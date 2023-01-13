Сыграли на четыре

Героем матча стал защитник Ярослав Петровский: он сам забил один гол и заработал свободный, с которого «Трубник» провел победный мяч. Фото: Пресс-служба ХК «Уральский трубник»

В 15-м туре чемпионата России первоуральский «Трубник» одержал первую в 2023 году победу: на своей площадке он обыграл новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 4:3. Отставание от зоны плей-офф сократилось до трех очков.

Фаворитом матча выглядел «Уральский Трубник». Во-первых, он опережал соперника в турнирной таблице, а во-вторых, одолел «Сибсельмаш» в личной встрече, которая состоялась в первом круге в Новосибирске (4:2).

Начало матча подтвердило прогнозы: уже на 18-й минуте хозяева вели со счетом 2:0. Забавно, что оба мяча забили защитники первоуральцев – Егор Егорычев и Ярослав Петровский (и для того, и для другого это первые голы в сезоне).

На 59-й минуте Дмитрий Черных забил третий мяч в ворота гостей, и показалось, что дело сделано. Однако новосибирцы не сдались и постепенно забрали инициативу. Опасные моменты у ворот «Трубника» стали возникать один за другим.

До поры до времени голкипер первоуральцев Никита Топоров спасал команду, но потом и его силы иссякли. За 10 минут (с 71-й по 81-ю) «Сибсельмаш» счет сравнял.

После третьего пропущенного гола наставник «Трубника» Олег Хайдаров взял тайм-аут, после чего первоуральцы практически мгновенно забили мяч, ставший победным. На 83-й минуте за фол против Петровского был назначен свободный, и капитан хозяев Артем Вшивков отправил мяч в нижний угол.

«Трубник» в нынешнем сезоне выиграл дома во второй раз. Любопытно, что первую победу (над казанским «Ак Барсом-Динамо») первоуральцы одержали также со счетом 4:3, а решающий удар в концовке (и тоже со стандарта – углового) тогда нанес Вшивков.

Благодаря победе над «Сибсельмашем» «Уральский трубник» поднялся в турнирной таблице на одну строчку вверх – с 12-го места на 11-е. В активе команды – 13 очков. Отставание от зоны плей-офф – три балла.

Следующий матч «Трубник» проведет в воскресенье, 15 января. На своем поле он примет ближайшего преследователя – уфимский «Кировец» (11 очков, 12-е место). Во встрече первого круга победила башкирская команда – 3:1.

Комментарий Олег ХАЙДАРОВ, главный тренер «Уральского трубника» – Предупреждали ребят, что играть с полной отдачей нужно все 90 мин. Вели 3:0, и тут два удаления сами себе придумали, потеряли инициативу и чуть не потеряли очки. В тайм-ауте попросили ребят успокоиться, исключить сумбур в игре, эти безадресные передачи вперед. Сказали стараться играть низом, контролировать мяч. В протоколе всем поставил «четверки» – и в большей степени за желание бороться, но не за качество игры. Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Сибсельмаша» – Погода сегодня интересная была: метель, морозно, лед тяжелый. Сильный ветер, причем боковой – идет верховая передача, и мяч в сторону сдувает… Во второй половине второго тайма наши ребята проявили себя молодцами. Сравняли счет и тут же пропустили со свободного после двойного рикошета. Обидно проигрывать такие матчи.