«Не хотим быть мальчиками для битья»

Новый и старый президенты «Уральского трубника» – Виктор Бабенко и Валерий Эйхвальд. Фото: Павел Ворожцов

Уже через полторы недели стартует новый сезон в российском хоккее с мячом: 15 августа начинается групповой этап Кубка России. В нем примет участие и представитель Среднего Урала – первоуральский клуб «Уральский трубник». В нынешнем году у него юбилей – 85 лет с момента создания.

Прошлый сезон для нашей команды получился крайне тяжелым – из-за проблем с финансированием.

Многие сильные игроки покинули команду, и на их место пришлось брать хоккеистов из Высшей лиги (второго по силе дивизиона отечественного бенди).

Клуб также не смог провести полноценные предсезонные сборы. Более того – «Уральский трубник» вошел в сезон без тренировок на большом льду: в Первоуральске нет крытого катка, а выбраться на сборы в те города, где такие арены есть, не удалось все по той же финансовой причине. В результате к сезону команда готовилась на площадке для хоккея с шайбой.

Результатом всех этих факторов стало неутешительное выступление. В первой части чемпионата России «Уральский трубник» замыкал турнирную таблицу, весной прибавил и сумел обойти «Мурман», «Сибсельмаш» и «Родину», но попасть в плей-офф не удалось: первоуральские хоккеисты заняли только 11-е место в турнирной таблице.

Серьезные изменения в руководстве

Перед началом нового сезона в команде произошли изменения. Президентом команды стал депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко, а Валерий Эйхвальд, занимавший этот пост в прошлом сезоне, занял должность спортивного директора клуба.

– Решение принять приглашение стать президентом «Уральского трубника» далось мне нелегко, – отметил Виктор Бабенко. – Это большая ответственность, новый вид деятельности в моем достаточно загруженном графике. Но помочь клубу совершенно необходимо. Не дело, когда отмечающая ныне 85-летний юбилей команда со славными традициями постоянно испытывает серьезные финансовые проблемы, а время от времени возникают даже вопросы о ее дальнейшем существовании. Постараюсь сделать всё, чтобы исправить ситуацию. Для меня очевидно, что команда нужна области, нужна городу Первоуральску.

На данный момент, по словам Виктора Бабенко, у клуба нет задолженностей по зарплате, но некоторые финансовые сложности по-прежнему остаются. У «Уральского трубника» наименьший бюджет среди команд Суперлиги: минимальный потолок в элитном дивизионе установлен на рубеже 90 миллионов рублей, и первоуральский клуб как раз и находится в районе этой отметки. Тем не менее, новое руководство нацелено на увеличение бюджета. Новоиспеченный президент заверил, что находится в поиске новых спонсоров, и поиски эти небезуспешны, однако всех карт раскрывать не стал.

Мечта – чемпионство. А задача – попасть в плей-офф

Вообще, новое руководство настроено крайне решительно. Виктор Бабенко заявил, что команде по силам даже стать чемпионом России (три года назад – в сезоне 2018/2019 – она была бронзовым призером Суперлиги). Однако все должно происходить постепенно.

– В этом году задача на Кубок России – попадание в четверку сильнейших в своей группе, чтобы получить право сыграть во втором этапе турнира. Цель в чемпионате – выйти в плей-офф, то есть попасть в восьмерку сильнейших. Не хотим быть мальчиками для битья, – добавил Виктор Бабенко.

Прямая речь «ОГ» поинтересовалась у Виктора Бабенко, как он – депутат областного Заксобрания – оказался в кресле руководителя профессионального спортивного клуба. – Тут сошлись несколько моментов. К моему избирательному округу относятся такие города, как Карпинск и Краснотурьинск, где очень популярен хоккей с мячом. Краснотурьинский «Маяк», например, долго играл в Высшей лиге. Сейчас элитных команд в этих городах нет, но детские школы – причем хорошие – там остались. И вот тренер одной из таких школ – Олег Григорьевич Свешников (отец шестикратного чемпиона мира Михаила Свешникова) – однажды обратился ко мне с просьбой как-то помочь «Уральскому трубнику». Потому что если он – последний элитный клуб Среднего Урала – упадет в лигу ниже (а в прошлом сезоне такая вероятность была), то родители по всей области станут отдавать детей в хоккей с мячом гораздо реже... «Трубнику», надо сказать, я тоже не чужой: не раз помогал ему, чем мог. И вот нынче от его представителей вдруг прозвучало предложение стать президентом клуба. Я вспомнил тот разговор с Олегом Григорьевичем и вот... Решился.

«Уральский трубник» – действительно уральский

Тренировать команду продолжит уроженец Первоуральска Олег Хайдаров, который возглавил ее в апреле прошлого года.

Новых хоккеистов – четверо: в «Трубник» перебрались (или вернулись) защитник Андрей Орлов («Родина»), полузащитник Егор Егорычев («Саяны»), нападающие Петр Цыганенко («Родина») и Дмитрий Черных («Мурман»).

– Большие надежды на Петра Цыганенко, – отметил Олег Хайдаров. – Теперь у нас есть опытный нападающий, который играет на острие. Надеюсь, это поможет нам показывать более атакующую игру и добиваться нужных результатов.

На данный момент в заявке «Уральского трубника» 21 хоккеист, и только трое из них не являются воспитанниками свердловского хоккея с мячом: Евгений Тололо (Новосибирск), Егор Егорычев (Сосновоборск) и Богдан Хавабу (Красноярск). Остальные 18 человек – свои: 14 представляют Первоуральск, двое – Краснотурьинск и по одному – Нижнюю Туру и Екатеринбург.

Ближайшие планы

– В ближайшее воскресенье, 7 августа, мы улетаем в Красноярск, где будут проходить матчи первого этапа Кубка России, – рассказал Олег Хайдаров. – До начала турнира успеем провести две контрольных встречи: 10 августа с «Енисеем» и 12 августа с «Сибсельмашем». После Кубка вернемся домой, где будем готовиться к чемпионату России. Планируем провести сборы в Ревде, а также двухнедельные сборы в Кемерово, где есть крытый каток. Там мы сможем проводить полноценные тренировки и, возможно, договоримся о контрольных матчах.

Календарь группового этапа 15 августа. 08:30. «Уральский трубник» – «СКА-Нефтяник». 16 августа. 12:00. «Уральский трубник» – «Водник». 17 августа. 08:30. «Уральский трубник» – «Сибсельмаш». 18 августа. 12:00. «Уральский трубник» – «Кировец». 20 августа. 08:30. «Уральский трубник» – «Байкал-Энергия». 22 августа. 17:00. «Уральский трубник» – «Енисей».