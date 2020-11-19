«Уралмаш» выигрывает в меньшинстве

Максим Кондаков (№24) по-прежнему занимает третью строчку в рейтинге самых результативных игроков регулярного чемпионата Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Екатеринбургский «Уралмаш» удержал победный результат в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги, ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл.

Перед заключительной четвертью «Уралмаш» выигрывал в Москве у МБА с разницей в девять очков, но к середине периода лишился из-за перебора фолов Синегубова, Кривошеева, Самсонова и Караулова. Тем не менее команда Бориса Ливанова проявила характер и отстояла победный счёт в сверхрезультативной игре – 104:100.

«Темпа» в Ижевске с «Куполом-Родниками» хватило ровно на половину игры (48:47 к большому перерыву в пользу хозяев), а затем ситуация на площадке разительно переменилась, и матч завершился крупным поражением одного из лидеров регулярного чемпионата со счётом 77:99.

Группа лидеров теперь выглядит так: «Самара» – 5 побед (5 матчей), «Руна» – 5 (8), «Буревестник» и «Темп-СУМЗ-УГМК» по 4 (6)… «Уралмаш» с тремя победами в пяти матчах делит седьмое-девятое места.

В субботу первый матч кубкового свердловского «дерби» – в рамках 1/4 финала «Уралмаш» и «Темп» сыграют в Верхней Пышме (начало в 17:00). Как рассказал корреспонденту «ОГ» президент екатеринбургского клуба Виктор Ганиенко, на матч смогут попасть около 300 болельщиков.