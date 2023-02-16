«Спутник» взлетел до финала

«Спутник» играет в финальном раунде Кубка Патриарха в четвертый раз. Фото: Пресс-служба ФХМ Свердловской области

Мальчишеская команда «Спутник» (Карпинск) вышла в финал Всероссийского детского турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.

Кубок Патриарха разыгрывается с 2011 года. Финальные раунды всегда проходят в Москве – на катке, установленном прямо на Красной площади.

В нынешнем турнире участвуют дети 2011–2012 годов рождения (то есть 11–12-летние).

Среди мальчиков в борьбу за трофей вступили 8 команд, которые на первом этапе были разбиты на два квартета. Чтобы выйти в финал, надо было выиграть свою группу.

«Спутник» попал в квартет «Б». В первом матче уральцы разгромили СШОР (Королев) со счетом 5:0, а во второй встрече в упорной борьбе обыграли СДС (Кемерово) – 3:2. Судьба единственной путевки в финал решалась в поединке с кировской «Родиной», которая два первых матча тоже выиграла, причем не пропустила при этом ни одного гола.

В матче с карпинцами «Родина» опять забила первой и очень быстро – уже на третьей минуте. Но уральцы не сникли, и в течение последующих четырех минут Матвей Бальжик (капитан «Спутника») и Елисей Смирнов дважды поразили ворота соперников. Больше голов в матче не было.

«Спутник» вышел в финал Кубка Патриарха во второй раз в истории. Впервые это случилось в 2017 году. Тогда уральцы в решающем матче проиграли хабаровскому «Ерофею» – 1:4.

На сей раз соперником карпинцев будет «Енисей» (Красноярск), который в своей группе также выиграл все три встречи. Финальный матч состоится сегодня вечером.

Опубликовано в №36 от 17.02.2023