«Уралмаш» получил нового главного тренера и ушёл на карантин

Борис Ливанов 12 ноября 2019 года обыграл «Уралмаш» в Верхней Пышме, а через год сам стал главным тренером екатеринбургской команды Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Баскетбольный клуб «Уралмаш» официально объявил о назначении на пост главного тренера Бориса Ливанова. Вакансия образовалась после увольнения Олега Мелещенко, который проработал в команде без пяти дней год.

Интересно, что Олег Мелещенко год назад провёл свой первый матч 12 ноября против магнитогорского «Динамо», которое тогда возглавлял его будущий сменщик. «Первый блин» получился комом, «Уралмаш» тогда проиграл ответный матч 1/8 финала Кубка России, но по сумме двух игр вышел в следующий раунд.

Борису Ливанову 61 год, и он по праву считается одним из самых квалифицированных действующих российских баскетбольных тренеров. В 2001 году молодёжная сборная России под его руководством стала вице-чемпионом Европы. Ливанов работал в элитном дивизионе со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, входил в тренерский штаб питерского «Зенита» в Единой лиге ВТБ. В Суперлиге приводил к победе в турнире «Спартак-Приморье» из Владивостока, а также тренировал «Атаман» (Ростов-на-Дону), саранскую «Рускон-Мордовию». Последним местом работы Ливанова был выступающий во Втором дивизионе Суперлиги магнитогорское «Динамо», из которого тренер ушёл по окончании сезона 2019/2020.

Свердловским любителям баскетбола Ливанов хорошо известен по работе в ревдинском «Темпе», который он возглавлял дважды. Первый раз он пришёл в феврале 2008 года и отработал в Ревде два с половиной сезона. Именно тогда «Темп-СУМЗ» из коллектива, пребывавшего на вторых ролях, превратился в команду, способную решать высокие турнирные задачи. Второе пришествие случилось в сезоне 2014/2015, именно тогда в роли помощника главного тренера дебютировал в Ревде Сергей Евграфов, который до сих пор работает в команде. В команде у Ливанова тогда играли Олег Бартунов (ныне – тренер МБА) и Алексей Комаров, который только минувшим летом завершил карьеру и теперь будет помогать Ливанову в «Уралмаше».

Дебют Бориса Ливанова должен был состояться в среду именно в Ревде – в первом матче четвертьфинала Кубка России «Темпом-СУМЗ-УГМК», но за несколько часов до объявления о его назначении появилась информация о том, что «Уралмаш» ушёл на карантин. Так что первый матч «Уралмаша» с новым главным тренером откладывается. Игра в Ревде перенесена на 6 декабря (и, таким образом, становится ответной и решающей в двухматчевом противостоянии). Даты выездных игр с ижевской командой «Купол-Родники» (15 ноября) и столичной МБА (18 ноября) пока остаются без изменений. Если не будет дополнительных переносов, то на домашнем паркете «Уралмаша» в Верхней Пышме Ливанов проведёт первый матч 21 ноября – домашнюю игру на Кубок России с «Темпом».