайдаров. Самый титулованный человек в команде – заслуженный мастер спорта, вице-чемпион мира, многократный чемпион России. Хайдаров коренной первоуралец, девять лет был правой рукой Жеребкова и заслужил свой шанс проявить себя на самостоятельной тренерской работе.

Многое в дальнейших перспективах «Уральского трубника» сейчас зависит от позиции Трубной металлургической компании, которая чуть больше месяца назад купила 86,54 процента акций группы компаний ЧТПЗ, в состав которой входит Первоуральский новотрубный завод. Понятно, что пока новому владельцу было не до хоккея с мячом, но в ближайшее время должна состояться рабочая встреча с участием всех заинтересованных сторон.

КСТАТИ На момент окончания сезона 2020/2021 только шесть тренеров Суперлиги по хоккею с мячом были назначены ранее 2020 года, и Алексей Жеребков, возглавлявший «Уральский трубник» в девяти сезонах подряд, был на первом месте в рейтинге «долгожителей». Павел Франц работает в сыктывкарском «Строителе» с декабря 2016-го, Николай Ярович тренировал архангельский «Водник» с апреля 2018-го, но он, как и Жеребков, уже покинул команду. Среди тренеров, работавших с «Уральским трубником», Алексей Жеребков на втором месте, а лидирует Алексей Разуваев, который в два захода (в 1991–1995 и 1998–2008) проработал с первоуральскими «шайтанами» пятнадцать лет.

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