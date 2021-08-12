Кубок России по хоккею с мячом всё равно достанется уральцам

В Кемерово «Трубнику» приходилось больше защищаться, чем атаковать. Фото: Пресс-служба ХК «Кузбасс»

«Уральский трубник» из Первоуральска завершил выступление в Кубке России. На групповом этапе среди команд Восточной зоны, которые соревновались в Кемерово, «шайтаны» набрали всего одно очко и заняли последнее место.

Напомним, что в межсезонье команда потеряла большую группу игроков, в том числе практически всех лидеров, не стал продлевать контракт с «Трубником» и главный тренер Алексей Жеребков. Перед сменившим его Олегом Хайдаровым стоит непростая задача – создать конкурентоспособный на уровне российской Суперлиги коллектив, в котором значительная часть – это игроки, ещё недавно защищавшие цвета фарм-команды первоуральцев в Высшей лиге.

Эту ситуацию надо помножить на то, что «Уральский трубник» до наступления зимы по-прежнему не имеет возможности тренироваться на большом льду, тогда как многие клубы Суперлиги готовятся к сезону на крытых катках.

С учётом вышеприведённых вводных выступление «Трубника» на кубковом турнире в Кемерово вполне можно признать не успешным, конечно, но удовлетворительным. «Шайтаны» крупно проиграли более накатанным (не говоря уже о том, что более мастеровитым) «Енисею» (1:8) и «Кузбассу» (2:13), а затем в трёх матчах выглядели очень прилично – проиграли одному из лидеров российского хоккея с мячом «СКА-Нефтянику» (5:6) сыграли вничью с «Байкалом-Энергией» (4:4) и уступили новой команде Алексея Жеребкова «Сибсельмашу» (4:5).

Самым результативным в команде стал опытный полузащитник Роман Никитенко (воспитанник Краснотурьинска, имеющий белорусское гражданство). Ещё один легионер – игрок сборной Казахстана Максим Утебалиев, вернувшийся в команду из казанского «Динамо» – отличился дважды, но после турнира, сославшись на семейные обстоятельства, попросил разорвать контракт. Линия нападения пока что себя никак не проявила – всего один гол в пяти матчах на троих.

До начала чемпионата России около трёх месяцев, за это время «Трубник» планирует пригласить кого-то ещё, потому что на данный момент даже количества имеющихся игроков недостаточно. Ну и снова – проблема «большого льда».

– Если мы будем кататься в «коробке» и заниматься общефизической подготовкой, большого толку не будет, – тревожится Олег Хайдаров. – Нам обязательно нужны тренировки и контрольные матчи на «большом» льду, как минимум нужны два сбора – в сентябре и октябре. Всё будет зависеть от наших возможностей.

В «Финале четырёх», который должен пройти с 30 сентября по 6 октября, нашей команды нет, но при любом исходе трёх оставшихся матчей трофей достанется кому-то из уральцев, поскольку во всех командах есть воспитанники хоккея с мячом из Свердловской области – игроки Виктор Чернышёв, Алмаз Миргазов, Егор Ахманаев и главный тренер Евгений Иванушкин (московское «Динамо»), Павел Дубовик и Кирилл Попеляев (архангельский «Водник»), Денис Игошин (кемеровский «Кузбасс»), Николай Коньков, Артём Ахметзянов и Денис Криушенков, (красноярский «Енисей»).

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