«Стыдно за такую игру»

«Уральский трубник» споткнулся там, где никто не ожидал. Фото: Пресс-служба ХК «Уральский трубник»

В 16-м туре чемпионата России первоуральский «Уральский трубник» упустил прекрасную возможность вплотную подобраться к зоне плей-офф: домашняя игра с уфимским «Кировцем» окончилась вничью – 3:3.

Перед началом матча все говорило в пользу первоуральцев. Во-первых, они играли дома. Во-вторых, «Кировец» в первых 15 встречах этого сезона не набрал в гостях ни одного очка. В-третьих, «Трубник» находился в турнирной таблице на одну строчку выше соперника. Что, казалось бы, нужно было еще для победы?

Дебют встречи подтвердил самые оптимистические прогнозы: уже на 4-й минуте Роман Никитенко открыл счет. Однако развития успеха не последовало. Уфимцы довольно быстро выровняли игру, и через четверть часа забили ответный гол. А еще через пять минут после розыгрыша углового (всего лишь второго в этом матче) – и вовсе вышли вперед. «Трубник» отыгрался довольно быстро – благодаря Артему Вшивкову, который на 29-й минуте забил уже свой 10-й гол в нынешнем сезоне. На перерыв команды ушли при ничейном счете – 2:2.

А вот во втором тайме произошло нечто странное: игра пошла под диктовку гостей (после игры наставник «Кировца» Алексей Кузьмин признался, что в перерыве, указав своим подопечным на то, что у «Трубника» возрастная команда, попросил их прибавить в скорости; это, видимо, и привело к перелому). На 67-й минуте гости опять вышли вперед и, учитывая характер игры, дело запахло поражением.

На 80-й минуте 38-летний ветеран «Трубника» – защитник Тимур Кутупов – после розыгрыша углового сумел сравнять счет, но вплоть до финального свистка болельщикам первоуральцев было тревожно: «Кировец» выглядел явно интереснее. Сохранение ничейного результата в этих условиях – успех для «Трубника».

После 16 сыгранных туров первоуральцы имеют в своем активе 14 очков и занимают 11-е место. Отставание от зоны плей-офф – 4 балла (а в случае победы над «Кировцем» был бы только один).

Следующий матч «Уральский трубник» проведет сегодня, 18 января. На своем поле он сыграет с аутсайдером чемпионата – кировской «Родиной», в активе которой всего одно очко. В первом круге в матче этих команд «Трубник» выиграл со счетом 5:3.

КОММЕНТАРИИ Алексей КУЗЬМИН, главный тренер «Кировца»: – Мы провели неплохой матч. Минут 15 не могли войти в игру, но затем выровняли ее, забили два хороших мяча. Во втором тайме сыграли очень хорошо – и впереди, и в обороне. Могли выиграть со счетом 3:2, но пропустили контратаку, закончившуюся угловым. Честно скажу, не ожидали, что удар нанесет Кутупов. Все равно, ребята молодцы. Завоевали первое очко в Суперлиге на выезде, жаль, что не выиграли. Олег ХАЙДАРОВ, главный тренер «Уральского трубника»: – Первый тайм был за нами: хорошее движение, старательность. Играли агрессивно, применяли прессинг, создавали моменты, но транжирили их. После перерыва подсели. Каждая вторая передача была неточной, поэтому впереди ничего не получалось. Вдобавок пошли провалы в обороне, где допускали детские ошибки. Не имеем право так проводить дома ключевые матчи, стыдно перед болельщиками за такую игру.